Tỷ phú Mỹ sắp cưới hôn thê kém 33 tuổi sau ồn ào với vợ đầu

John Paulson và vị hôn thê Alina de Almeida dự định kết hôn vào tháng 6 năm sau với một đám cưới sang trọng, kéo dài ba ngày ở Monaco. Dù thiệp mời chưa được gửi đi, với mạng lưới bạn bè gồm nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, danh sách khách mời được dự đoán sẽ có không ít gương mặt nổi tiếng.

Tỷ phú John Paulson bên vị hôn thê kém 33 tuổi và con gái đầu, hiện 16 tháng tuổi. Ảnh: Alina De Almeida

Theo nguồn tin của Page Six, ông Paulson, 70 tuổi, có mối quan hệ thân thiết với Hoàng thân Albert II của Monaco. Đây được cho là một trrong những lý do khiến tỷ phú Mỹ chọn quốc gia này làm nơi tổ chức hôn lễ. Ông hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ Công nương Grace, tổ chức hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật.

Theo kế hoạch, lễ cưới sẽ diễn ra tại Villa La Vigie, biệt thự sang trọng thuộc khu vực bãi biển Monte-Carlo. Khu nghỉ dưỡng này có mức giá khoảng 22.000 USD mỗi đêm, với hồ bơi đạt chuẩn Olympic, bãi biển riêng, nhiều nhà hàng cao cấp cùng khu spa.

Danh họa Pablo Picasso từng sử dụng gara của Villa La Vigie làm xưởng sáng tác. Nơi đây cũng đón nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn F. Scott Fitzgerald, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, nhà thơ kiêm đạo diễn Jean Cocteau, "vua tàu biển" Aristotle Onassis cùng nhiều tên tuổi khác. Nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld cũng từng thuê biệt thự này làm nơi nghỉ hè.

Tiệc chiêu đãi sau lễ cưới dự kiến được tổ chức tại Hôtel de Paris, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Monaco. Khách sạn có nhà hàng Le Louis XV Alain Ducasse đạt 3 sao Michelin, cùng sân hiên, khu vườn và nhiều sảnh tiệc sang trọng.

De Almeida, 37 tuổi, chia sẻ với Page Six: "Chúng tôi rất háo hức cho đám cưới tại Monaco và đang rất mong chờ con thứ hai chào đời. Cuộc sống của tôi lúc này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực".

Cả hai hiện háo hức chào đón con thứ hai. Ảnh: Alina De Almeida

Trong khi đó, ông Paulson cho biết: "Chúng tôi chọn Monaco vì nơi đây cực kỳ tinh tế và thanh lịch, là đỉnh cao của sự sang trọng ở châu Âu. Tất cả bạn bè của chúng tôi chắc chắn sẽ thích thú khi đến đây".

Theo thông tin trên website tư vấn dinh dưỡng Effective Lifestyle, De Almeida sinh ra tại Montclair, bang New Jersey và hoàn thành chương trình nội trú cùng các đợt thực hành về dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian, đơn vị liên kết với Đại học Columbia và Đại học Cornell. Cô cũng từng làm huấn luyện viên giảm cân tại các bệnh viện và phòng khám tư nhân.

De Almeida đính hôn với tỷ phú John Paulson vào tháng 4/2024 sau ba năm hẹn hò. Paulson là nhà đầu tư nổi tiếng của Phố Wall, được biết đến với thương vụ đặt cược vào sự sụp đổ của thị trường nhà ở Mỹ trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giúp ông thu về khoảng 20 tỷ USD.

Trong cuộc trò chuyện trước đây với Page Six, De Almeida từng tiết lộ mong muốn xây dựng một gia đình: "Tôi biết John sẽ là một người cha và đối tác tuyệt vời. Anh ấy giúp tôi tìm thấy phiên bản tốt nhất, cổ vũ để tôi đạt được mức cao hơn trong sự nghiệp. Anh luôn ủng hộ, kiên nhẫn và chu đáo".

Tỷ phú Paulson, người có tài sản ít nhất 4,7 tỷ USD, chia tay vợ cũ Jenny vào năm 2021 sau 21 năm gắn bó. Sau một cuộc chiến pháp lý ồn ào và căng thẳng, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 5 thông qua một thỏa thuận phân chia tài sản. Họ có hai con chung.