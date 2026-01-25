Stress khi nghĩ đến việc phải dậy từ 6h làm cơm cúng Tết với mẹ chồng

Tôi năm nay 30 tuổi, là người miền Nam, lấy chồng Bắc đã 3 năm. Chúng tôi làm việc ở TP.HCM và sống cùng bố mẹ tôi, nên năm nào cũng ra Bắc đón tết với nhà chồng. Tôi không phàn nàn gì về điều này, bởi tôi biết mình sống cùng nhà đẻ cả năm nên tết nhất về nội là hợp lý.

Tuy nhiên, điều tôi thấy ngại nhất là nhà chồng có nếp thắp hương từ ngày 30 đến khi hóa vàng (mùng 4 âm lịch). Trong mấy ngày này, hôm nào cũng phải bày một mâm cỗ cúng, đồng nghĩa với việc sáng nào tôi cũng phải dậy từ 6h để chuẩn bị với mẹ chồng cho kịp giờ thắp hương. Với tôi, chỉ riêng việc nghĩ đến chuỗi ngày phải dậy sớm liên tục đã đủ tạo áp lực, nhất là khi đây vốn là khoảng thời gian được mong đợi để nghỉ ngơi sau một năm làm việc.

Mâm cỗ thắp hương ngày Tết của nhà chồng thực ra không quá cầu kỳ, thường gồm nem đã được gói sẵn, canh nấu từ trước, giò chả mua ngoài, thêm vài món xào, món chiên cho đủ mâm. Nhưng cảm giác mệt mỏi không nằm ở khối lượng công việc, mà ở việc phải dậy sớm giữa cái rét đặc trưng của miền Bắc. Tôi quen thức khuya, đồng hồ sinh học khó thay đổi trong vài ngày ngắn ngủi. Vì thế, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh 5 ngày Tết, sáng nào cũng lục đục vào bếp là tôi lại thấy ngán ngẩm.

Bên cạnh việc thiếu ngủ, điều khác khiến tôi không thoải mái là phải làm chung với mẹ chồng. Bà thường góp ý những việc rất nhỏ, giọng điệu không gay gắt, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy mình làm thế nào cũng chưa vừa ý bà. Tôi thì vốn ở cùng bố mẹ đẻ nên việc bếp núc cũng không thành thạo lắm.

Ngoài chuyện cơm cúng ngày Tết, tôi và mẹ chồng hầu như không va chạm. Một năm vợ chồng tôi chỉ về vài lần, bà nhìn chung cũng chiều con dâu và cháu. Tôi không phản đối việc cúng kiếng, vẫn muốn giữ nếp gia đình lâu dài, nhưng muốn nó diễn ra theo cách mọi người đều thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Tôi rất muốn góp ý với mẹ là lùi giờ cúng muộn hơn hoặc xin bà miễn cho mình nhiệm vụ này, nhưng tôi sợ bà phật ý, khiến không khí gia đình căng thẳng. Tôi nên làm thế nào?