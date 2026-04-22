Văn Thanh tặng bạn gái 'thẻ đen' trong lễ dạm ngõ

Tối 21/4, hot girl Bích Hạnh lần đầu hé lộ về lễ dạm ngõ được tổ chức tại tư gia nhà gái ở Nam Định từ 26/2. Theo cô, đây là bước khởi đầu cho hành trình mới của mình và chồng sắp cưới - cầu thủ Văn Thanh. Lễ dạm ngõ được diễn ra theo nghi thức truyền thống, có sự góp mặt của người thân hai bên gia đình. Đây là buổi lễ để hai nhà cùng trò chuyện, hỏi thăm nhau và bàn tính về hôn lễ của các con.

'Chúng con luôn cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì hai bên gia đình đã luôn yêu thương, ủng hộ, đồng hành và vun vén, để chúng con có thể cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp như ngày hôm nay ạ', vợ sắp cưới của Văn Thanh bày tỏ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ dạm ngõ được Bích Hạnh chia sẻ là khi chồng chưa cưới trao cho cô hai chiếc thẻ đen ngân hàng. Đây được coi là biểu trưng cho việc đàng trai tin tưởng, giao cho đàng gái vai trò 'tay hòm chìa khóa' tài chính gia đình. Thẻ đen ngân hàng là loại thẻ dành cho các khách hàng VIP/VVIP có tài sản lớn và chi tiêu cao của các ngân hàng.

Cầu thủ Văn Thanh chuẩn bị một bó hoa tông đò đồng điệu với mâm lễ vật để dành tặng bạn gái trong ngày dạm ngõ. Cách đây hơn một tuần, vào dịp sinh nhật của mình, Văn Thanh hé lộ đã cầu hôn bạn gái tại một resort ven biển hồi cuối tháng 1.

"Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đúng người, đúng khoảnh khắc. Món quà mở đầu cho lời hứa, lời cam kết quan trọng nhất, dành cho một người vô cùng đặc biệt. Làm vợ anh nhé!", Văn Thanh khi đó viết cho Bích Hạnh.

Văn Thanh và Bích Hạnh tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng đến 2024 mới lộ những dấu hiệu hẹn hò. Đúng vào dịp sinh nhật 29 tuổi cựu ngôi sao HAGL công khai đăng ảnh chụp cùng bạn gái. Kể từ đó, hai người không ngần ngại sánh bước bên nhau, thể hiện tình cảm trên trang cá nhân.

Bích Hạnh sinh năm 1993, quê Nam Định, là gymer có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và thời trang, đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ và nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội và Nam Định.

Văn Thanh sinh năm 1996, quê Hải Dương, được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hàng đầu Việt Nam nhiều năm qua. Anh gia nhập CLB Công an Hà Nội từ năm 2023, góp công vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân Cup các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Đầu tháng 6 năm nay, anh gia hạn hợp đồng với đội bóng tới năm 2028.