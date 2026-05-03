Nữ nghệ sĩ duy nhất đóng 2 phim dịp lễ: Nổi tiếng hơn 3 thập kỷ, U50 vẫn trẻ đẹp

Hồng Ánh là nữ nghệ sĩ duy nhất tham gia 2 bộ phim ra mắt trong mùa lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Cô đảm nhận hai vai diễn ấn tượng trong Đại tiệc trăng máu 8 và Anh Hùng. Cả hai vai đều mang màu sắc mới mẻ, hoàn toàn trái ngược.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh. Nếu trước kia cô khá thận trọng trong việc nhận lời mời, thì hiện tại, nữ diễn viên cởi mở hơn với nhiều dạng vai khác nhau từ chính kịch, gia đình đến giật gân, kỳ bí, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, nữ diễn viên bỏ túi 6 vai diễn.

Nổi tiếng hơn 3 thập kỷ

Sở hữu sự nghiệp lừng lẫy kéo dài gần 3 thập kỷ, Hồng Ánh trở thành một trong những nữ diễn viên "bảo chứng" diễn xuất của màn ảnh Việt. Sinh năm 1977 trong gia đình không ai theo nghệ thuật, song Hồng Ánh vẫn sớm bộc lộ khả năng diễn xuất. Năm 18 tuổi, Hồng Ánh bắt đầu đi đóng phim với loạt tác phẩm nổi tiếng như Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Người đàn bà mộng du...

Năng lực của cô được khẳng định qua 4 giải Bông Sen Vàng, 1 giải Cánh Diều Vàng, 3 giải Mai Vàng cùng nhiều cúp vinh tại các LHP trong nước và quốc tế. Năm 2016, cô gặt hái thành công trong vai trò đạo diễn với bộ phim Đảo của dân ngụ cư.

Dù là trên sân khấu kịch, màn ảnh nhỏ hay điện ảnh, Hồng Ánh đều để lại dấu ấn đậm nét với diễn xuất linh hoạt, đa dạng với các nhân vật bất kể tuổi tác, tính cách và câu chuyện.

Ở tuổi U50, Hồng Ánh vẫn miệt mài với diễn xuất, đồng thời không quên dành thời gian hỗ trợ thế hệ trẻ tại các sự kiện phim ảnh lớn nhỏ khác nhau.

Nói về việc tích cực đóng phim, Hồng Ánh cho biết điều quan trọng nhất khi nhận lời không nằm ở việc vai lớn hay nhỏ. Thay vào đó, những vai diễn gần đây mang lại cảm giác mới mẻ, thuộc những thể loại mà trước giờ cô chưa được thử sức.

Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế rằng không có nhiều kịch bản dành cho nữ chính ở độ tuổi trung niên. Vì vậy, khi gặp được một nhân vật thú vị, cô sẵn sàng nhận lời, bất kể thời lượng xuất hiện trên màn ảnh.

Hôn nhân bình dị

Về đời tư, Hồng Ánh kết hôn với doanh nhân - nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn năm 2009. Cả hai sống hạnh phúc nhiều năm qua dù chưa có con chung.

Dù lịch làm việc bận rộn, nữ diễn viên cho biết cô vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Ông xã luôn được Hồng Ánh nhắc đến như điểm tựa quan trọng. Theo nữ diễn viên, chồng cô hiểu rõ đặc thù công việc của vợ, có lúc cô rất rảnh nhưng cũng có giai đoạn bận rộn kéo dài.

Sau gần 20 năm gắn bó, Hồng Ánh tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là những cử chỉ lớn lao mà nằm ở từng thói quen nhỏ được duy trì đều đặn. Với vợ chồng cô, đó là việc liên lạc mỗi ngày, cùng ăn ít nhất một bữa, hoặc chia sẻ những câu chuyện thường nhật.

Ở tuổi 48, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài công việc và gia đình, Hồng Ánh còn dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc thú cưng. Theo Hồng Ánh, việc cùng nhau chăm sóc thú cưng cũng giúp vợ chồng cô thêm gắn kết.