Mới công bố ly hôn sau 12 năm chung sống, nay cặp đôi Vbiz lại xuất hiện cùng nhau, cùng đi ăn

Dù gắn bó bên nhau tới 12 năm nhưng cặp đôi vẫn chưa từng tổ chức đám cưới.

Sau 12 năm chung sống, Mạc Anh Thư và Huy Khánh đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên sau khi ly hôn, cả hai vẫn thoải mái xuất hiện chung ở các sự kiện cho tới hoạt động đời thường. Cư dân mạng còn nghi ngờ Huy Khánh đang cua lại vợ cũ.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư thoải mái gặp gỡ đi ăn chung sau khi đường ai nấy đi.

Mới đây, Mạc Anh Thư đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội khoảnh khắc đi ăn chung cùng với gia đình ở một nhà hàng. Cô viết: "Mới 1/2 gia đình thôi, đủ thành viên chắc 2 phòng mới đủ". Trong bức hình, cư dân mạng phát hiện ra diễn viên Huy Khánh cũng xuất hiện, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp dù đã ly hôn được 4 tháng.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn dành cho đối phương những lời khen tốt đẹp, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện chung trong một khung hình. Điều này khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn phải chăng cả hai quyết định quay lại bên nhau vì con gái.

Trong một hoạt động gần đây, Huy Khánh đã đăng tải hình ảnh cùng con gái và vợ cũ lên trang cá nhân. Được biết, hình ảnh được chụp tại sự kiện mà bé Cát - con gái của cặp đôi tham gia trình diễn trong một show thời trang danh tiếng.

Cặp đôi này còn cùng sánh đôi tham gia một sự kiện giải trí.

Huy Khánh và con gái.

Huy Khánh viết: "Mãi bên nhau BẠN nhé, mẹ bé Cát!". Đặc biệt, việc nam diễn viên nhấn mạnh vào chữ "BẠN" cho thấy anh và Mạc Anh Thư đã không còn mối quan hệ tình cảm như trước. Cả hai hiện tại tôn trọng đối phương như những người bạn tốt và cùng nhau chăm sóc cho con gái.

Huy Khánh lộ diện trên livestream bán hàng cùng vợ cũ.

Vào tháng 6 vừa qua, Huy Khánh còn lộ diện trên livestream bán hàng cùng vợ cũ. Anh bị soi liên tục có những hành động chủ động thân thiết với vợ cũ. Tuy nhiên, Mạc Anh Thư đính chính trên livestream: "Tụi Thư dừng lại ở đây thôi nhé chứ không có gì sâu xa đâu. Tôi không có muốn lừa những người yêu quý tôi".

Từng nên duyên từ một dự án phim, Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã có khoảng thời gian dài sống chung như vợ chồng và cùng nhau đón con gái đầu lòng. Trong suốt thời gian đó, Mạc Anh Thư chọn lui về chăm lo cho tổ ấm, để Huy Khánh an tâm tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy gắn bó sâu đậm, cả hai đã xác nhận chia tay vào cuối năm 2023. Nguyên nhân được tiết lộ là do sự khác biệt trong quan điểm sống, không liên quan đến người thứ ba. Sau khi ly hôn, cả Huy Khánh lẫn Mạc Anh Thư đều cư xử văn minh, tôn trọng người cũ.

Mạc Anh Thư cho biết lý do chia tay vì cả hai không còn tình cảm, khác biệt trong quan điểm sống và khẳng định không phải có người thứ 3.