Khối tài sản của “Công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My

Mới đây, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa - TTC AgriS (SBT) công bố thông tin cho biết bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp đã đăng ký bán 70 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo tìm hiểu, bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập TTC Group và Sacombank. Bà còn được biết đến với tên gọi "công chúa mía đường".

“Công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My đăng ký bán ra 70 triệu cổ phiếu SBT

Thời gian đăng ký bán ra cổ phiếu của bà Đặng Huỳnh Ức My là từ ngày 12/7 đến ngày 10/8 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Kết phiên giao dịch ngày 11/7, thị giá mã này đang dừng ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo mức giá này, ước tính nữ doanh nhân được mệnh danh là "công chúa mía đường" có thể thu về hơn 860 tỷ đồng.

Trước khi đăng ký bán ra 70 triệu cổ phiếu SBT từ 12/7 đến ngày 10/8, bà My đang nắm giữ gần 150 triệu cổ phiếu SBT. Tính theo giá thị trường bà My đang nắm giữ khối tài sản có giá trị khoảng 1.790 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, bà My sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại TTC AgriS xuống còn 9,84%, tương đương 74,97 triệu cổ phiếu.

Theo thông tin chia sẻ từ đại diện TTC AgriS, bên mua dự kiến là một Quỹ đầu tư nước ngoài, có trụ sở ở Singapore. Quỹ này đã có thời gian dài đàm phán, làm việc với TTC AgriS trước khi quyết định chọn công ty làm điểm đến đầu tư.

Ngoài vai trò Phó chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật CTCP Thành Thành Công Biên Hòa - TTC AgriS, "công chúa mía đường" còn có liên hệ với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre; Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) và Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công.

Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc - mẹ của bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS cũng đã bán ra 15 triệu cổ phiếu SBT trong thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 9/4 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Ngọc giảm sở hữu từ 84,27 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 11,06% vốn, xuống còn 69,27 triệu cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn.

