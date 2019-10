"Ăn theo" siêu dự án, "cò" đất tranh thủ đẩy giá đất Đông Anh tăng cao

Chỉ sau một tuần siêu dự án Thành phố thông minh chính thức động thổ ở Đông Anh (Hà Nội), trên các website chuyên mua bán bất động sản đã xuất hiện ngày càng nhiều thông tin rao bán đất tại các khu vực xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ… với mức giá cao chót vót.

Giá đất tăng “ăn theo” siêu dự án tỷ đô?

Theo tìm hiểu của PV Infonet, sau một tuần siêu dự án Thành phố thông minh chính thức động thổ, trên một số website chuyên mua bán bất động sản đã xuất hiện nhiều thông tin rao bán đất tại các khu vực xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ…(huyện Đông Anh) với mức giá cao ngất ngưỡng.

Điều đáng chú ý, những thông tin rao bán đất này đều được gắn với lời quảng cáo liên quan tới dự án Thành phố thông minh.

Rất nhiều thông tin rao bán đất ở Đông Anh được quảng cáo kèm theo dự án Thành phố thông minh vừa được khởi công.

Cụ thể, một thông tin rao bán lô đất 108,1 m2 tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, ngoài việc giới thiệu lô đất có mặt đường 20m, cách đường 6 khoảng 10m, nằm đối diện Trung tâm Hoa Anh Đào..., người bán còn giới thiệu lô đất tiếp giáp dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn BRG - Sumitomo, cách hồ điều hòa dự án 20m, thậm chí còn gắn kèm cả thông tin ngày dự án động thổ để thuyết phục người xem.

Lô đất được rao ở mức giá khá cao, 65 triệu đồng/m2.

Một lô đất rao bán ở xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) có giá 65 triệu đồng/m2...

Một mảnh đất khác nằm ở thôn Hải Bối, xã Hải Bối cũng được rao bán kèm thông tin cách dự án Thành phố thông minh 500m.

Mảnh đất trong làng ở thôn Hải Bối được rao bán giá 23 triệu đồng/m2....

Theo đó, mảnh đất có diện tích 78,8m2, mặt tiền 5,1m, đường rộng 4m được người rao bán cam kết 100% đất thổ cư, sử dụng lâu dài, được cấp phép xây nhà 5 tầng, đất không nằm trong vùng quy hoạch và dự án treo... và mảnh đất này rao bán mức giá 23 triệu đồng/m2. Mức giá này được người bán lưu ý chỉ niêm yết bán trong tuần cho người có nhu cầu sử dụng và đầu tư.

Siêu dự án “Thành phố thông minh” không ảnh hưởng lớn đến thị trường BĐS Đông Anh

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, không chỉ riêng Tập đoàn BRG, mà nhiều doanh nghiệp bất động sản có tên tuổi đang tập trung đầu tư vào khu vực Đông Anh như Sungroup, FLC, Vingroup, Eurowindow…

“Tuy nhiên, hiện nay tất cả vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đang nghiên cứu, lập quy hoạch, đang trình duyệt, có dự án đang giải phóng mặt bằng, có dự án chưa giải phóng mặt bằng xong.... Như vậy, mọi cái mới đang là mục tiêu, quy hoạch thôi”, ông Đính nói.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định, việc động thổ dự án "Thành phố thông minh" cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản nói chung ở Đông Anh.

Theo Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc động thổ dự án Thành phố thông minh ở khu vực Đông Anh là thông tin tích cực, giúp thị trường bất động sản nơi đây phát triển hơn, nhất là khu vực dân cư, đất thổ cư.

Tuy nhiên ông Đính cho rằng, việc tăng giá sẽ có nhưng không nhiều bởi giá đất ở khu vực này hiện đã được “đẩy” lên ở mức cao, cao hơn giá trị thật.

“Hiện giá đất trong làng, xã 20-30 triệu đồng/m2 – là mức giá bất hợp lý, giá ảo, không kích thích người đầu tư vào mua nhiều, trừ những nhà đầu cơ nhanh, lướt sóng, đẩy giá để kiếm tiền. Vì thế, không có nhiều những giao dịch này. Nhất là ở các dự án mới chuẩn bị đầu tư cũng chưa có nhiều....”, ông Đính phân tích.

Cũng theo ông Đính, bất động sản ở Đông Anh đã bị “đẩy” giá từ trước đó khi thông tin quy hoạch, thông tin Đông Anh lên quận, hay thông tin có khu đô thị lớn nào đó được công bố.... Còn thời điểm này, nếu có “đẩy” giá nữa thì đất ở đây cũng không có giao dịch.

Do đó, ông Đính khẳng định, việc động thổ dự án Thành phố thông minh sẽ không ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản nói chung ở Đông Anh.

Có nên đầu tư vào Đông Anh?

Theo bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH CBRE Việt Nam nhận định, giá đất Đông Anh đã biến động từ khoảng 2 năm trở lại đây bởi sự cải thiện về mặt hạ tầng cùng xu hướng chuyển dịch đầu tư từ phía Tây thành phố sang các khu vực phía Tây Bắc hay phía bên kia sông Hồng, chứ không phải chỉ tăng sau khi khởi công siêu dự án Thành phố thông minh của BRG.

“Khu vực Đông Anh là khu vực đi sau so với nhiều khu vực bất động sản của Hà Nội nên mặt bằng giá hiện thấp hơn nhưng triển vọng có thể sẽ tốt hơn so với các khu vực đã phát triển”, bà An đánh giá.

Trả lời câu hỏi liệu Đông Anh có xảy ra tình trạng sốt đất hay không, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, Đông Anh được quy hoạch bài bản và được rút kinh nghiệm từ nhiều nơi khác, hơn nữa việc kiểm soát các dự án của Hà Nội, của chính quyền địa phương thời gian này chặt chẽ hơn nên việc phát triển thiếu lành mạnh, có vấn đề là khó xảy ra.

“Mục tiêu vài năm tới sẽ hình thành một thành phố mới ở Đông Anh nên hiện có nhiều chủ đầu được giao dự án. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tất cả các chủ đầu tư này có năng lực để thực hiện dự án đồng loạt hay không? Có thể có chủ đầu tư đuối, yếu không triển khai thì khu vực này sẽ phát triển không đồng bộ nữa. Còn việc “bong bóng” bất động sản thì khó xảy ra ở Đông Anh”, ông Đính phân tích.

Tuy nhiên, trước lo ngại về việc “cò đất” làm giá, thổi giá, gây sốt ảo, ông Đính cho rằng, điều này có thể xảy ra nhưng sẽ không rầm rộ, chỉ ở cục bộ nhỏ.

Nhưng ông Đính cũng khuyến cáo, trước khi quyết định đầu tư vào khu vực này để "đón sóng", "chờ thời" hay không, nhà đầu tư cần cẩn trọng. Phải xem xét kỹ càng tính pháp lý, quy hoạch bất động sản mình dự định đầu tư. Đồng thời, phải xem xét tình hình thị trường khu vực định mua. Nhà đầu tư cần tìm hiểu xem giao dịch mua bán chủ yếu là người có nhu cầu thực hay chỉ để đầu cơ; nên lựa chọn những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có uy tín để tìm hiểu.

Về phía chính quyền, theo ông Đính, cần có sự kiểm tra, kiểm soát thường xuyên với các chủ đầu tư để Đông Anh có thể phát triển nhanh và đồng bộ.