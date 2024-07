Bồng bột xăm hình lên mặt, chàng trai không kiếm nổi việc và người yêu

Xăm hình là một cách thể hiện sự tự do của bản thân nhưng việc xăm hình không suy nghĩ kỹ có thể gây ra nhiều hệ lụy không lường trước được. Một thiếu niên 16 tuổi ở Thái Lan đã xăm hình theo phong trào khi được bạn bè rủ rê, lôi kéo vào 2 năm trước, tuy nhiên do xăm trên mặt với hình ảnh quá đặc biệt, cậu bị xã hội xa lánh, không tìm được việc làm và không có cô gái nào muốn làm quen. Gần đây, cậu đã nhờ người chụp ảnh và đăng lên mạng xin được giúp đỡ.

Theo trang Khaosod của Thái Lan, thiếu niên 16 tuổi đến từ tỉnh Buriram này đã chi 500 baht (khoảng 346.000 đồng) để xăm hình theo lời rủ rê của bạn bè khi mới 14 tuổi. Cậu nghĩ rằng xăm hình sẽ giúp mình "bắt kịp" bạn bè, không bị lạc lõng. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cậu thiếu niên đã nhanh chóng phải trả giá đắt cho quyết định bốc đồng này.

Chàng trai thiếu niên hối hận vì xăm lên mặt theo lời rủ rê của bạn bè.

Có lẽ do phạm vi xăm trên mặt quá rộng, kéo dài từ xương mày đến cằm hoặc cũng có thể do hình xăm quá đặc biệt, thiếu niên này đi đâu cũng bị mọi người nhìn ngó, chỉ trỏ với ánh mắt kỳ lạ, không ai nguyện ý nói chuyện hay tiếp xúc với cậu. Cũng do đó, cậu thiếu niên không thể tìm được việc làm bán thời gian và cũng không có bất cứ cô gái nào muốn làm quen hay yêu đương.

Thiếu niên cho biết, mọi người đều nghĩ cậu là người xấu vì hình xăm trông quá hầm hố. Biết mình đã sai, cậu một lòng muốn xóa hình xăm nhưng chi phí xóa hình xăm rất đắt. Vấn đế chính là do gần 2 năm qua, cậu liên tục thất bại trong việc tìm việc. Cuộc sống ngày càng khó khăn, cậu không thể kiếm được tiền để thực hiện mong muốn. Cứ thế, cuộc sống của cậu thiếu niên bế tắc, rơi vào vòng luẩn quẩn.

May mắn thay, một người anh 28 tuổi trong làng đã giúp cậu thiếu niên chụp ảnh và đăng lên TikTok, xin cộng động mạng giúp đỡ, tạo ra hy vọng nhỏ nhoi cho cậu thiếu niên.

Sau khi câu chuyện thiếu niên được lên xu hướng và lan truyền rộng rãi trên mạng, không ít người đã buông lời chế giễu cậu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người động viên, chia sẻ thông tin mong cậu nhận được cơ hội giúp đỡ. Cuối cùng, một phòng khám ở Bangkok đã chủ động liên hệ và đề nghị giúp cậu thiếu niên xóa hình xăm miễn phí.

Tuy nhiên, do thiếu niên không có tiền để đi Bangkok thực hiện quy trình xóa xăm kéo dài 8 tháng, mỗi tháng một lần và mỗi lần mất 2-3 ngày, nên vẫn chưa biết liệu việc xóa hình xăm có thành công hay không.

Nguồn: [Link nguồn]