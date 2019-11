5 huyện của Hà Nội sắp lên quận: Không cẩn thận nhà đầu tư đón đầu "vỡ mộng"

Các chuyên gia cho rằng, giá đất 5 huyện Hà Nội chuẩn bị lên quận sẽ tăng, nhưng chỉ tăng nhẹ và không phải chỗ nào cũng tăng. Thời điểm này sẽ là quá sớm nếu nhà đầu tư muốn xuống tiền “ôm” đất đầu tư đón đầu...

Hà Nội sẽ có thêm 5 quận từ 5 huyện ngoại thành, trong đó huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng sẽ thành quận vào năm 2025. Thông tin này thực sự sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản các khu vực này.

Vậy, giá đất các khu vực huyện thành quận sẽ tăng thế nào? Có nên “ôm” đất đầu tư đón đầu?

Mặc dù nhận định giá đất 5 huyện Hà Nội chuẩn bị lên quận sẽ tăng giá nhẹ, nhưng chuyên gia cho rằng, thời điểm này sẽ là quá sớm nếu nhà đầu tư muốn xuống tiền “ôm” đất đầu tư đón đầu...

Trả lời những câu hỏi này của PV Infonet, ông Đặng Văn Quang – Giám đốc Quản lý Bất động sản và tài sản của Jones Lang Lasalle (JLL) Việt Nam cho rằng, giá đất sẽ tăng nhẹ khi có sự thay đổi, đầu tư cơ sở hạ tầng; thế nhưng sẽ là quá sớm để “ôm” đất đầu tư...

Ông Quang cho hay, việc chuyển đổi từ huyện lên quận sẽ có chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất. Trước đây đất dành cho nông nghiệp thì sẽ chuyển đổi thành đất dịch vụ, đất ở, đất thương mại dịch vụ... nên sẽ có sự chuyển đổi tương đối lớn của cơ cấu sử dụng đất.

“Có 3 yếu tố tác động đến việc tăng giảm giá đất. Đó là: Quan hệ cung – cầu; sự cải thiện cơ sở hạ tầng và yếu tố tâm lý. Thông thường việc thay đổi, tăng hoặc giảm giá đất một cách lành mạnh thì phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu. Nhưng nếu chỉ có sự thay đổi từ huyện thành quận thì không thể làm thay đổi quan hệ cung - cầu được, nó sẽ vẫn như cũ. Chưa kể, sau khi chuyển từ huyện lên quận do việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất thì cung có thể không tăng lên nữa. Do vậy, lý do tăng giá đất do quan hệ cung – cầu là không có trong bối cảnh này. Còn việc các huyện khi lên quận sẽ có sự đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng thì đây có thể là lý do khiến đất tăng giá”, ông Quang phân tích.

Thế nhưng, nếu chỉ trông chờ vào việc các huyện sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng để “ôm” đất thì ông Quang lại cho rằng “quá sớm, bởi đầu tư để đón đầu việc cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc có cơ sở hạ tầng mới thì buộc nhà đầu tư phải biết được quy hoạch khu vực đó tới đây sẽ như thế nào”.

“Khi thay đổi từ huyện lên quận và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất thì quy hoạch khu vực đó có thể thay đổi. Do đó, mua trước, đầu tư đất trước đồng nghĩa với việc tạo ra rủi ro rất lớn đối với nhà đầu tư bởi có thể không giống với quy hoạch sau này”, Giám đốc JLL Việt Nam khuyến cáo.

Ông Quang nhận định, giá đất của một số huyện sẽ có sự tăng nhẹ chủ yếu do yếu tố tâm lý, đây là sự tăng giá ít bền vững. Tăng giá bền vững nhất là tăng do sự thay đổi quan hệ cung – cầu.

“Tuy nhiên, đất sẽ tăng giá nhẹ nhưng không phải chỗ nào cũng tăng, giá đất sẽ tăng ở những nơi hạ tầng được đầu tư tốt hơn. Để xác định được khu nào được đầu tư hạ tầng tốt hơn thì cần tìm hiểu rõ ràng thông tin. Khi nào có thông tin quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất của từng huyện rõ ràng thì mới nên đầu tư để tránh rủi ro”, ông Quang lưu ý.

Với 5 huyện sắp lên quận là Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thì đất khu vực nào có triển vọng tăng giá hơn? Ông Quang cho rằng, khu vực nào cũng sẽ có triển vọng, nếu khu vực đó có những điểm đầu tư cơ sở hạ tầng mới.

“Trong bối cảnh này, dường như Đông Anh sẽ là tương lai của thị trường bất động sản Hà Nội trong vòng 10 năm tới. Bởi lẽ, hiện nay Đông Anh đã có nhiều nhà đầu tư “đổ” vào. Đông Anh có sự quy hoạch rõ ràng hơn, mật độ ở Đông Anh cho đến thời điểm này không phải quá cao và nhất là Đông Anh được cải thiện nhiều về cơ sở hạ tầng....”, ông Quang nói thêm.

Đồng tình với quan điểm giá đất sẽ tăng ở các huyện sau khi lên quận, ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Reenco Sông Hồng cho rằng, khi có tín hiệu các huyện lên quận thì bất động sản tăng giá là quy luật thị trường. Khi các huyện ngoại thành lên quận thì hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội thay đổi được chú trọng đầu tư hơn là điều kiện thuận lợi với bất động sản.

Theo ông Điệp, hiện giá đất các khu vực chuẩn bị lên quận đã được nâng lên tương đối cao, giá bất động sản lên từ khoảng 2 năm trước, khi bắt đầu có những thông tin quy hoạch “đồn đoán”. Nếu chính thức lên quận giá bất động sản có thể nhích lên nhưng không nhiều.

Ngay khi có thông tin được quy hoạch lên quận thì thị trường sẽ khó tránh khỏi việc có môi giới tung thông tin, “đẩy” giá, tác động để tìm cách đẩy thị trường lên... Vì thế, chuyên gia khuyên rằng, muốn đầu tư đất vào các khu vực này, nhà đầu tư cần khảo sát kỹ thị trường, gặp nhiều môi giới và xác định giá rao bán khu đó có khớp với giá giao dịch hay không trước khi xuống tiền.

