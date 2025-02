Cho vay mua nhà với lãi suất 5,5%/năm, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy kinh doanh ra sao?

Trong một báo cáo gần đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã chỉ ra rằng, nhiều người trẻ hiện nay đang "ngại cưới, lười sinh con" do thu nhập bình quân không theo kịp với giá nhà. Theo VARS, nhiều bạn trẻ chưa kịp quyết tâm mua nhà đã phải xếp điều này vào danh sách những ước mơ xa vời, bởi mức tăng giá nhà diễn ra chóng mặt trong những năm qua.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nghiên cứu và triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ cả cung và cầu, đặc biệt là cho người trẻ dưới 35 tuổi trong việc phát triển nhà ở.

Đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng, Ngân hàng ACB, do Chủ tịch Trần Hùng Huy lãnh đạo, đã công bố kế hoạch triển khai gói vay ưu đãi lãi suất cho người trẻ mua nhà lần đầu. Gói vay này áp dụng cho đối tượng từ 18 đến 35 tuổi, với thời gian vay tối đa lên đến 30 năm. Đặc biệt, lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm và sẽ được cố định trong 5 năm đầu.

Ngân hàng ACB đi đầu trong việc ưu đãi lãi vay cho người trẻ mua nhà

Theo khảo sát, Ngân hàng ACB không phải là ngân hàng đầu tiên công bố mức lãi suất vay mua nhà chỉ từ 5-5,5%/năm. Tuy nhiên, ACB là ngân hàng tiên phong trong việc giữ cố định mức lãi suất này trong suốt 5 năm đầu, mang lại sự yên tâm cho người vay trong việc trả nợ.

Trước đó, một số ngân hàng khác cũng đã triển khai các gói vay mua nhà với lãi suất tương tự, nhưng chỉ áp dụng trong khoảng thời gian từ 3 đến 12 tháng đầu. Sau giai đoạn ưu đãi này, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hoặc lãi suất cơ bản do ngân hàng xác định, cộng thêm biên độ từ 3,5% đến 4%.

Cùng với đó, phương thức trả nợ cũng được ACB áp dụng linh hoạt, chỉ yêu cầu thanh toán từ 2% số vốn gốc mỗi năm. Người vay còn được ân hạn nợ gốc tối đa 12 tháng kể từ khi giải ngân, miễn phí định giá tài sản bảo đảm và được ưu đãi phí trả nợ trước hạn khi trả định kỳ hàng tháng. Chính sách này được kỳ vọng tạo nên có huých cho thị trường bất động sản.

Trước khi tung ra gói vay ưu đãi cho khách hàng trẻ mua nhà, ngân hàng ACB vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024.

Báo cáo tài chính quý 4/2024 của ACB ghi nhận, thu nhập lãi thuần đạt hơn 7.080 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 869 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ngoại hối nổi bật với khoản lãi hơn 344 tỷ đồng, cao gấp 12 lần so với mức 29 tỷ đồng cùng kỳ quý 4/2023.

Trong kỳ, ACB cũng giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ trích gần 148 tỷ đồng, giảm 54%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý này của ngân hàng đạt hơn 5.671 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 4/2023.

Tính chung cả năm 2024, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 27.795 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận tăng trưởng 2 con số, lần lượt đạt 10,8% và 19%.

Ngân hàng chỉ trích hơn 1.606 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 11%. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 21.006 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023, hoàn thành 95% mục tiêu 22.000 tỷ đồng đề ra. ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 16.789 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm 2023.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của ACB đạt 864.006 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 18% còn 5.696 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 36% đạt 25.219 tỷ đồng và dư nợ cho vay khách hàng tăng 19% lên 580.686 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 11% so với đầu năm, đạt 537.304 tỷ đồng. Tổng huy động vốn của ACB trong năm, bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, đạt 639.000 tỷ đồng, tăng 19%.

Về chất lượng tài sản, không bao gồm khoản vay giao dịch ký quỹ 8.690 tỷ đồng của ACBS, tổng nợ xấu của ACB tính đến ngày 31/12/2024 đạt 8.650 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cũng tăng từ 1,22% lên 1,51%.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, trong năm 2024, thu nhập bình quân của nhân viên ACB tăng từ 37 triệu đồng lên 38 triệu đồng/người/tháng.