Ba năm yêu kín tiếng của Văn Thanh và bạn gái hot gymer

Đúng ngày sinh nhật tuổi 30 - 14/4/2026 - Vũ Văn Thanh hé lộ loạt ảnh cầu hôn bạn gái Bích Hạnh tại một resort ven biển sau khoảng ba năm hẹn hò. Theo nguồn tin riêng của Ngôi Sao, màn cầu hôn diễn ra từ tối 29/1 tại bờ biển ở Huế.

Vũ Văn Thanh cảm ơn bạn gái cho anh cơ hội được đồng hành từ nay về sau.

Cặp trai tài gái sắc được cho là tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai chuyện tình, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của cựu ngôi sao HAGL. Trước đó, trong buổi hẹn hò dịp Valentine 2025, hậu vệ người Hải Dương và bạn gái hơn 3 tuổi chỉ chia sẻ ảnh chụp một mình. Đến hôm 8/3, Bích Hạnh lần đầu đăng ảnh chụp có sự xuất hiện của Văn Thanh, khi đi ăn cùng một nhóm bạn.

Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Văn Thanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái trong các dịp đặc biệt. Tháng 6/2025, cầu thủ gốc Hải Dương còn đưa bạn gái Trần Bích Hạnh xuống sân ăn mừng CLB CAHN vô địch Cup Quốc gia 2024 - 2025.

Văn Thanh ăn mừng cùng bạn gái Trần Bích Hạnh sau khi CLB CAHN vô địch Cup Quốc gia 2024-2025.

Văn Thanh còn nổi tiếng chiều chuộng bạn gái khi nhiều lần "gây sốt" bởi các màn tặng quà ngẫu hứng nhưng có giá trị "khủng" như chuyển khoản số tiền 499.999.999 đồng kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào, tậu xế hộp đôi, mua nhà đứng tên chung... Bích Hạnh cũng từng hé lộ trên story Instagram cá nhân rằng bạn trai dùng số tài khoản của cô để nhận tiền lương, thưởng hàng tháng.

Trước đó, hôm 14/3, cầu thủ sinh năm 1996 sánh đôi bạn gái Bích Hạnh dự đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) tại Hải Phòng. Cả hai được khán giả khen đẹp đôi và mong chờ cái kết đẹp.

Văn Thanh lần đầu công khai bạn gái vào dịp sinh nhật tuổi 29 - 14/4/2025.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, được đánh giá là hậu vệ phải hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm qua. Anh nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023, sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL. Hậu vệ người Hải Dương góp công lớn vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân Cup các CLB Đông Nam Á 2024-2025 của đội bóng ngành công an. Hồi đầu tháng 6, Văn Thanh gia hạn hợp đồng tới năm 2028 với CAHN.

Người đẹp Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, là hot gymer. Cô từng gây chú ý trên mạng với hình ảnh "hot girl giảm cân" hay "hot girl phòng gym". Bích Hạnh hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh, thường xuyên khoe thu nhập "khủng", tự mua nhà, tậu xe sang.