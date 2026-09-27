Không đá phút nào với ĐT Philippines, vì sao Hoàng Đức vẫn bị kiểm tra doping?

2 cầu thủ Việt Nam phải kiểm tra doping

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Hoàng Đức là 2 cầu thủ Việt Nam được yêu cầu kiểm tra doping.

Điều này khiến nhiều người bất ngờ, vì Xuân Son thì có thi đấu, nhưng Hoàng Đức không thi đấu phút nào cả.

Xuân Son trong trận đấu với ĐT Philippines tối 26/9. Ảnh: TPO.

Vì sao một cầu thủ không đá trong cả trận vẫn phải kiểm tra doping?

Theo FIFA thì cầu thủ được yêu cầu kiểm tra doping có thể được lựa chọn ngẫu nhiên hoặc vì một lý do cụ thể.

Còn Điều 30.5 trong quy định của FIFA ASEAN Cup 2026 có đề cập đến trường hợp một cầu thủ bị chấn thương hoặc ốm và được rút khỏi danh sách thi đấu trước giờ bóng lăn. Dù cầu thủ này không còn đủ điều kiện để chơi với tư cách là cầu thủ dự bị nhưng vẫn có thể ngồi trên băng ghế dự bị của đội, và trong trường hợp đó vẫn có thể được lựa chọn để kiểm tra doping.

Đây thậm chí là trường hợp còn "xa" hơn trường hợp của Hoàng Đức. Bởi vì ở trận ĐT Việt Nam - ĐT Philippines, Hoàng Đức vẫn có tên trong danh sách dự bị.

Vì vậy, việc Hoàng Đức không thi đấu phút nào nhưng vẫn được yêu cầu kiểm tra doping là vẫn đúng quy định.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam cho trận với ĐT Philippines: Có tên Hoàng Đức ở danh sách cầu thủ dự bị. Ảnh: VFF.

Cầu thủ có thể phải kiểm tra doping vào thời điểm nào?

Theo quy định của FIFA, việc kiểm tra doping có thể diễn ra "trong khi thi đấu" - ngay sau khi trận đấu kết thúc - hoặc "ngoài thi đấu" - vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và ở bất kỳ địa điểm nào.