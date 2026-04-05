Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Cung hoàng đạo Cự Giải: Đặt gia đình lên trên hết

Cự Giải vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo sống thiên về cảm xúc và luôn hướng về mái ấm.

Khi bước vào hôn nhân, họ dành trọn tâm sức để chăm lo cho gia đình, coi hạnh phúc của nửa kia quan trọng hơn những nhu cầu cá nhân.

Không ngại hy sinh, Cự Giải sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc và cả năng lượng để vun vén tổ ấm.

Ngay cả khi mối quan hệ gặp sóng gió, họ vẫn ưu tiên tìm cách hàn gắn thay vì nghĩ đến việc rời bỏ.

Với Cự Giải, ly hôn là điều khiến họ lo sợ vì có thể làm tổn thương sâu sắc đến cảm xúc và cuộc sống của mình.

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Yêu sâu đậm, trung thành tuyệt đối

Bọ Cạp không dễ mở lòng, nhưng một khi đã yêu và lựa chọn kết hôn, cung hoàng đạo này thường mong muốn gắn bó lâu dài.

Họ đề cao sự chung thủy và sự thuần khiết trong hôn nhân, không chấp nhận sự phản bội dù là nhỏ nhất.

Tình yêu của Bọ Cạp sâu sắc và có phần mãnh liệt, khiến họ luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ đến cùng.

Đối với cung hoàng đạo này, việc ly hôn giống như một cơn ác mộng, bởi họ luôn kỳ vọng hôn nhân là hành trình đồng hành trọn đời.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Bền bỉ và kiên định trong hôn nhân

Kim Ngưu mang tính cách ổn định, thực tế và có phần bảo thủ, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Khi đã cam kết, cung hoàng đạo này thường nghiêm túc và cố gắng duy trì mối quan hệ lâu dài.

Kim Ngưu đề cao sự chung thủy, sẵn sàng bao dung và nhẫn nhịn để giữ gìn gia đình. Họ không dễ bị cám dỗ bên ngoài và luôn đặt sự an toàn của tổ ấm lên hàng đầu.

Với Kim Ngưu, ly hôn không chỉ là tổn thương cảm xúc mà còn là sự phá vỡ những giá trị mà họ đã dày công xây dựng.

Nhìn chung, điểm chung của ba cung hoàng đạo này là sự coi trọng gia đình, tinh thần trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài.

Khi bước vào hôn nhân, họ thường không chỉ yêu bằng cảm xúc mà còn bằng sự kiên định, khiến mối quan hệ trở nên bền vững theo thời gian.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.