Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026

Với nhiều người, đây là cách tham khảo mang tính văn hóa truyền thống trước khi lập kế hoạch cho công việc, gia đình hoặc các mối quan hệ quan trọng trong năm mới.

Trong hệ thống lịch Can Chi đã tồn tại lâu đời ở Á Đông, mỗi năm được xem là mang một "trường khí" riêng, tạo nên những tương tác biểu trưng với từng tuổi.

Tuy nhiên, các phân tích này chủ yếu giúp hiểu thêm về đặc điểm của năm, chứ không phải yếu tố quyết định vận mệnh hay thành bại của mỗi cá nhân.

Năm Bính Ngọ 2026 được xác định thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy – hình tượng "nước trên trời". Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ 2026 là năm con gì, mệnh gì?

Theo lịch âm, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 17/2/2026 đến ngày 5/2/2027 theo Dương lịch.

Sau năm Ất Tỵ 2025, thiên can chuyển sang Bính, địa chi chuyển sang Ngọ, hình thành tổ hợp Bính Ngọ.

Xét theo quy đổi Can Chi – Ngũ hành, Bính thuộc hành Hỏa, Ngọ mang tính Hỏa mạnh. Khi đối chiếu theo nạp âm, năm Bính Ngọ 2026 được xác định thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy – hình tượng "nước trên trời".

Trong cách diễn giải biểu trưng, Thiên Hà Thủy thường gắn với hình ảnh mưa, nguồn nước từ trên cao, đại diện cho sự linh hoạt, lan tỏa và khả năng nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, đặc tính này cũng hàm ý sự biến động, khó nắm bắt và cần được điều tiết hợp lý để phát huy mặt tích cực.

Ngọ nằm trong nhóm tứ hành xung gồm Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ 2026 không hợp tuổi gì theo quan niệm truyền thống?

Khi xét các tuổi được cho là "không hợp" với năm Bính Ngọ, cách tiếp cận phổ biến thường dựa trên ba yếu tố: địa chi xung khắc, mối quan hệ ngũ hành và sự tương tác của thiên can.

Trước hết là yếu tố địa chi. Ngọ nằm trong nhóm tứ hành xung gồm Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Theo quan niệm truyền thống, các địa chi trong nhóm này mang tính chất đối lập rõ rệt, dễ khác biệt về tư duy, cách hành động và quan điểm sống.

Vì vậy, khi bước vào năm Bính Ngọ, những người tuổi Tý, Mão và Dậu thường được nhắc đến như các tuổi không thật sự thuận theo cách nhìn dân gian, nhất là trong các mối quan hệ cần sự hài hòa lâu dài.

Xét theo ngũ hành, năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thủy. Trong quy luật sinh khắc, Thủy khắc Hỏa và bị Thổ khắc. Điều này khiến những người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thường được cho là dễ gặp cảm giác đối nghịch năng lượng với năm Thủy.

Với mệnh Hỏa, nước có thể làm suy yếu lửa, dễ phát sinh căng thẳng, mâu thuẫn. Với mệnh Thổ, đất có xu hướng "hút" nước, khiến Thủy bị cản trở, kém linh hoạt.

Tuy nhiên, trong thực tế, một số nạp âm Thủy như Thiên Hà Thủy lại có khả năng bổ trợ cho Thổ, nên không phải mọi trường hợp đều được nhìn nhận theo hướng bất lợi tuyệt đối.

Về thiên can, Bính thuộc hành Hỏa, trong khi các can Mậu và Kỷ thuộc hành Thổ. Theo cách lý giải truyền thống, Thổ sinh Hỏa nhưng cũng khiến Hỏa bị tiêu hao, dễ tạo trạng thái mất cân bằng.

Do đó, những người mang thiên can Mậu hoặc Kỷ đôi khi được xem là không thật sự thuận với năm Bính khi xét riêng theo thiên can.

Những người mang thiên can Mậu hoặc Kỷ đôi khi được xem là không thật sự thuận với năm Bính khi xét riêng theo thiên can. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì?

Bên cạnh các yếu tố không thuận, nhiều người cũng quan tâm những tuổi được cho là hợp với năm Bính Ngọ.

Xét theo địa chi, Ngọ nằm trong nhóm tam hợp với Dần và Tuất. Ba tuổi này thường được cho là dễ hỗ trợ nhau, có chung nhịp năng lượng và dễ tìm được tiếng nói chung trong hợp tác hay đời sống.

Theo ngũ hành, mệnh Thủy của năm 2026 có quan hệ tương sinh với Kim và Mộc. Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, vì vậy những người mệnh Kim và mệnh Mộc thường được xem là có sự tương trợ tốt với trường khí của năm Bính Ngọ.

Xét theo thiên can, Bính được cho là tương hợp với Tân. Vì vậy, các tuổi mang can Tân thường được nhắc đến trong nhóm tuổi thuận lợi khi đặt trong bối cảnh năm 2026.

Xét theo địa chi, Ngọ nằm trong nhóm tam hợp với Dần và Tuất. Ảnh minh họa

Trẻ sinh năm Bính Ngọ 2026 hợp bố mẹ tuổi nào?

Khi xem tuổi bố mẹ – con cái, quan niệm phổ biến là xét tổng hòa cả địa chi, thiên can và ngũ hành.

Trẻ sinh năm Bính Ngọ thường được cho là hợp với bố mẹ tuổi Dần, Tuất hoặc Ngọ xét theo địa chi, hợp với can Tân xét theo thiên can và hợp với bố mẹ mệnh Kim hoặc Mộc xét theo ngũ hành.

Theo cách hiểu này, chỉ cần bố mẹ và con phù hợp ở một hoặc hai yếu tố đã được xem là thuận tuổi.

Một số năm sinh thường được nhắc đến là tương đối hài hòa với trẻ Bính Ngọ 2026 gồm các năm như 1981, 1982, 1986, 1990, 1991, 1994, 1998, 2001 và 2006.

Trẻ sinh năm Bính Ngọ thường được cho là hợp với bố mẹ tuổi Dần, Tuất hoặc Ngọ xét theo địa chi, hợp với can Tân xét theo thiên can và hợp với bố mẹ mệnh Kim hoặc Mộc xét theo ngũ hành. Ảnh minh họa

Nên hiểu việc hợp – kỵ tuổi năm Bính Ngọ 2026 như thế nào?

Các thông tin xoay quanh năm Bính Ngọ 2026, mệnh Thiên Hà Thủy và các tuổi hợp – kỵ đều xuất phát từ hệ thống Can Chi – Ngũ hành mang tính biểu trưng văn hóa.

Trong đời sống hiện đại, đây chủ yếu là nguồn tham khảo giúp nhiều người có thêm góc nhìn khi đưa ra quyết định quan trọng.

Trên thực tế, sự thành công, hạnh phúc hay bền vững của các mối quan hệ vẫn phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng, sự thấu hiểu, khả năng thích nghi và nỗ lực cá nhân.

Việc xem tuổi vì thế nên được tiếp cận với tinh thần cân nhắc, linh hoạt, thay vì coi đó là yếu tố quyết định tuyệt đối.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.