Hôn nhân hạnh phúc của người vợ cao 2,06 m và chồng kém 40 cm

Elisany da Cruz Silva, 29 tuổi, sinh ra với chứng khổng lồ bẩm sinh (gigantism), một tình trạng y tế hiếm gặp khiến cơ thể sản xuất dư thừa hormone tăng trưởng (GH) do khối u ở tuyến yên. Lượng GH quá mức này làm tăng tốc sự phát triển của cơ bắp, xương và mô liên kết, dẫn đến chiều cao bất thường 2,06 m.

Chứng bệnh khiến cô gái Brazil gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người bạn đời phù hợp, nhưng lần đầu gặp Francinaldo da Silva Carvalho cách đây 13 năm, cả hai ngay lập tức cảm nhận một sự kết nối đặc biệt.

Francinaldo, người chỉ cao 1,63 m, cho biết anh nhanh chóng phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên.

"Cô ấy là một người tuyệt vời", Francinaldo từng nói trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Truly. "Cô ấy cao nhưng rất xinh đẹp, với gương mặt ấn tượng".

Elisany da Cruz Silva và chồng khi còn hẹn hò năm 2012. Ảnh: Barcroft

Cả hai kết hôn năm 2015 và hiện hạnh phúc bên con trai Angelo, ba tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình của họ không hề dễ dàng vì thường xuyên bị đánh giá và chỉ trích.

"Khi chúng tôi ra ngoài, những người xung quanh nhìn rồi cười nhếch mép. Dù họ không nói gì, chúng tôi vẫn nhận ra họ đánh giá, kỳ thị mình", Elisany chia sẻ. "Tôi từng chịu nhiều tổn thương và rơi vào trầm cảm. Nhưng bây giờ, tôi cũng không để tâm nữa. Tôi phớt lờ và không muốn nghĩ đến".

Gia đình hai bên cũng từng tỏ ra băn khoăn và lo lắng về mối quan hệ này. Ban đầu, bố mẹ Francinaldo thừa nhận rằng họ thấy chuyện tình này thật "kỳ lạ", chủ yếu vì hai người quá cách biệt về chiều cao. Dì của Francinalo cũng từng nghĩ cuộc hôn nhân sẽ không thành công, nhất là khi nghe họ nói sẽ dọn về sống cùng nhau.

Tuy vậy, khi thấy cả hai thực sự yêu nhau, quan điểm đó đã thay đổi.

Cặp vợ chồng hiện hạnh phúc sau hơn một thập kỷ gắn bó. Ảnh: Instagram Elisany

Chiều cao bất thường không ngăn Elisany theo đuổi những gì mình muốn trong cuộc sống. Các bác sĩ từng cảnh báo rằng cô có thể sẽ không bao giờ sinh thường do chiều cao quá khổ.

Theo NY Post, Elisany từng mang song thai trong lần đầu tiên, nhưng sau đó bị sẩy. "Tôi luôn mơ ước được làm mẹ, nhưng bác sĩ nói tôi đã mất hai đứa trẻ. Điều đó khiến tôi tuyệt vọng", cô kể.

May mắn, khi mang thai Angelo, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. "Khoảnh khắc con chào đời là điều hạnh phúc nhất với tôi", cô nói.

Hiện tại, Elisany nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành người mẫu. "Cô ấy mong sẽ thành công với sự nghiệp người mẫu, để chúng tôi có thể mang đến một tương lai tốt đẹp cho con trai, giúp con theo đuổi con đường của mình", Francinaldo nói. "Với tôi, điều quan trọng nhất là gia đình luôn ở bên nhau, không to tiếng. Tôi cũng mong có thể chăm lo tốt cho vợ con".