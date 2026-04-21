Gia thế vợ sắp cưới của Lương Xuân Trường

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang sẽ tổ chức đám cưới trong ngày 21/6, sau hơn 5 năm chung sống.

Khác với các nàng WAG Việt khác như Yến Xuân, Chu Thanh Huyền, Dianka Zakhidova... Nhuệ Giang khá kín tiếng về đời tư. Thỉnh thoảng Xuân Trường mới khoe một vài khoảnh khắc đời thường bên Nhuệ Giang và con gái trên trang cá nhân.

Vợ của Xuân Trường được khen có vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng cùng gu thời trang tinh tế.

Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn Xuân Trường hai tuổi, xuất thân trong gia đình khá giả. Cô từng theo học tại Đại học RMIT - ngôi trường được biết đến với mức học phí thuộc nhóm cao hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là môi trường học tập thường gắn với hình ảnh sinh viên năng động, hiện đại và có điều kiện kinh tế tốt. Sau đó Nhuệ Giang có thời gian làm việc tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài.

Xuân Trường và Nhuệ Giang đã có hơn một thập kỷ bên nhau, vượt qua không ít thăng trầm, bao gồm cả những áp lực từ dư luận.

Hiện tại, Nhuệ Giang trực tiếp đồng hành cùng Xuân Trường trong công việc. Cô giữ vai trò Giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do chồng sáng lập. Với sự hỗ trợ từ vợ, Xuân Trường có thêm hậu thuẫn trong việc quản lý và phát triển sự nghiệp ngoài sân cỏ. Cầu thủ sinh năm 1995 cũng từng bày tỏ, Nhuệ Giang là người mà anh có thể chia sẻ mọi thứ, từ bóng đá cho đến công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm phục hồi chấn thương của Xuân Trường thuộc Công ty cổ phần IRC. Doanh nghiệp này thành lập vào ngày 14/8/2020, tính đến hiện tại là gần 6 năm. Người đại diện theo pháp luật chính là Ngô Mai Nhuệ Giang.

Xuân Trường sinh năm 1995 tại Tuyên Quang, trưởng thành từ khóa I học viện HAGL Arsenal JMG. Anh sau đó tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam rồi U23 Việt Nam và ĐQTG. Xuân Trường từng cùng U23 Việt Nam giành á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 (nay là ASEAN Cup), đoạt Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2016. Anh cũng từng xuất ngoại thi đấu cho Incheon United (2016), Gangwon (2017) và Buriram (2019) theo dạng cho mượn. Sau khi hết hạn hợp đồng với HAGL cuối năm 2022, Xuân Trường gia nhập Hải Phòng năm 2023. Một năm sau, anh khoác áo Hà Tĩnh.

Ngoài đá bóng, Xuân Trường hiện còn điều hành trung tâm phục hồi chấn thương thể thao do anh đồng sáng lập. Trung tâm này hoạt động từ năm 2020, hiện có hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM.

Xuân Trường - Nhuệ Giang từng tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021 trong không khí riêng tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lịch thi đấu và dịch bệnh, lễ cưới chính thức được trì hoãn trong nhiều năm. Sau hơn 5 năm kể từ ngày làm lễ ăn hỏi, Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang đã chào đón con gái đầu lòng vào năm 2022. Sự xuất hiện của thành viên mới giúp gia đình tiền vệ sinh năm 1995 thêm gắn kết và ổn định.