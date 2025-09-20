U70 được chồng 31 tuổi gọi là 'công chúa' mỗi ngày

Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ, năm 48 tuổi, Azarashi ly hôn và một mình nuôi con, theo trang tin Chanto Web của Nhật Bản. Cô từng dùng các ứng dụng hẹn hò và quen vài người đàn ông nhưng cuối cùng chọn sống độc thân, điều hành cửa hàng quần áo cho thú cưng và chăm sóc vài con chó.

Azarashi kể, tháng 8/2020 cô nhặt được một chiếc điện thoại bị bỏ quên trong quán cafe ở Tokyo. Khi chủ nhân điện thoại - một người đàn ông trẻ - đến tìm, cô đã trả lại cho anh ta.

Một tuần sau, khi tình cờ gặp lại trên tàu điện, họ nhận ra nhau và trao đổi thông tin liên lạc. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ dành cả tiếng để trò chuyện mỗi tối. "Dù tôi nói về công việc, đời sống thường ngày hay sở thích, anh ấy đều thấu hiểu. Tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh, và điều đó khiến tôi hạnh phúc", Azarashi cho biết.

Trong cuộc hẹn đầu tiên, chàng trai trẻ đã trao cho Azarashi một bức thư tình, trong đó viết: "Hãy trở thành nàng công chúa của tôi".

Cả hai chỉ biết tuổi thật của nhau sau khi hẹn hò được một tháng.

Azarashi hạnh phúc bên chồng trẻ chỉ bằng nửa tuổi mình. Ảnh: Chanto

Theo truyền thông Nhật Bản, con trai Azarashi - người đã lập gia đình, có con và lớn hơn bạn trai mới của mẹ 6 tuổi - ủng hộ mối quan hệ này ngay từ đầu. Ngược lại, mẹ của chàng trai trẻ ban đầu phản đối vì cô còn ít tuổi hơn Azarashi, nhưng dần chấp thuận vì con trai quá kiên định.

Đôi uyên ương đăng ký kết hôn vào dịp Giáng sinh năm 2022. Sau ba năm, họ vẫn gắn bó tình cảm, cùng san sẻ việc nhà và chung tay điều hành một công ty mai mối. Azarashi cho biết họ vẫn gọi nhau là "Hoàng tử" và "Công chúa".

Chuyện tình của đôi vợ chồng lệch tuổi nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một người nhận xét: "Azarashi trông trẻ trung, tự tin và độc lập về tài chính. Cô thực sự xứng đáng được yêu thương". Trong khi người khác lo ngại: "Liệu người chồng trẻ một ngày nào đó có bỏ đi tìm cô gái trẻ đẹp hơn và thành đạt hơn không?".

Azarashi cho hay cô không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. "Miễn hiện tại chúng tôi hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng", cô nói. Người phụ nữ Nhật cho biết thêm nếu chồng cưới người khác, anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống.