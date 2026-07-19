Vì sao các cầu thủ ĐT Tây Ban Nha không hát quốc ca mà chỉ đứng im khi chào cờ?

Trước mỗi trận đấu quốc tế, nghi thức cử quốc ca luôn là một trong những khoảnh khắc trang trọng nhất. Trong khi cầu thủ của nhiều đội tuyển đồng thanh cất cao lời ca, các tuyển thủ Tây Ban Nha lại chỉ đứng nghiêm, hướng mắt về quốc kỳ. Hình ảnh này nhiều lần khiến khán giả, đặc biệt là những người lần đầu theo dõi bóng đá quốc tế, thắc mắc vì sao họ không hát.

Thực tế, lý do rất đơn giản: Quốc ca chính thức của Tây Ban Nha không có lời.

Quốc ca hơn 250 năm tuổi nhưng chỉ có phần nhạc

Quốc ca của Tây Ban Nha mang tên Marcha Real (Khúc hành khúc Hoàng gia), được xem là một trong những bản quốc ca lâu đời nhất thế giới vẫn còn được sử dụng.

Bản nhạc này xuất hiện từ thế kỷ XVIII, ban đầu được dùng trong các nghi lễ của Hoàng gia Tây Ban Nha. Khác với phần lớn quốc ca trên thế giới, Marcha Real chỉ gồm phần giai điệu, chưa từng có lời ca chính thức được pháp luật công nhận.

Chính vì vậy, khi quốc ca vang lên trước các sự kiện thể thao hay lễ nghi quốc gia, người dân và các vận động viên Tây Ban Nha chỉ đứng nghiêm để thể hiện sự tôn trọng thay vì hát.

Đó cũng là lý do các cầu thủ của "La Roja" luôn im lặng trong nghi thức chào cờ trước mỗi trận đấu.

Các cầu thủ ĐT Tây Ban Nha không hát quốc ca khi thực hiện nghi lễ chào cờ trước trận đấu. (Ảnh: VTVGo)

Vì sao Tây Ban Nha không viết lời cho quốc ca?

Trong nhiều thập kỷ, Tây Ban Nha từng không ít lần tìm cách bổ sung lời cho Marcha Real. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành công.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc vùng miền của quốc gia này. Bên cạnh tiếng Tây Ban Nha (Castilian), đất nước còn có nhiều ngôn ngữ đồng chính thức như tiếng Catalan, Basque hay Galicia.

Việc lựa chọn một lời ca có thể đại diện cho tất cả các cộng đồng, đồng thời tránh gây tranh cãi về chính trị và bản sắc dân tộc, là điều vô cùng khó khăn.

Vì vậy, phương án được duy trì cho đến ngày nay là giữ nguyên quốc ca chỉ có phần nhạc, không sử dụng bất kỳ lời hát chính thức nào.

ĐT Tây Ban Nha chính thức vào Chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Liên Đoàn bóng đá Tây Ban Nha)

Từng tổ chức cuộc thi sáng tác lời quốc ca

Một trong những nỗ lực đáng chú ý nhất diễn ra vào năm 2007, khi Ủy ban Olympic Tây Ban Nha phát động cuộc thi tìm lời cho Marcha Real.

Mục tiêu là giúp các vận động viên có thể hát quốc ca trong những sự kiện thể thao lớn như Olympic hay World Cup, tương tự các quốc gia khác.

Tuy nhiên, dự án nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng và giới chính trị. Không có phiên bản nào nhận được sự đồng thuận đủ lớn, khiến kế hoạch bị hủy bỏ. Từ đó đến nay, Marcha Real vẫn chỉ là một bản nhạc không lời.

Một trong số rất ít quốc ca không lời trên thế giới

Hiện nay, phần lớn quốc gia đều sử dụng quốc ca có lời. Tây Ban Nha là một trong số rất ít trường hợp vẫn giữ nguyên quốc ca chỉ có giai điệu.

Chính vì đội tuyển Tây Ban Nha thường xuyên góp mặt ở những giải đấu lớn như World Cup, EURO hay UEFA Nations League, hình ảnh các cầu thủ đứng im trong lúc quốc ca vang lên đã trở thành nét đặc trưng quen thuộc với người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Thay vì cất tiếng hát, các tuyển thủ Tây Ban Nha thể hiện lòng tự hào dân tộc bằng cách đứng nghiêm, hướng về lá cờ và lắng nghe giai điệu của Marcha Real. Điều đó không phản ánh sự thiếu nhiệt huyết hay tinh thần yêu nước, mà đơn giản bởi quốc ca chính thức của họ từ trước đến nay vốn không có lời để hát.