Xúc động: Cậu bé tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nửa năm để mua quà sinh nhật cho mẹ

Cậu bé 11 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc bước vào một cửa hàng giày với xấp tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ trên tay, mong muốn mua cho mẹ một đôi giày.

Cậu cho biết đây là món quà sinh nhật dành cho mẹ để đi làm hàng ngày, sau khi nhận thấy đôi giày bà đang sử dụng đã cũ và sờn nhiều.

Số tiền cậu mang theo khoảng 200 nhân dân tệ (tương đương 28 USD), là khoản tiền tiêu vặt cậu tích góp từng đồng một kể từ tháng 5 năm ngoái.

Cảm động trước tấm lòng của cậu bé, chủ cửa hàng đã bán cho cậu một đôi giày thể thao màu trắng với mức giá ưu đãi. Cuối cùng, cậu chỉ phải trả hơn 100 nhân dân tệ. Chủ cửa hàng còn dặn rằng nếu mẹ cậu không vừa hoặc không thích, có thể mang giày quay lại đổi, đồng thời khuyên cậu giữ lại phần tiền còn dư.

Xúc động trước tinh thần hiếu thảo của cậu bé, chủ cửa hàng đã quay lại đoạn video quá trình mua giày và cho biết bà muốn chia sẻ câu chuyện này với con gái mình, người lớn hơn cậu bé một tuổi.

Bà nhận xét cậu bé là người “sinh ra để báo đáp công ơn cha mẹ”.

Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem, hơn 428.000 lượt thích và khoảng 27.000 bình luận.

“Câu chuyện thật sự rất ấm lòng. Nếu tôi là mẹ cậu bé, tôi sẽ trân trọng đôi giày này vô cùng”, một cư dân mạng bình luận.

Một số ý kiến cho rằng chủ cửa hàng nên tặng cậu bé đôi giày miễn phí, song nhiều người không đồng tình.

“Điều quan trọng là cậu bé được tự tay trả tiền cho món quà. Em đã dành dụm suốt nửa năm và xứng đáng có được cảm giác hoàn thành điều mình mong muốn, thay vì nhận mà không cho đi”, một người viết.

Sau đó, truyền thông địa phương đã tìm gặp cậu bé, được biết em là học sinh lớp 5, họ Trương.

Cậu bé cho biết số tiền này đến từ khoản tiền tiêu vặt hàng tuần mà mẹ cho để mua đồ ăn vặt.

Mẹ của cậu cũng đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc bà thử đôi giày mới. Bà bày tỏ sự bất ngờ trước món quà và gửi lời cảm ơn đến con trai cũng như chủ cửa hàng.

Bà cho biết gia đình chưa từng trực tiếp dạy con về chữ hiếu, mà chỉ đơn giản là cho con cùng tham gia chăm sóc người lớn tuổi trong nhà.

“Tôi thật sự bất ngờ khi con âm thầm học được điều đó từ chính những việc chúng tôi làm hàng ngày”, bà chia sẻ.