Doanh nghiệp địa ốc lãi “khủng” quý I/2024, trao thưởng cả lượng vàng tri ân cổ đông

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã: NHA) công bố KQKD quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 1.572% đạt mức 11,8 tỷ đồng.

Với kết quả này, NHA đã hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tương tự, CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2024 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ đạt 216 tỷ đồng. Bất chấp chi phí tăng 168%, SZC vẫn lãi đậm hơn 65 tỷ đồng, gấp 5,5 lần mức lợi nhuận quý I/2023.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc có doanh thu lớn từ lĩnh vực bất động sản báo lãi trong quý 1

Sáng 20/4, Công ty CP Đầu tư Nam Long đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Chia sẻ tại buổi họp, ông Nguyễn Huy Đức, Giám đốc tài chính của Nam Long cho biết, doanh số pre-sale tại Nam Long trong quý vừa qua đã đạt 1.160 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 100 tỷ đồng, thậm chí, 6 tháng năm 2023 doanh số chưa đạt được như trong ba tháng đầu năm 2024. Đây là tín hiệu tốt cho thấy thị trường đang trở lại.

Năm 2023, doanh nghiệp này bàn giao 1.609 sản phẩm bất động sản, ghi nhận doanh thu bàn giao cao 7.033 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 484 tỉ đồng, đạt 82% kế hoạch năm.

Đặc biệt, Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024 với kết quả doanh thu thuần đạt 985,4 tỉ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 của Bamboo Capital tăng vọt lên 98,2 tỉ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Một doanh nghiệp trao thưởng nhiều phần quà giá trị, trong đó giải đặc biệt là 1 lượng vàng SJC

Trong đó, đóng góp về mặt doanh thu cho doanh nghiệp này chủ yếu đến từ mảng năng lượng tái tạo (32,5%), xây dựng hạ tầng (22,5%), bất động sản (209,8 tỉ, chiếm 21,3%) và dịch vụ tài chính (18,8%).

Ông Nguyễn Tùng Lâm - tổng giám đốc Bamboo Capital - cho hay lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng hơn 1.000 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc đấu nối thêm các dự án điện mặt trời. Ngoài ra, chi phí lãi vay quý 1/2024 đã giảm đáng kể nhờ vào việc tái cấu trúc nợ thành công trong 2023.

Đáng chú ý, Bamboo Capital cho biết sẽ quay thưởng cho các cổ đông tham dự đại hội thường niên vào cuối tháng 4 này với giải đặc biệt là 1 lượng vàng SJC, các giải thưởng còn lại là điện thoại iPhone 15 Promax, máy tính bảng iPad Air 5, 3 chỉ vàng SJC và tiền mặt.

Trong khi đó, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 162 tỉ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quý 1 này, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 52,3 tỉ đồng.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - tổng giám đốc Phát Đạt - cho hay tuy tình hình của toàn thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn nhưng doanh nghiệp này đã nỗ lực bán hàng thương mại, phát triển dự án. Nhờ vậy, lợi nhuận quý 1 của Phát Đạt tăng gần 135% so với quý 1 năm ngoái.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý 1/2024, cả nước có 20.541 sản phẩm nhà ở chào bán. Trong đó, có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của giai đoạn mở bán trước. Quý này cũng ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4-2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho hay tỉ lệ hấp thụ cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm 2023.

