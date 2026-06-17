7 nguyên nhân âm thầm khiến nhiều cặp đôi xa cách

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giảm ham muốn tình dục không đơn thuần là hệ quả của tuổi tác hay thời gian. Trong nhiều trường hợp, đây là tín hiệu cho thấy cơ thể, tâm lý hoặc chính mối quan hệ của hai người đang gặp vấn đề.

Điều đáng nói là sự suy giảm ham muốn thường diễn ra rất âm thầm. Nó bắt đầu bằng những lần từ chối gần gũi, những cái ôm thưa dần, những cuộc trò chuyện ít đi và cuối cùng có thể tạo ra khoảng cách cảm xúc khó hàn gắn.

Vì sao ham muốn tình dục suy giảm?

1. Sự suy giảm hormone sinh dục

Khi nhắc đến ham muốn tình dục, nhiều người chỉ nghĩ đến testosterone ở nam giới. Trên thực tế, hormone này cũng đóng vai trò quan trọng đối với phụ nữ.

Theo thời gian, nồng độ testosterone ở cả hai giới đều có xu hướng giảm. Điều này khiến cảm giác hứng thú với tình dục suy giảm, khả năng đáp ứng kích thích kém hơn và tần suất nghĩ đến "chuyện ấy" cũng ít đi.

Ở nam giới, sự suy giảm testosterone thường xuất hiện rõ hơn sau tuổi trung niên. Trong khi đó, phụ nữ có thể trải qua những thay đổi mạnh mẽ về nội tiết trong các giai đoạn đặc biệt của cuộc đời.

2. Những bệnh lý mạn tính âm thầm ảnh hưởng đến đời sống tình dục

Không ít người đi tìm nguyên nhân từ tâm lý mà quên rằng sức khỏe thể chất cũng tác động trực tiếp đến ham muốn.

Các bệnh như đái tháo đường, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn tuyến giáp hoặc béo phì đều có thể làm suy giảm chức năng tình dục.

Một số bệnh làm giảm lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, số khác gây mệt mỏi kéo dài hoặc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến cơ thể mất dần khả năng đáp ứng tự nhiên với kích thích tình dục.

Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị trầm cảm, huyết áp hay thuốc tránh thai cũng có thể làm giảm ham muốn ở cả nam và nữ.

3. Biến động nội tiết ở phụ nữ

Mang thai, sinh con, cho con bú, tiền mãn kinh và mãn kinh là những giai đoạn phụ nữ phải trải qua nhiều thay đổi nội tiết mạnh mẽ.

Khi nồng độ estrogen giảm xuống, âm đạo có thể trở nên khô hơn, nhạy cảm hơn và dễ đau khi quan hệ.

Sự khó chịu về thể chất khiến nhiều phụ nữ bắt đầu né tránh chuyện chăn gối. Nếu tình trạng này kéo dài mà không được chia sẻ, khoảng cách giữa hai vợ chồng có thể ngày càng lớn hơn.

4. Những cuộc yêu không mang lại sự thỏa mãn

Ham muốn không chỉ được nuôi dưỡng bởi nhu cầu sinh lý mà còn bởi cảm xúc tích cực sau mỗi lần gần gũi.

Nếu chuyện chăn gối thường xuyên diễn ra trong trạng thái gượng ép, nhàm chán hoặc thiếu sự kết nối, cơ thể sẽ dần hình thành tâm lý né tránh.

Nhiều cặp đôi sống chung nhiều năm rơi vào vòng lặp quen thuộc: quan hệ theo thói quen, ít giao tiếp về nhu cầu của nhau và không còn khám phá những điều mới mẻ.

Khi đó, ham muốn suy giảm là hệ quả gần như khó tránh khỏi.

5. Căng thẳng tâm lý - "kẻ cướp" ham muốn hàng đầu

Các chuyên gia tâm lý cho rằng stress là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm suy giảm đời sống tình dục hiện nay.

Khi phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính, chăm sóc con cái hoặc các vấn đề gia đình, não bộ sẽ ưu tiên chế độ "ứng phó và sinh tồn" thay vì tận hưởng khoái cảm.

Nhiều người lên giường với tâm trí vẫn còn đầy những cuộc họp chưa hoàn thành, khoản nợ cần thanh toán hay những lo lắng cho ngày mai. Trong trạng thái đó, ham muốn tình dục rất khó xuất hiện.

6. Mâu thuẫn và tổn thương trong mối quan hệ

Tình dục là sự tiếp nối của kết nối cảm xúc.

Khi trong lòng vẫn còn những giận hờn chưa được giải quyết, những lần thất vọng tích tụ hoặc sự nghi ngờ về lòng chung thủy, cơ thể thường phản ứng bằng cách tạo khoảng cách.

Không ít cặp đôi cho rằng họ mất ham muốn vì tuổi tác, nhưng thực tế nguyên nhân sâu xa lại là những tổn thương tình cảm chưa từng được chữa lành.

7. Lối sống thiếu lành mạnh

Thức khuya, ít vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và ăn uống thiếu khoa học đều có thể làm giảm năng lượng và ảnh hưởng đến nội tiết tố.

Đặc biệt, rượu bia thường bị hiểu lầm là chất kích thích ham muốn. Trên thực tế, việc sử dụng kéo dài có thể làm giảm testosterone, gây rối loạn cương dương ở nam giới và làm suy giảm cảm xúc tình dục ở cả hai giới.