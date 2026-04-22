Vụ Trung Quân Idol bị tố hành hung: "Là một người đàn ông, tôi đau xót khi vợ bị hành hung"

Bác sĩ Phạm Minh Trường: "Tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự cho vợ"

Ngày 21/4, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ca sĩ Bùi Nguyễn Trung Quân (Trung Quân Idol) bị tố có hành vi hành hung một phụ nữ tại TP.HCM. Người đưa ra cáo buộc là bác sĩ Phạm Minh Trường, anh cho biết nạn nhân là vợ anh - bác sĩ N.L.T.

Trao đổi với PV Dân Việt vào tối 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết: "Tôi vừa về TP.HCM sau chuyến công tác nước ngoài. Hiện vợ tôi đã về nhà. Sáng nay, cô ấy đi kiểm tra sức khỏe và bệnh viện xác định thương tật. Tinh thần của cô ấy hoảng loạn sau sự việc” - anh cho biết.

Bác sĩ Phạm Minh Trường và vợ. (Ảnh: NVCC)

Bác sĩ Phạm Minh Trường nói thêm anh buộc phải lên tiếng để bảo vệ danh dự cho vợ, đồng thời mong muốn sự việc rõ ràng, minh bạch. "Là một người đàn ông, tôi đau đớn khi vợ mình bị hành hung mà mình không thể có mặt để bảo vệ cô ấy. Cũng bởi vậy, tôi không thể im lặng".

Trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó, anh khẳng định Trung Quân Idol đã "tác động vật lý" khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 1h45 sáng cùng ngày tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1. Thời điểm này, vợ của bác sĩ Phạm Minh Trường cùng một nhóm đồng nghiệp tham dự tiệc thì có sự xuất hiện của Trung Quân Idol.

Bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết ca sĩ đã tiếp cận một người trong nhóm và đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui, tuy nhiên người này không đồng ý. Sau đó, khi nhóm bạn đưa nữ bác sĩ về, Trung Quân Idol được cho là đã đi theo và xảy ra hành vi mất kiểm soát, dẫn đến việc hành hung nạn nhân. Bác sĩ T được mô tả bị thương ở vùng mặt và tay, đồng thời chịu ảnh hưởng tâm lý.

Anh cũng khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi qua tin nhắn của nam ca sĩ, cho biết đang tiến hành thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng và sẽ gửi đơn đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Cùng này, công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm được nội dung bài viết trên mạng xã hội liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Trung Quân Idol hành hung người khác và đang tiến hành các bước xác minh theo quy định.

PV Dân Việt đã liên hệ với phía ca sĩ Trung Quân Idol, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.