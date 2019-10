Tp.HCM: Căn hộ bình dân bị đẩy giá cao

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 08:05 AM (GMT+7)

Thị trường bất động sản phát triển không cân đối. Nguyên nhân do chính sách, vốn tín dụng, lãi suất ngân hàng và nguồn cung hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Đính – Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Thị trường bất động sản phát triển không cân đối. Đó là nhận định của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam về tình hình thị trường bất động sản quý III/2019.

Theo báo cáo của hội này, quý III/2019 tiếp tục cho thấy sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2018, tại Hà Nội, quý III/2019 thị trường bất động sản đánh dấu sự sụt giảm cả về lượng cung và giao dịch so với quý II và cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Giao dịch thành công chủ yếu vẫn là khách hàng có nhu cầu sử dụng thực; Đầu tư lướt sóng, lãi nhanh giảm mạnh; Đầu tư để kinh doanh bất động sản nhỏ lẻ kém hiệu quả hơn so với TP.HCM; Giá bán căn hộ gần như không có biến động so với quý trước, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018; Giá nhà ở thấp tầng ổn định.

Tại TP Hồ Chí Minh, lượng cung và giao dịch bất động sản nhà ở tăng mạnh. Chung cư quý III tăng gần 3,5 lần so với quý I; 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở tại TP.HCM đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, xấp xỉ 95%; Giao dịch chung cư quý III tăng xấp xỉ 3,9 lần so với quý I; 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Căn hộ chung cư trung cấp có tỷ lệ hấp thụ cao nhất, hơn 97%. Lượng cung, giao dịch chủ yếu nằm ở đại dự án Vinhome Grand Park - Quận 9, chiếm hơn 85% toàn bộ thị trường.

Ở phân khúc cao cấp có sự chênh lệch lớn về giá bán: Các dự án tại khu trung tâm: Giá từ 100 triệu đồng/m2, có những dự án lên tới 200-300 triệu đồng/m2; các Dự án tại Quận 7, Quận 2: dao động ở mức 60-75 triệu đồng/m2.

Căn hộ giá thấp khan kiếm nguồn hàng. Nguyên nhân do bị đẩy giá vượt mức 25tr/m2 và trở thành phân khúc trung cấp. Bởi vậy tại TP.HCM, quý III không còn căn hộ giá thấp.

Cũng theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, một số vùng như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác trên cả nước tiếp tục có dấu hiệu suy giảm bởi các vấn đề về chính sách và vốn tín dụng, lãi suất ngân hàng. Nguồn cung hạn chế, giao dịch chủ yếu đến từ các dự án đã chào bán trước đó. Xảy ra tình trạng một số dự án đóng bảng hàng, ngừng giao dịch do điều kiện pháp lý chưa đảm bảo hoặc không bán được hàng.

Một số thị trường mới như Hòa Bình, Yên Bái, Lâm Đồng… dành được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện các Dự án phát triển tại các khu vực này đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên chưa có sản phẩm chào bán ra thị trường.

Đáng chú ý, trong quý III này, không có nguồn cung condotel ra thị trường, các thị trường Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang đi vào trầm lắng.

Ông Nguyễn Văn Đính – Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, việc rà soát tính pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung thị trường trở lên khan hiếm. Rà soát phát hiện sai phạm phải xử lý. Nhiều dự án lên tầng 1, tầng 2 chưa thể đưa hàng ra bán. Đó là nguyên nhân chính làm thị trường sụt giảm, nhanh hay chậm phụ thuộc vào chính quyền.

Ông Đính nhận định, trong thời gian tới Hà Nội tiếp tục phát triển ổn định, tuy nhiên giao dịch có thể vượt quý III/2019 nhưng không để đạt mức cùng kỳ năm 2018. Đông Anh sẽ là đô thị đối trọng với đô thị trung tâm các quận cũ để tạo ra đô thị mới, dân cư mới.

TP.HCM: “Với tình hình không có nhiều thay đổi từ cơ chế, chính sách, nguồn hàng mới từ các dự án sẽ tiếp tục khan hiếm và có chiều hướng sụt giảm so với quý III/2019. Đặc biệt là thiếu hẳn phân khúc nhà ở giá thấp. Giao dịch vẫn tiếp tục với tỷ lệ hấp thụ cao, duy trì ở mức trên 90%. Giá tiếp tục tăng từ 3-5%”.

Ngoài ra, nguồn cung và lượng giao dịch các tỉnh Miền Đông Nam Bộ có thể sụt giảm mạnh từ vụ việc của Công ty Alibaba. Chính quyền quản lý chặt chẽ hơn, khó có dự án mới ra hàng. Nhà đầu tư và người tiêu dùng đều e ngại việc mua – bán bất động sản.

Tại Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục trầm lắng, không có nhiều thay đổi bởi gần như chưa thấy có dấu hiệu về việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển dự án trở lại.

Tương tự, tại các tỉnh Đông Bắc Bộ như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên,… có thể khởi sắc hơn quý III vởi nhu cầu đầu tư mạnh dịp cuối năm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.