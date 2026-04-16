Cô gái 'thà khóc trong xe BMW, còn hơn cười sau xe đạp' giờ ra sao?

Năm 2010, Mã Nữ, khi đó 22 tuổi, xuất hiện trong chương trình hẹn hò "If you are the one" và nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong một tình huống trên sân khấu, khi được hỏi về lựa chọn giữa cuộc sống giản dị và vật chất, cô đáp: "Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau xe đạp".

Phát ngôn này ngay lập tức lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành một câu nói mang tính biểu tượng cho lối sống thực tế, đồng thời kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.

Thời điểm đó, Mã Nữ bị gắn mác thực dụng, "đào mỏ", trở thành đối tượng công kích của dư luận. Trên sóng truyền hình, nhiều khách mời nam trực tiếp chất vấn, thậm chí chế giễu cô.

Một số cuộc đối đáp căng thẳng giữa cô và khách mời càng làm tăng sức nóng cho chương trình, đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi nhưng theo hướng tiêu cực. Tài khoản cá nhân của cô cũng liên tục nhận về những lời lăng mạ trong thời gian dài.

Vài năm sau, khi sức ép dư luận vẫn chưa lắng xuống, Mã Nữ lên tiếng cho biết phát ngôn gây tranh cãi thực chất nằm trong kịch bản của ê kíp sản xuất. Theo cô, chương trình đã xây dựng hình tượng một cô gái thực dụng để tạo hiệu ứng truyền thông và tăng tỷ suất người xem.

Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được nhiều sự đồng cảm. Công chúng cho rằng cô đã hưởng lợi từ sự nổi tiếng nên cũng phải chấp nhận những hệ quả kéo dài.

Sau khi nổi tiếng, Mã Nữ tìm cách bước chân vào ngành giải trí. Cô tham gia một số dự án phim, từng có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng, nhưng các cảnh quay của cô không được giữ lại trong bản chính thức.

Ngoài ra, cô cũng thử sức với âm nhạc khi phát hành một số ca khúc. Dù hoạt động đa dạng, sự nghiệp của cô chỉ dừng ở mức mờ nhạt, không tạo được dấu ấn rõ ràng.

Năm 2010, cô bị liên đới trong một scandal ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng. Dù sau đó được xác định không phải nhân vật trong ảnh, tên tuổi của cô vẫn bị ảnh hưởng.

Năm 2023, Mã Nữ đăng ký kết hôn với một người đàn ông từng là người hâm mộ của cô. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn chung sống, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông này nói đã chuyển tiền và tài sản cho cô nhưng sau đó không thể liên lạc lại.

Mã Nữ phủ nhận các cáo buộc, đồng thời cho biết bản thân từng bị bạo hành trong thời gian chung sống. Ngày 15/6/2024, hai người hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau biến cố này, cô gần như rút khỏi truyền thông.

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của cô có lượng người theo dõi không cao, nội dung chủ yếu là những chia sẻ đời thường.

Thỉnh thoảng, cô đề cập đến các chủ đề liên quan đến phụ nữ và trải nghiệm cá nhân, cho thấy nỗ lực cân bằng lại cuộc sống sau nhiều năm chịu áp lực từ dư luận.

Mã Nữ ở tuổi 38.