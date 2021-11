Vẻ đẹp ngọt ngào của cô giáo mầm non bên những mùa hoa

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nét đẹp tròn trịa, ngọt ngào và ấm áp là cảm nhận chung khi bất cứ ai ngắm nhìn những bức ảnh của Nguyễn An Vi. Cô có tình yêu lớn với trẻ con và xem trọng giáo dục ở độ tuổi mầm non nên Vi chọn trở thành 1 giáo viên.

An Vi sở hữu nét đẹp tròn trịa, ngọt ngào

An Vi từng là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, hiện là giáo viên mầm non tại Hà Nội. Vốn có niềm yêu thích trẻ em nên làm việc gì An Vi cũng muốn liên quan đến con nít. Công việc làm thêm thời sinh viên của Vi cũng là bán đồ sơ sinh và trẻ em. Vì có sở thích làm đồ handmade, nên những việc như thêu thùa may vá hay làm đồ chơi cho các cháu đều được Vi khéo léo thực hiện. Cô thường tự tay sáng tạo và làm những món quà xinh xắn để tặng các bé học sinh trong lớp như hoa giấy, đồ chơi montessori handmade và đồ chơi steiner handmade.

An Vi rất yêu trẻ con

Công việc của một giáo viên mầm non không chỉ xoay quanh với tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ, mà ở đó còn có những phiền muộn và áp lực riêng trong nghề. Dù gặp chuyện buồn công việc hay gia đình An Vi cũng chưa bao giờ đăng trạng thái chia sẻ không vui nào trên mạng xã hội, bởi cô không muốn mang lại cảm xúc tiêu cực đến cho người khác.

Điều Vi cho rằng nên làm lúc đó chính là tìm cho mình niềm vui, động lực để tự phấn chấn bản thân. Hơn hết, Vi yêu công việc hiện tại của mình là một giáo viên mầm non; hàng ngày được gần trẻ, chăm sóc và coi chúng như con của mình là cô đã có được niềm vui bên cạnh các bạn nhỏ.

Nhìn vào điểm tốt của mọi người để sống, sống lạc quan và không cưỡng cầu

Với tính cách hiền hòa, dễ thích nghi nên dù môi trường nào An Vi cũng có thể hòa nhập và cố gắng làm việc chỉn chu. “Mình có quan điểm sống rất đơn giản, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp và nhìn vào điểm tốt của mọi người để sống, sống lạc quan, không cưỡng cầu. Ngay cả với những người trong gia đình, quan điểm ấy giúp bản thân sống vui, sống đúng hơn. Bởi chính bản thân chưa thể hoàn hảo thì cũng không nên phán xét những điểm chưa tốt của người khác”.

Cô giáo hạnh phúc thì các bé cũng sẽ là những em bé hạnh phúc

Là một giáo viên, khi có cơ hội, An Vi sẽ chỉ dạy các cháu hình thành tính cách của con người nhân ái, không bao giờ được lấy điểm xấu, điểm yếu của bạn khác để trêu chọc, mà hãy giúp đỡ bạn.

Môi trường giáo dục tại ngôi trường An Vi công tác cũng tạo một không gian tự lập và sáng tạo cho con trẻ. Ở đây các bạn nhỏ được dạy trao yêu thương và biết ơn từ những điều nhỏ nhất; Cô giáo sẽ ngồi học và ngồi chơi cùng để các bạn nhỏ quan sát, chứ không giới thiệu hay áp đặt định nghĩa bất cứ trò gì. An Vi chia sẻ: “Quan trọng là cô giáo luôn cần hình thành suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan vui tươi để lan tỏa tới các con. Cô giáo hạnh phúc thì các bé cũng sẽ là những em bé hạnh phúc”.

Trong tương lai, khi chuẩn bị có em bé của riêng mình, An Vi mong muốn mở 1 studio nhỏ để thỏa sức sáng tạo những bức ảnh đep và vẫn gắn bó với môi trường giáo dục trẻ thơ.

