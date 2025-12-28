Vợ đòi ly hôn vì chồng hay 'thả tim' ảnh phụ nữ hở hang trên mạng xã hội

Trong vụ án hy hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, tòa án có phán quyết khác biệt khi chấp thuận cho người vợ ly hôn với lý do chồng mình thường xuyên tương tác, bày tỏ sự yêu thích, bình luận vào những hình ảnh gợi cảm của phụ nữ khác trên mạng xã hội.

Vụ việc này xảy ra tại thành phố Kayseri. Nguyên đơn là một phụ nữ (viết tắt là H.B) đệ đơn ly hôn chồng với cáo buộc người này thường xuyên nhục mạ, mắng chửi vợ. Đặc biệt, người vợ còn tố cáo chồng dành quá nhiều thời gian lên mạng xã hội để "thả tim" và để lại những bình luận mang tính gạ tình dưới ảnh của các cô gái khác.

Luật sư của H.B yêu cầu bồi thường tài chính với lập luận rằng người chồng đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân. Đáp lại, người chồng (viết tắt là S.B) phủ nhận mọi cáo buộc và đệ đơn ngược lại. Ông cho rằng vợ mình xúc phạm cha chồng, đồng thời sự ghen tuông mù quáng của bà làm ảnh hưởng đến danh dự.

Tuy nhiên, sau khi xem xét luận điểm của hai bên, tòa án phán quyết người chồng có lỗi lớn hơn. Tòa yêu cầu S.B phải trả khoản chu cấp hàng tháng là 20 USD (khoảng 520 nghìn đồng) và bồi thường 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Chồng hay thả tim, bình luận ảnh người phụ nữ khác khiến vợ tổn thương tâm lý. (Ảnh minh họa: iStock)

Trong văn bản phán quyết, tòa án nêu rõ: "Những tương tác trực tuyến tưởng chừng vô hại này thực chất có thể làm trầm trọng thêm sự bất an về mặt cảm xúc của người vợ và phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ hôn nhân".

S.B đã kháng cáo vì cho rằng mức bồi thường quá cao, nhưng yêu cầu này bị bác bỏ. Thẩm phán khẳng định, bằng hành động tương tác hình ảnh của những người phụ nữ khác, người chồng làm xói mòn niềm tin trong cuộc hôn nhân.

Dù có phần hy hữu, vụ việc này được dự báo sẽ có tác động lớn đến cách giải quyết các vụ ly hôn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai. Nhiều luật sư nhận định các tương tác trực tuyến như "thả tim" hay bình luận giờ đây có thể trở thành bằng chứng thép trước tòa.

"Hiện nay, ảnh chụp màn hình, tin nhắn và mọi tương tác kỹ thuật số đều sẽ được xem xét để xác định lỗi của mỗi bên. Tôi khuyên người dân nên ghi nhớ điều này khi sử dụng mạng xã hội," một luật sư chia sẻ với báo chí của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôn nhân rạn nứt do mạng xã hội cũng không phải hiếm gặp. Tháng 7/2025, một phụ nữ Ấn Độ khiếu nại chồng vì phải làm việc nhà quá nhiều, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Reels trên Instagram, dẫn đến việc bị mất đi người theo dõi.

Nisha (30 tuổi) sinh sống tại thị trấn Noida, quận Gautam Buddha Nagar, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khởi kiện chồng vì lý do bắt làm việc nhà quá nhiều.

Cuộc kiện tụng hôn nhân kỳ lạ này bắt đầu khi anh chồng gợi ý rằng vợ nên dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội và thêm nhiều thời gian hơn cho việc nội trợ. Rất may, đôi vợ chồng đã quay lại với nhau và cố gắng hàn gắn mối quan hệ sau các buổi hòa giải.