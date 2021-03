“Xin lỗi, anh không muốn kết hôn lúc này”

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 09:00 AM (GMT+7)

Những lý do mà anh đưa ra chỉ là cái cớ khi muốn kết thúc mối tình này và nó đã khiến cô tổn thương vô cùng.

Lời nói của anh như khiến cô bị tổn thương vô cùng. (Ảnh minh họa)

Khi thực sự yêu một người, bạn sẽ bao dung với những khuyết điểm của đối phương, miễn là ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, tình yêu này vẫn sẽ được duy trì. Có người nói rằng, họ yêu người ta rất nhiều, nhưng không thể chịu nổi những tính xấu của người đó. Thực ra, chỉ là họ đã hết yêu rồi và đang tìm cớ để có thể chia tay mà thôi.

Một người bạn của tôi phàn nàn về bạn trai cũ của cô ấy rằng: “Trước khi nhắc tới việc kết hôn, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thế nhưng, kể từ khi gặp bố mẹ anh ấy, anh ấy bỗng nhiên thay đổi quyết định, tìm ra nhiều lý do khiến cả 2 cãi vã nhau. Và khi vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi nói lời chia tay và anh ấy đồng ý ngay lập tức. Rốt cuộc, tôi chẳng hiểu anh ấy như thế nào, mọi thứ thay đổi quá chóng vánh”.

Có lẽ cô ấy cần một người an ủi lúc này, vì thế tôi đã lặng lẽ ngồi bên cạnh để cô ấy trút bầu tâm sự về cuộc tình của mình. Cô kể rằng, khi yêu anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chia tay. Anh rất yêu cô, lúc nào cũng chiều chuộng người yêu mình. Lúc nào ở bên anh, cô đều cảm giác được đây là một người đàn ông sống rất có trách nhiệm.

Cuối cùng, khi đến giai đoạn nói chuyện cưới xin, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Kể từ khi yêu nhau, cô đã luôn mong chờ giây phút này. Cô tin rằng, hôn nhân có nền tảng từ tình yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Cô dẫn anh về ra mắt gia đình mình, bố mẹ cô tỏ ra rất thiện cảm với anh. Thế nhưng, sau ngày hôm đó, đột nhiên bạn trai cô không còn mặn mà nói chuyện nữa, cũng chẳng đề cập tới chuyện kết hôn. Khi cô yêu cầu giải thích, anh chỉ nói ngắn gọn: “Xin lỗi, anh không muốn kết hôn lúc này”.

Đối với cô, người chưa bao giờ nghĩ về chuyện chia tay, những lời nói của anh như tiếng sét ngang tai. Cô thực sự muốn biết lý do thực sự đằng sau quyết định này.

3 lý do mà anh giải thích khiến lòng cô đau như dao cắt.

“Thứ 1: Bố mẹ em trông rất dữ tợn, họ không giống người tốt cho lắm. Anh thực sự không thích điều đó. Anh luôn có cảm giác họ đang toan tính điều gì đó.

Thứ 2: Bố mẹ em ngày càng già đi, chắc chắn họ sẽ trông cậy vào đứa con gái duy nhất là em. Nếu em cưới anh, chắc chắn anh có nghĩa vụ chăm sóc họ. Anh thực sự cảm thấy không thoải mái.

Thứ 3: Em là người hiếu thảo với bố mẹ, nhưng anh lại không thích họ, chắc chắn sau này chúng ta sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Nói chung, với những lý do này, anh cảm thấy mình vẫn chưa muốn kết hôn và không muốn lừa dối bản thân”.

Sau khi nghe xong những lời bạn trai nói, cô cảm thấy rất tức giận. Thật kinh khủng khi thấy bạn trai chế nhạo, coi thường bố mẹ mình như thế. Thế nên, cô dứt khoát nói lời chia tay ngay lúc đó.

Việc chia tay để lại vết thương lòng rất lớn đối với cô: “Bố mẹ tôi tuy không đẹp nhưng họ chẳng phải người xấu. Tôi chẳng hiểu tại sao nhiều người lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Tình yêu bao năm qua lại dễ dàng tan vỡ chỉ vì như vậy. Có khi nào anh ấy không thực sự yêu tôi, lừa dối tôi suốt bao năm qua”.

Chỉ có bản thân anh mới biết lý do vì sao mình làm như thế và cô cũng không cần phải tìm hiểu quá kỹ, vì biết rằng nó chỉ gây thêm tổn thương cho bản thân. Mẹ cô khuyên nhủ rằng: “Con đừng van xin tình yêu này. Dù anh ta chia tay con vì bất cứ lý do gì, điều đó cũng đã là sự thật và con không cần phải quan tâm nữa. Điều duy nhất con cần quan tâm là cảm xúc của mình bây giờ”.

3 lý do mà bạn trai cô đưa ra thực sự khiến người ta phẫn uất. Rõ ràng, nó chỉ là cái cớ ngụy biện cho một lý do nào đó mà anh không muốn kết hôn với cô. Nếu thực sự anh yêu cô, chắc chắn họ sẽ bỏ qua mọi thứ, chứ không phải để ý tới những điều tiểu tiết như vậy. Suy cho cùng, một khi đã chán, họ sẽ mọi lý do để chia tay.

Nguồn: http://danviet.vn/xin-loi-anh-khong-muon-ket-hon-luc-nay-5020212138596144.htmNguồn: http://danviet.vn/xin-loi-anh-khong-muon-ket-hon-luc-nay-5020212138596144.htm