Tình yêu “đũa lệch” vượt qua mọi ánh nhìn dị nghị

Người đàn ông đã chọn yêu và đồng hành cùng vợ bất chấp mọi ánh nhìn dị nghị.

Với chủ đề “Đũa lệch”, chương trình “Thuận vợ thuận chồng” mang đến câu chuyện tình đặc biệt của chị Diễm Mi – người phụ nữ mắc chứng lùn tiến nhiễm bẩm sinh – và anh Nguyễn Huệ, người đàn ông đã chọn yêu và đồng hành cùng chị bất chấp mọi ánh nhìn dị nghị.

Chị Diễm Mi kể rằng, từ năm 14 tuổi, bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh khiến chiều cao không thể phát triển thêm. Dù từng mặc cảm, nhờ tình thương của gia đình, chị dần học cách chấp nhận bản thân.

Cơ duyên của họ bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò. Anh Nguyễn Huệ là người chủ động bắt chuyện và cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách. Anh biết rõ ngoại hình của chị Diễm Mi từ đầu, nhưng vẫn thấy chị “dễ thương và nhỏ bé”. Trong buổi gặp đầu tiên, họ trò chuyện suốt năm tiếng mà không nhận ra thời gian trôi.

Chị Diễm Mi từng lo sợ anh Nguyễn Huệ sẽ thay đổi khi gặp mặt, nhưng sự chân thành của anh khiến chị hoàn toàn tin tưởng. Gia đình anh Nguyễn Huệ cũng cởi mở đón nhận mối quan hệ này, xem chị Diễm Mi là người dễ thương và chân thành.

Khi được hỏi về ánh nhìn dị nghị, anh Nguyễn Huệ thẳng thắn nói rằng điều đó là không thể tránh. Anh kể, có lần đi ăn cùng vợ, nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng anh chỉ thấy tự hào và hạnh phúc. Chị Diễm Mi chia sẻ, dù có thể tự làm nhiều việc, anh Nguyễn Huệ vẫn luôn chăm sóc, bế chị lên xuống xe như một thói quen thể hiện tình yêu.

Hiện tại, anh Nguyễn Huệ làm việc tại TP.HCM và mỗi ngày sau ca chiều đều trở về bên vợ. Chị Diễm Mi, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chọn ở nhà làm bánh vì phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh di chuyển. Cả hai dự định sau đám cưới sẽ tập trung làm ăn rồi cùng nhau đi du lịch.

Dù đôi lúc lo lắng về tương lai, chị Diễm Mi cho biết luôn được chồng trấn an bằng tình yêu và sự kiên định. Anh Nguyễn Huệ cũng thừa nhận cả hai đôi khi ghen tuông vì quan tâm quá mức, nhưng mọi giận dỗi chỉ kéo dài vài phút. “Chúng tôi tin rằng niềm tin là nền tảng của hạnh phúc,” anh nói.