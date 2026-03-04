Yêu người hơn nhiều tuổi: Anh muốn cưới vì lo già, còn tôi lại tiếc tuổi trẻ

Bạn trai tôi đã 33 tuổi, còn tôi mới đang là sinh viên năm cuối, đang đợi lấy bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 6 tới đây. Ở tuổi 33, anh có trong tay sự nghiệp vững chắc, sự điềm đạm và một trái tim vô cùng ấm áp. Anh tử tế, hiền lành, luôn bao dung cho những hờn dỗi trẻ con của tôi. Gia đình anh cũng rất quý mến tôi. Thế nhưng, chính sự "hoàn hảo" ấy cùng áp lực tuổi tác của anh lại đang đẩy tôi vào một nỗi lo sợ vô hình.

Khi tôi còn chưa cầm được tấm bằng đại học trên tay, thì người yêu đã cầu hôn (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Vì anh đã ngoài 30, gia đình anh tha thiết muốn chúng tôi tổ chức đám cưới ngay trong năm nay. Anh không ép, nhưng ánh mắt mong chờ của anh mỗi khi đi ngang qua một tiệm áo cưới khiến lòng tôi thắt lại.

Tôi yêu anh, đó là sự thật. Nhưng tôi thấy mình còn quá trẻ. Tôi còn bao nhiêu dự định dấn thân, bao nhiêu vùng đất chưa đặt chân tới, và cả những khao khát được khẳng định mình trong công việc. Tôi sợ rằng, nếu bước chân vào cuộc sống hôn nhân lúc này, những hoài bão kia sẽ sớm bị thay thế bởi nỗi lo toan cơm áo, chuyện bỉm sữa và những trách nhiệm làm dâu, làm vợ.

Tôi đang trăn trở liệu mình có quá ích kỷ khi bắt một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi phải chờ đợi thêm vài năm nữa? Nhưng nếu gật đầu bây giờ, liệu tôi có thể trở thành một người vợ trọn vẹn khi trong lòng vẫn còn đầy rẫy những nuối tiếc về một tuổi trẻ chưa kịp sống hết mình với bao khao khát, ước mơ.

Về phía gia đình tôi, bố mẹ cũng rất quý anh và cũng muốn chúng tôi cưới sớm. Tôi không biết nên quyết định thế nào nữa.