Quỳnh Kool từng áp lực đến mức suýt bỏ nghề diễn

Quỳnh Kool từ hotgirl tới gương mặt thân quen phim giờ vàng VTV

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, quê Hưng Yên. Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình.

Quỳnh Kool được công chúng biết tới vào năm 2014, cô bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc. Đến năm 2015, cô thường xuyên tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài tình huống trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn với vẻ đẹp ngọt ngào, sang chảnh, Quỳnh Kool thường được giao những vai hot girl, tiểu thư chảnh chọe.

Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận. Thời gian qua, nữ diễn viên đã gây được ấn tượng với mọi người qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: "Đừng bắt em phải quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu", "Quỳnh búp bê", "Nhà trọ Balanha", "Gió ngang khoảng trời xanh"...

Tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023, Quỳnh Kool nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với vai Hạnh trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Đây là vai diễn được đánh giá là thành công nhất của Quỳnh Kool.

Trong bộ phim "Bước chân vào đời" đang được phát sóng, Quỳnh Kool vào vai cô giáo Thương. Đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời". So với những vai diễn trước đây trong các dự án cũ, vai Thương cho thấy một bước tiến dài của cô trong việc kiểm soát cảm xúc. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...

Quỳnh Kool gây ấn tượng khi vào vai Thương trong phim "Bước chân vào đời". Ảnh VTV

Quỳnh Kool từng chông chênh, muốn bỏ nghề diễn

Trong chương trình "Sao Check" vừa phát sóng, Quỳnh Kool đã có những trải lòng về hành trình theo đuổi nghề diễn. Đằng sau những vai diễn trên sóng giờ vàng là nhiều năm nỗ lực, áp lực và cả những lần muốn dừng lại. Nữ diễn viên thừa nhận, con đường đến với thành công chưa bao giờ dễ dàng, mà là sự đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và cả những lần tự hoài nghi chính mình.

Ít ai biết rằng, để có được vị trí như hiện tại, Quỳnh Kool đã phải trải qua 6-7 năm miệt mài với những vai phụ mờ nhạt trước khi nhận được vai chính đầu tiên trong Đừng bắt em phải quên. Khoảng thời gian dài loay hoay tìm kiếm cơ hội bứt phá khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái hoài nghi năng lực và cảm thấy bản thân đang đi vào ngõ cụt.

Quỳnh Kool trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

“Đã từng có lúc tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì mãi mà không có được một vai chính nào. Tôi tự trách mình chưa làm đủ tốt để nhận được sự tin tưởng từ các đạo diễn”, cô chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi cô tham gia vai Đào trong phim "Quỳnh búp bê". Dù không phải vai chính, nhưng đây là dấu mốc quan trọng giúp nữ diễn viên nhìn lại bản thân và quyết định cho mình thêm một cơ hội. “Sau khi nhận vai Đào, tôi đã tự nhủ sẽ thử sức thêm một lần cuối. Và chính sự trở lại đó đã mang đến bước ngoặt trong sự nghiệp”, Quỳnh Kool nói.

Quỳnh Kool vai Đào trong phim "Quỳnh búp bê". Ảnh VTV

Những ngày đầu chạm ngõ phim truyền hình, cô nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị gắn mác “hot girl đi đóng phim” với diễn xuất còn hạn chế. Thay vì phản ứng, nữ diễn viên chọn cách lặng lẽ thay đổi. Không chỉ nỗ lực trau dồi diễn xuất, cô còn sẵn sàng dấn thân trong những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc mạnh, áp lực lớn để có thể “sống” cùng nhân vật. Từ những vai diễn chưa được đánh giá cao, Quỳnh Kool dần khẳng định sự tiến bộ qua các nhân vật có chiều sâu hơn, ghi dấu ấn với khán giả truyền hình.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã có chỗ đứng nhất định, Quỳnh Kool tiếp tục đối diện với áp lực từ sự kỳ vọng. Trước những so sánh hay nhận xét trái chiều, cô lựa chọn cách đối diện và tập trung vào hành trình của riêng mình.