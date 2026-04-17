Vỡ mộng khi đón em chồng tính "tiểu thư" về ở cùng

Em chồng tôi là sinh viên năm nhất đại học. Ngày cô em út đỗ đại học cả nhà ăn mừng, vợ chồng tôi cũng bàn nhau, nhà ở Hà Nội tuy chật một chút nhưng để em qua ở cùng cho bố mẹ đỡ tốn kém. Hơn nữa tôi nghĩ con bé là con gái, lần đầu xa nhà, thuê trọ bên ngoài cũng nhiều thứ phức tạp, không an toàn bằng ở với người nhà. Thế nhưng tôi không ngờ quyết định đó lại khiến tôi phải chịu cảnh chị dâu em chồng đủ thứ rắc rối.

Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, sáng đi sớm tối về muộn, lại nuôi con nhỏ mới 3 tuổi, công việc chúng tôi rất bận rộn. Em chồng ở cùng anh chị thấy thế cũng không đỡ đần gì, lại vẫn giữ nguyên tính "tiểu thư" khi ở nhà.

Tan làm, tôi tất tả đón con, chạy vội ra chợ rồi về nhà cơm nước, tắm rửa cho con ăn. Dù bận rộn, nhưng tôi vẫn chăm chút mỗi bữa cơm gia đình, thế nhưng vẫn chưa làm hài lòng em chồng. Bữa cơm nào em ấy cũng chê món này món kia chưa hợp vị. Đi làm về đã mệt mỏi, lại nghe thêm những lời ấy khiến tôi vô cùng bực bội.

Đỉnh điểm là tuần trước, con tôi bị sốt virus, đúng hôm ấy tôi đang bận dự án không thể nghỉ làm, tôi có nhờ em chồng trông cháu giúp một ngày, hôm ấy em được nghỉ học, thế nhưng vừa trông cháu được 1 tiếng, thì cô em chồng gọi điện thoại giọng bực bội nói có hẹn với bạn phải đi gấp, bắt tôi về ngay trông con. Trong khi đó tôi vừa mới đến công ty. Không còn cách nào khác, tôi phải gọi điện nhờ bà hàng xóm sang trông con giúp, và gửi bà tiền trông theo giờ. Tối hôm ấy về nhà, tôi nghe em chồng nói chuyện điện thoại với mẹ, thì ra cô ấy có hẹn đi chụp ảnh sống ảo với bạn bè, nên mới bỏ con tôi đang ốm ở nhà.

Có lần tôi thẳng thắng kể với mẹ chồng về cách sinh hoạt của em chồng, thế nhưng mẹ chồng lại bênh con gái, tỏ ra khó chịu với tôi. Đến giờ tôi không biết phải làm sao để thoát cảnh sống chung với em chồng như thế này.