Chủ khu đô thị "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng đang kinh doanh ra sao?

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng thuộc Quận 7, toạ lạc ở phía Nam TP. HCM. Từng là một khu đầm lầy hoang vu, đô Thị Phú Mỹ Hưng đã chuyển mình trở thành một khu đô thị kiểu mẩu bậc nhất Việt Nam, là nơi tập trung sinh sống của những người có thu nhập cao, tri thức.

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng - chủ khu đô thị "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng đã công bố thông tin định kỳ về kết quả kinh doanh năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.197 tỷ đồng, giảm 39,2% so với con số lãi 3.615 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả kinh doanh này, trung bình mỗi ngày công ty này lãi hơn 6 tỷ đồng. Trong khi năm 2022 mức lãi khoảng 9,9 tỷ đồng/ngày. Do lợi nhuận sụt giảm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty Phú Mỹ Hưng giảm từ mức 25% của năm 2022 xuống còn 16% cho năm vừa qua. Trong năm 2023, doanh nghiệp đã chi gần 44 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 3 lô trái phiếu phát hành trong nước với tổng trị giá 2.000 tỷ đồng.

Chủ khu đô thị "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng lãi gần 2.200 tỷ đồng trong năm 2023

Theo số liệu được công bố, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 13.955 tỷ đồng, giảm 2,9% so với con số 14.377 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Phú Mỹ Hưng có hệ số nợ phải trả là 1,36 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp do ông Tseng Fan Chih sinh năm 1967 người Đài Loan (Trung Quốc) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là 18.979 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cuối năm 2022. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu tại cuối năm 2023 của chủ khu đô thị "nhà giàu" Phú Mỹ Hưng ở mức hơn 8.233 tỷ đồng.

Dựa vào số liệu từ vốn chủ sở hữu và số nợ phải trả của Phú Mỹ Hưng, tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2023 là 32.934 tỷ đồng, giảm 3,8% so với mức 34.217 tỷ đồng cuối năm 2022. Xét về tổng tài sản, quy mô công ty bất động sản này vượt Khang Điền, Nam Long, Văn Phú, Phát Đạt, chỉ đứng sau hai ông lớn là Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn.

Với con số lãi sau thuế 2.197 tỷ đồng trong năm 2023, mức lợi nhuận của Phú Mỹ Hưng cũng tích cực hơn hàng loạt ông lớn bất động sản thương mại khác như Nam Long (800 tỷ đồng), Văn Phú (451 tỷ đồng), Khang Điền (729 tỷ đồng), Novaland (486 tỷ đồng), Phát Đạt (682 tỷ đồng)…

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập năm 2008, tại thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh tháng 6/2016 doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 954 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận góp 286,2 tỷ đồng, tương đương 30% vốn góp. Phu My Hung Asia Holdings Corporation góp 667,8 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]