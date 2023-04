Chung cư tăng giá, lượng giao dịch tăng gấp 4 lần

Khan hiếm dự án mở mới

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý I của Bộ Xây dựng cho thấy, số lượng dự án căn hộ chung cư mở bán mới không nhiều, chủ yếu vẫn đến từ phân khúc trung, cao cấp và tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn.

Theo Bộ Xây dựng, trong những tháng đầu năm số lượng dự án căn hộ chung cư mở bán mới không nhiều

Theo đó, có 14 dự án hoàn thành với 5.909 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 63,64% so với cùng kỳ. Số lượng dự án đang triển khai xây dựng là 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 57,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cấp phép mới có 17 dự án với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77,27% so với quý cuối năm ngoái và bằng khoảng 43,59% so với quý I/2022.

Về số lượng dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý I, cả nước có 01 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Bên cạnh đó, cả nước có 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn, trong đó đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Cũng theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý 1, mức độ biến động tăng - giảm giá bình quân của một số dự án tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh quanh ngưỡng 3-6%.

Bộ Xây dựng nhận định, căn hộ chung cư để ở, có quy mô, tiện ích và chất lượng tốt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vẫn thu hút sự quan tâm của người dân có nhu cầu ở thực; trong đó, có cả nhu cầu về sản phẩm cao cấp.

Chung cư có lượng giao dịch tăng đột biến

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong quý I/2023 có tổng cộng 106.401 giao dịch bất động sản thành công, giảm 35% so với quý IV/2022 chỉ đạt 65% và giảm 39% so với quý I/2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.

Cũng từ đầu năm, lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng gần gấp 4 lần

Cụ thể, lượng giao dịch đối với đất nền giảm 55% so với quý IV/2022 và giảm 56% so với quý I/2022. Tuy nhiên, lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng gần gấp 4 lần (272%) so với quý IV/2022 và tăng gần gấp 3 lần (gần 193%) so với quý I/2022.

Đặc biệt, lượng tìm kiếm và mua bán căn hộ chung cư tăng mạnh kể từ nửa cuối quý I/2023 ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Một số dự án chung cư được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, vị trí thuận tiện và chất lượng có tỷ lệ hấp thụ cao.

“Nhìn chung, phân khúc nhà chung cư vẫn "giữ giá" sau một khoảng thời gian dài thiết lập mặt bằng giá mới” – đại diện Bộ Xây dựng nhận định.

Theo lý giải của Bộ Xây dựng, việc khan hiếm nguồn cung cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà chưng cư tăng cao. Cùng đó, giá nguyên vật liệu xây dựng "phi mã" cũng khiến người có nhu cầu ở thực chọn chung cư thay vì mua đất xây nhà như trước đây vì không đủ khả năng chi trả.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chung-cu-tang-gia-luong-giao-dich-tang-gap-4-lan-a605637.html