Phạm Thoại có còn livestream bán hàng nữa không?

Phạm Thoại với diện mạo mới gây sốc!

Phạm Thoại xuất hiện với diện mạo tiều tụy và xuề xòa

Mới đây, TikToker Phạm Thoại có buổi livestream sau nửa năm ở ẩn vì vướng ồn ào. Điều đầu tiên khiến cư dân mạng sốc là hình ảnh Phạm Thoại hoàn toàn khác trước. Nếu trước đây, Phạm Thoại luôn mang đến diện mạo chỉn chu, được chăm sóc kỹ thì hiện tại, Phạm Thoại xuề xòa. Hơn hết, hình ảnh Phạm Thoại tiều tụy thấy rõ.

Phạm Thoại thừa nhận nửa năm qua là khoảng thời gian khó khăn, áp lực. Ngoài những công kích từ dân mạng, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Các áp lực cứ dồn dập ập đến khiến Phạm Thoại bị stress, cơ thể suy nhược, sụt cân trầm trọng ... Cách nói chuyện của anh cũng nhẹ nhàng, không còn ồn ào như trước.

Trước câu hỏi về khoản từ thiện với mẹ Bắp (Lê Thị Hòa) ồn ào khoảng thời gian dài, Phạm Thoại nói: "Tôi đã sao kê 2-3 lần, Viện Kiểm sát Khánh Hòa đã xác minh. Mọi người có thể xem lại phần ghim trên trang cá nhân của tôi".

Phạm Thoại cũng khẳng định trong thời gian tới, anh tiếp tục làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, anh sẽ bỏ tiền túi ra, không kêu gọi từ thiện như trước nữa.

Phạm Thoại sẽ ngưng livestream bán hàng

Về việc trở lại livestream bán hàng, nam TikToker tiết lộ khoảng thời gian này anh muốn ổn định lại tâm lý, sẽ không ra mặt trực tiếp mà đứng phía sau hỗ trợ các phiên livestream của đồng nghiệp.

Cuối cùng, anh gửi lời xin lỗi đến mọi người sau loạt ồn ào thời gian vừa qua. Anh nói: "Mọi người nói trước đây mình ăn nói chửi bới này kìa, mình thấy cũng đúng thật... Một người ảnh hưởng trên mạng xã hội đáng ra làm bất cứ điều gì cần cẩn trọng, kỹ càng. Mình đã nhận ra điểm sai của bản thân và sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất".