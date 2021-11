Hãy luôn đối diện với những khó khăn để nhận lại được nhiều điều tuyệt vời nhất

Thành tích đạt được: - Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2020 – 2021. - Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh tặng vì đã “Đạt giải khuyến khích giải thưởng SV Nghiên cứu khoa học Eureka lần 22 năm 2020”. - Giấy chứng nhận công trình đạt giải nhì giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh. - Giấy chứng nhận “Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2020” của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An. - Giấy chứng nhận “Danh hiệu sinh viên 5 tốt” của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Vinh. - Giấy khen của BCH HSV tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” năm học 2019 – 2020. - Bằng khen của BCH HSV tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” nhiệm kỳ 2018 – 2020. - Đồng tác giả bài báo khoa học “Nghiên cứu xác định chế độ sấy cho lá cây dây thìa canh (Gymnema sylvestre) bằng phương pháp sấy bơm nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid” được đăng lên tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Tập 57 - Số 4 (8/2021)). - Đồng tác giả bài báo khoa học “Optimization of spray drying conditions of nelumbo nucifera leaves extract using response surface methodology”, “Nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid từ quá trình sấy bơm nhiệt lá cây giảo cổ lam” được đăng lên tạp chí chuyên ngành.