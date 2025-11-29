Cậu bé 11 tuổi chỉ mong ba đừng đi làm xa nhà

"Điều con muốn nói" tuần này mang đến câu chuyện về bé Đình Quý (11 tuổi), con thứ ba trong gia đình có bốn chị em. Đi cùng mẹ – chị Thu Kiều – em xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm lặng của “anh lớn” trong nhà, người luôn được dặn phải nhường nhịn và yêu thương các em.

Đến trường quay, Đình Quý mang theo một cây bút máy màu đen – món quà sinh nhật hiếm hoi từ ba. Với Quý, đó không chỉ là món đồ yêu thích mà còn là kỷ vật đặc biệt, bởi ba chỉ có thể lên TP.HCM thăm các con khoảng 10 ngày mỗi tháng, thậm chí có tháng bận việc ở quê nên không lên được. “Một tháng chỉ lên thăm con 10 ngày, có khi không lên luôn”, Quý nói.

Gia đình năm mẹ con sinh sống tại TP.HCM, trong khi ba của Quý làm nghề chăm sóc vườn sầu riêng ở quê. Mẹ em bận buôn bán hải sản từ sáng sớm đến trưa, tự xoay xở mọi việc nơi thành phố. Vì kế hoạch kinh tế, vợ chồng đành chấp nhận cảnh sống xa nhau suốt ba năm qua.

Những ngày đầu xa ba, các con liên tục hỏi: “Khi nào ba lên?”. Tối nay vừa gặp, tối mai đã gọi tiếp. Nhiều lúc, Quý trách ba vì ba không lên thăm, nhưng em chỉ đủ can đảm nói điều đó với mẹ. Thứ em mong muốn nhất không phải là đồ chơi hay điện thoại mà là bữa cơm đầy đủ ba mẹ, là những ngày được ba mẹ thay phiên đưa đón, là gia đình được ở bên nhau trọn vẹn.

Câu chuyện của Quý cũng hé lộ một “lời hứa bị khất” từ mẹ – phần thưởng 500.000 đồng nếu em học giỏi. Chị Thu Kiều giải thích rằng chị không thất hứa, chỉ muốn dành dụm để mua tặng con chiếc xe đạp chuẩn bị vào lớp 6. Tuy vậy, theo TS tâm lý Tô Nhi A, đây là tình huống thường gặp ở nhiều gia đình: người lớn tính toán theo góc nhìn của mình mà vô tình quên cảm xúc của trẻ. Với trẻ nhỏ, lời hứa là niềm tin; dù vì lý do chính đáng, việc thất hứa vẫn có thể khiến con hụt hẫng.

Về dự định đoàn tụ, gia đình từng tính thuê người quản lý vườn sầu riêng để ba trở về sống cùng các con, nhưng công việc ở quê buộc ba phải tự tay làm. Chỉ khi kinh tế ổn định, mẹ và các con mới có thể về quê đoàn tụ.

Trong chương trình, khi được hỏi chọn chơi điện thoại hay phụ ba mẹ dọn cỏ vườn sầu riêng, lựa hải sản, Quý trả lời ngay: “Con thích làm việc với ba mẹ hơn”. Câu trả lời giản dị nhưng khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm: trẻ không chỉ cần thời gian rảnh, trẻ cần thời gian có ba mẹ.

TS Tô Nhi A nhắn gửi: “Trẻ con luôn muốn được tương tác, được tham gia vào cuộc sống của ba mẹ. Điều quan trọng là người lớn nhìn thấy nhu cầu ấy và trao cho con cơ hội, dù chỉ từ những việc nhỏ nhất”.

Câu chuyện của bé Đình Quý và mẹ Thu Kiều không chỉ là tâm sự của riêng một gia đình mà còn phản chiếu nỗi lòng của nhiều trẻ em hôm nay – những đứa trẻ lớn lên trong sự bận rộn của cha mẹ. Đôi khi, điều con cần nhất không phải là điều kiện vật chất, mà là sự hiện diện, sự lắng nghe và những lời hứa được giữ trọn vẹn.