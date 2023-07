Bất ngờ một khu vực tại Hà Nội có giá BĐS tăng gấp 3-4 lần chỉ sau 2 năm

Những khó khăn về tài chính khiến thị trường BĐS đã rơi vào trầm lắng kể từ nửa cuối năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), giai đoạn 2020 - 2022, một khu vực tại Hà Nội ghi nhận giá nhà đất đã tăng gấp 3-4 lần, giao dịch diễn ra sôi động.

Cụ thể, thống kê của VARS cho biết giá bán sản phẩm thấp tầng tại khu Đông Hà Nội (gồm Gia Lâm, Long Biên, Văn Giang - Hưng Yên) ghi nhận mức tăng trưởng nóng, mức tăng phổ biến từ 100% - 150%, thậm chí gấp 3 – 4 lần so những ngày đầu mở bán.

Theo VARS, khu vực phía Đông Hà Nội năm 2022 có khoảng 11.500 sản phẩm mở bán mới. Nếu tính tổng nguồn cung bất động sản từ khu vực này thì sẽ gấp đôi khu vực phía Tây gồm các quận, huyện là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Xuân và gấp 5 lần các khu vực còn lại. Tính đến hết quý I/2023, khu vực này đã cung cấp ra thị trường hơn 77.000 sản phẩm bất động sản.

Khu vực phía Đông Hà Nội đứng đầu về nguồn cung căn hộ và sản phẩm thấp tầng, chiếm lần lượt khoảng 60% và 80% tổng nguồn cung đang hiện hữu tại thị trường BĐS Hà Nội và Văn Giang, Hưng Yên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, khu vực phía Đông Hà Nội ghi nhận 7 dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường hơn 2150 sản phẩm. Trong đó có 1700 căn hộ, chiếm 30% nguồn cung căn hộ mở bán mới của Hà Nội và Văn Giang, Hưng Yên. Dự kiến 3 năm tới, khu vực phía Đông Hà Nội sẽ trở thành nơi dẫn đầu thị trường về nguồn cung căn hộ cao tầng với khoảng gần 92.000 căn hộ.

Không chỉ dẫn đầu nguồn cung của thị trường BĐS Hà Nội, trong năm 2022 vừa qua, khu vực này cũng ghi nhận hơn 8.000 giao dịch thành công, đứng đầu thị trường. Tiếp đó, tỉ lệ hấp thụ chung toàn khu vực trong quý 6 tháng đầu năm 2023 đạt 30%, tương đương gần 700 giao dịch.

Thị trường BĐS phía đông Hà Nội tăng giá mạnh trong 2 năm qua

Theo VARS, khách hàng khu vực phía Đông Hà Nội chủ yếu đến từ các quận trung tâm Hà Nội, các tỉnh phía Bắc: Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương.... đa số đều là người trẻ có thu nhập cao, làm chủ doanh nghiệp hay kinh doanh tự do, hoặc gia đình trung lưu có tích lũy tài sản mua nhằm mục đích thay đổi không gian sống, hay để dưỡng già. Ngoài ra, đây cũng là khu vực mà tầng lớp trí thức lẫn chuyên gia nước ngoài hướng tới.

Hiện các sản phẩm BĐS thấp tầng có giá sơ cấp trung bình đạt 155 triệu đồng/m2, do các dự án khu vực này đều là dự án đại đô thị chất lượng cao. Đáng chú ý, giai đoạn 2012 - 2022, giá chào bán thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng đều và trung bình 20%/năm. Một số dự án ghi nhận giá chào bán giai đoạn tiếp theo cao hơn tới 30% so giai đoạn trước (cách nhau khoảng một năm). Giai đoạn 2020 - 2022, giá bán sản phẩm thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng nóng, mức tăng phổ biến từ 100% - 150%, thậm chí gấp 3 – 4 lần so những ngày đầu mở bán.

“6 tháng đầu năm 2023, giá bán sơ cấp thấp tầng Hà Nội giảm nhẹ. Cùng với xu hướng chung của thị trường, khu vực phía Đông chứng kiến mức giảm trung bình từ 6%-7%. Giá bán tại thị trường thứ cấp giảm 20% - 30% so với đỉnh sốt nhưng thanh khoản chậm bởi các biến động trên thị trường tài chính. Thực tế nếu mua trực tiếp từ chủ đầu tư, mức giá “cắt lỗ” này chỉ là cắt một phần lãi”, VARS cho biết.

Về giá bán sơ cấp căn hộ phía Đông Thủ đô đạt 44 triệu đồng/m2, thấp hơn 15,4% so với Hà Nội. Đáng chú ý, khu vực phía Đông ghi nhận mức tăng giá cao nhất, trung bình 18%/năm, cao hơn mức tăng bình quân của Hà Nội (11%/năm) và gấp đôi mức tăng giá trung bình của các khu vực khác.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam trong thời gian tới giá bán sơ cấp BĐS khu vực này sẽ tiếp tục tăng theo sự điều chỉnh tăng giá bán sơ cấp của các dự án và việc mở bán các phân khu khác cao cấp hơn so với quý trước.

Trong khi đó, gá bán thứ cấp nhiều khả năng tiếp tục có xu hướng giảm so với đỉnh sốt trong quý tiếp theo nhưng với tốc độ chậm hơn. Tuy nhiên cũng khó giảm sâu bởi giá đầu tư ban đầu cao và nhu cầu hiện hữu vẫn lớn. So với mức giá mua trực tiếp từ CĐT, với mức giá hiện tại, nhà đầu tư vẫn lãi nhiều.

Báo cáo thị trường của VARS nhận định với việc hệ thống hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư đồng bộ, hiện đại. Cùng với sự đô thị của Hà Nội sẽ là động lực tăng trưởng giá bất động sản trong trung và dài hạn.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-ngo-mot-khu-vuc-tai-ha-noi-co-gia-b-s-tang-gap-3-4-lan-chi-sau-2-nam-a390302.html