Trốn mùi hoa sữa Hà Nội

Ngày hai lần anh Phạm Bằng, 30 tuổi, đưa đón con đi học qua đường Cửu Việt, Trâu Quỳ, xã Gia Lâm. "Mỗi khi đến khu vực này, cổ họng tôi có cảm giác gai rát, nôn khan vì mùi hoa sữa dù đã đeo hai lớp khẩu trang và cố phóng xe thật nhanh", anh Bằng nói.

Khu vực gia đình anh Bằng sống có hàng trăm gốc hoa sữa. Từ đầu tháng 10, khi hoa vào mùa nở rộ, gia đình anh bỏ thói quen đi dạo buổi tối và đóng kín cửa sau 18h. Vợ chồng anh buôn bán tại nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết và luôn chọn đi vòng qua các ngõ nhỏ để tránh mùi hương khó chịu này.

Đường Cửu Việt, ở Trâu Quỳ, có nhiều gốc hoa sữa cao lớn, gây ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phố Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, 3 ngày nay, chị Mai Hương, 46 tuổi, thường ở lại cơ quan đến sau 19h mới về nhà để tránh giờ cao điểm tắc đường dưới hàng cây hoa sữa. Dọc tuyến phố nơi chị ở, chỉ tính riêng một bên đường đã có khoảng 60 gốc cây đang vào mùa trổ bông. "Tôi toàn tìm lý do để ở ngoài, về nhà muộn nhất có thể. Cứ về đến nhà, mở cửa ban công là mùi xộc thẳng vào óc", chị Hương nói.

Khi nghe tin thành phố đang xem xét di dời một số cây hoa sữa ở khu đông dân cư, chị Hương rất mừng. "Tôi mong chuyển bớt đi, đừng để loài hoa đáng sợ này tung hoành khắp các ngõ ngang phố dọc", chị nói.

Căn hộ của gia đình chị Hương nằm ở tầng 4, ngang tầm tán cây. Từ đầu tháng, gia đình phải đóng kín cửa ban công cả ngày và bật máy lọc không khí liên tục. Dù vậy, mùi hương vẫn len lỏi khiến bệnh viêm xoang của chồng chị tái phát, gây ho và mất ngủ. Cuối tuần, hai vợ chồng chọn cách về quê hoặc ra ngoại thành để thay đổi không khí.

Cùng chung hoàn cảnh, anh Quốc Lâm, 28 tuổi, sống tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ đưa vợ đang ở cữ và con nhỏ một tuổi sang nhà bố mẹ ở phường Hoàng Mai tạm lánh mùi hoa sữa. Tuyến phố Đào Tấn có hơn 30 gốc hoa sữa. Xung quanh nhà anh Lâm có tới 4 cây cao từ tầng một lên tầng 4 đang nở rộ do thời tiết nắng hanh. Cả hai vợ chồng anh đều có tiền sử viêm xoang, thường xuyên hắt hơi và đau đầu khi hít phải hương hoa nồng.

Không chỉ các hộ dân mặt phố, cư dân tại một tòa chung cư ở phường Định Công cũng đóng chặt cửa sổ suốt 3 ngày qua khi 12 cây hoa sữa quanh tòa nhà đồng loạt nở hoa. Chị Huyền Thanh, cư dân sống tại tầng 4, cho biết để giảm đến mức tối thiểu việc tiếp xúc với mùi hương gây chóng mặt, chị mua sẵn thực phẩm tích trữ và luôn đi thang máy thẳng từ hầm gửi xe lên căn hộ, tránh đi qua sảnh chính.

Trước phản ánh của cư dân, tối 13/10, ban quản lý chung cư này đã cho nhân viên nối vòi cứu hỏa từ bể nước, phun trực tiếp lên hàng cây trước sảnh nhằm làm rụng bớt hoa, hạn chế phát tán mùi. Toàn bộ lượng hoa rụng dưới mặt đất sau đó được quét dọn để đảm bảo vệ sinh.

Những ngày qua, chủ đề "mùi hoa sữa" thu hút hàng trăm nghìn lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh một số người yêu thích hương thơm đặc trưng của mùa thu, không ít người tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành bày tỏ sự mệt mỏi vì mùi hương quá nồng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hàng cây hoa sữa trên phố Đào Tấn nơi gia đình anh Quốc Lâm sống đang nở rộ ngày 14/10. Ảnh: Thế Bằng

Lương y Vũ Quốc Trung, thành viên Hội Đông y Hà Nội, cho biết các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ngửi mùi hoa sữa thường xuất hiện ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng với mùi hương nồng. Tuy nhiên, không phải ai tiếp xúc với mùi hoa cũng có phản ứng này.

Theo ông Trung, người nhạy cảm với mùi hoa sữa có thể bị ho, hen suyễn, mẩn ngứa, nhức đầu, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn khi tiếp xúc nhiều. Phấn hoa có thể khiến người già, trẻ nhỏ bị viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang có thể gặp triệu chứng dai dẳng hơn.

Ông Trung khuyến cáo những người có cơ địa dị ứng nặng nên chủ động che chắn và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khu vực có mật độ hoa dày.

Trước phản ánh của người dân về việc cây trồng quá dày gây ảnh hưởng sinh hoạt, ngày 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng rà soát các tuyến phố có mật độ hoa sữa cao, đề xuất phương án di dời một phần và trồng thay thế bằng loài cây khác, nhằm bảo đảm cảnh quan và phù hợp quy hoạch cây xanh đô thị.

Theo số liệu từ đề án quản lý hệ thống cây xanh, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều trục đường lớn. Trong đó, trục Kim Mã - Cầu Diễn có 670 cây; tuyến Vành đai 1 có 481 cây; tuyến Văn Cao - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long có 350 cây và Vành đai 2,5 có 272 cây.

Những năm qua, thành phố từng nhiều lần điều chỉnh mật độ loài cây này sau khi ghi nhận phản ánh từ nhân dân. Năm 2019, Hà Nội đã di dời hơn 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài (ven hồ Tây) lên khu vực Nam Sơn (Sóc Sơn). Năm 2022, chính quyền quận Đống Đa cũ cũng kiến nghị Sở Xây dựng đánh chuyển 80 cây trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh để giảm thiểu mùi hương ảnh hưởng đến khu dân cư.