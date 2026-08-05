Vì sao nhiều 'rich kid' Hollywood bỏ họ cha mẹ?

Việc Suri Cruise đổi tên thành Suri Noelle được Vogue xem là dấu hiệu cho thấy một bộ phận con cái người nổi tiếng muốn tự định hình danh tính khi trưởng thành. Thay vì chọn họ Holmes của mẹ, cô dùng tên đệm Noelle của Katie Holmes làm họ mới, sau nhiều năm được cho là không còn gần gũi với cha, tài tử Tom Cruise.

Cùng thời điểm, Vivienne, con gái út của Angelina Jolie và Brad Pitt, được cho là muốn bỏ chữ Pitt khỏi họ. Trước cô, Zahara, Maddox và Shiloh cũng đã có những động thái tương tự. Shiloh thuê luật sư để bắt đầu thủ tục đổi tên đúng ngày tròn 18 tuổi năm 2024, còn Zahara và Maddox thực hiện các bước pháp lý cần thiết để bỏ họ cha.

Suri Cruise bên mẹ Katie Holmes. Ảnh: Vogue

Theo Vogue, điểm chung giữa Suri và các con của Brad Pitt không chỉ nằm ở những rạn nứt trong gia đình. Họ còn thuộc thế hệ con cái Hollywood đầu tiên nổi tiếng ngay từ lúc chào đời, khi hình ảnh, tên tuổi và đời sống riêng trở thành nội dung được truyền thông săn đón.

Năm 2006, Angelina Jolie và Brad Pitt bán những bức ảnh đầu tiên của con gái Shiloh cho Getty với giá 5 triệu USD, sau đó quyên góp số tiền cho hoạt động từ thiện. Cùng năm, Tom Cruise và Katie Holmes giới thiệu bé Suri trong bộ ảnh dài 22 trang của Vanity Fair.

Hai năm sau, ảnh đầu tiên của cặp song sinh Vivienne và Knox được bán cho Hello! và People với mức giá được cho là 14 triệu USD. Khoản tiền này được chuyển vào quỹ từ thiện Jolie Pitt Foundation.

Thời điểm đó, Tom Cruise và Katie Holmes, cũng như Brad Pitt và Angelina Jolie, đều là những cặp sao có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn. Trong bối cảnh mạng xã hội chưa phổ biến, còn các tay săn ảnh bám đuổi người nổi tiếng quyết liệt, việc chủ động công bố hình ảnh con được xem là cách giúp họ kiểm soát thông tin.

Tuy nhiên, Vogue cho rằng chính sự nổi tiếng quá sớm có thể khiến những người con này muốn tách khỏi danh tính đã được gắn với họ từ nhỏ. Tên tuổi của Suri, Shiloh, Maddox, Pax, Zahara, Vivienne hay Knox từng liên tục xuất hiện trên các tạp chí giải trí, dù họ chưa đủ tuổi để tự quyết định có muốn trở thành người của công chúng hay không.

Khi trưởng thành, một số người bắt đầu dùng tên gọi như cách xác lập lại mối quan hệ với gia đình và quá khứ. Với Suri, quyết định bỏ họ Cruise diễn ra trong bối cảnh cô được cho là đã không xuất hiện công khai cùng cha khoảng 14 năm. Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn năm 2012 sau gần 6 năm chung sống.

Gia đình Brad Pitt và Angelina Jolie cũng trải qua cuộc chia tay kéo dài. Hai ngôi sao thông báo ly hôn năm 2016, nhưng mất 8 năm mới hoàn tất thủ tục. Tranh chấp liên quan đến điền trang rượu vang Château Miraval ở Pháp vẫn tiếp diễn. Hồ sơ tòa án từng đề cập cáo buộc Brad Pitt có hành vi bạo lực bằng lời nói và thể chất với Jolie cùng một số người con trên chuyến bay riêng năm 2016. Tài tử phủ nhận các cáo buộc. Theo nguồn tin của Vogue, Brad Pitt suy sụp khi biết các con muốn bỏ họ mình.

Angelina Jolie bên 6 người con năm 2019. Ảnh: AFP

Dù mâu thuẫn gia đình được xem là nguyên nhân trực tiếp, Vogue nhận định việc đổi tên còn cho thấy cách thế hệ con cái ngôi sao đang ứng xử khác với danh tiếng. Thay vì tận dụng ngay sự chú ý sẵn có, họ chọn giảm sự hiện diện công khai và tự quyết định thời điểm bước vào ngành giải trí.

Không ai trong số các con của Tom Cruise, Brad Pitt và Angelina Jolie được nhắc đến trong bài có tài khoản Instagram công khai. Một số người con lớn của Jolie được cho là theo đuổi công việc viết kịch bản hoặc sản xuất, nhận các vị trí hậu trường thay vì xuất hiện trước máy quay.

Brooklyn Beckham chưa bỏ họ nhưng cũng công khai xa cách gia đình vào tháng 1. Anh từng được giới thiệu với công chúng từ khi còn là một em bé trên tạp chí Hello!, tương tự cách Suri và các con Angelina Jolie xuất hiện trên truyền thông.

Trong khi đó, nhiều người con của các ngôi sao khác chỉ bắt đầu sử dụng lợi thế gia đình khi đã trưởng thành. Homer Gere, con trai 25 tuổi của Richard Gere, tham gia loạt phim The Shards của Ryan Murphy. Anh đóng cùng Kaia Gerber, con gái siêu mẫu Cindy Crawford.

Kaia Gerber, con gái siêu mẫu Cindy Crawford, theo đuổi sự nghiệp người mẫu, diễn viên. Ảnh: IG

Magnus Ferrell, con trai 22 tuổi của diễn viên Will Ferrell, theo đuổi âm nhạc và gây chú ý với đĩa đơn Asleep Talking. Mia Threapleton, con gái Kate Winslet, nhận vai điện ảnh lớn đầu tiên khi 24 tuổi.

Những trường hợp này cho thấy con cái người nổi tiếng không hoàn toàn từ chối lợi thế gia đình. Khác biệt nằm ở việc họ có nhiều quyền lựa chọn hơn về thời điểm và cách sử dụng danh tiếng ấy, thay vì bị giới thiệu với công chúng ngay từ nhỏ.

Theo Vogue, xu hướng bỏ họ cha mẹ không đồng nghĩa văn hóa "nepo baby" đang biến mất. Con cái các ngôi sao vẫn tiếp tục gia nhập Hollywood và hưởng lợi từ các mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, Suri cùng các con Brad Pitt và Angelina Jolie đại diện cho một hướng đi khác, chủ động tách khỏi danh tính được truyền thông xây dựng cho họ trước khi đủ tuổi lựa chọn.