Jennie của BLACKPINK xin lỗi người hâm mộ sau lễ kỷ niệm 10 năm

Sau concert tại Summer Sonic ở Nhật Bản, Jennie của BLACKPINK chính thức xin lỗi người hâm mộ BLACKPINK trên Weverse giữa những lời chỉ trích ngày càng tăng xung quanh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm. Lời nhắn của cô được đưa ra sau khi hoàn thành lịch trình lễ hội, với điểm dừng chân cuối cùng là màn trình diễn tại Summer Sonic ở Nhật Bản, sau Jisoo, Rose và Lisa, những người trước đó đã lên tiếng về vụ tranh cãi này.

Jennie cho biết cô đã dành nhiều thời gian suy ngẫm về cột mốc này và cảm thấy tiếc vì không thể giao tiếp trọn vẹn với BLINK. Cô giải thích rằng cô muốn hoàn thành các lễ hội đã lên lịch trước khi trò chuyện với người hâm mộ với một tâm trạng thoải mái và dễ chịu hơn.

“Chào, mình là Jennie”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về kỷ niệm 10 năm của chúng ta và thành thật mà nói, tôi rất buồn vì không có cơ hội trò chuyện tử tế với BLINKs và chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi muốn đợi đến khi hoàn thành lễ hội cuối cùng đã được lên lịch vì tôi cảm thấy mình có thể trở lại và nói chuyện với các bạn với một trái tim thanh thản hơn.

Jennie của BLACKPINK. (Ảnh: Kbizoom)

Mười năm qua đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời, tất cả là nhờ có bạn. Tình yêu của bạn đã luôn bên cạnh chúng tôi trong từng bước đường, giúp chúng tôi trưởng thành và cho phép chúng tôi mơ ước lớn hơn nữa về tương lai.

Kỷ niệm 10 năm đáng lẽ là khoảnh khắc chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng và hạnh phúc, và mình rất tiếc vì thay vào đó, một số bạn lại cảm thấy thất vọng. Mình thực sự không có lời bào chữa nào cho điều đó. BLINKs luôn là một trong những phước lành lớn nhất và tình yêu vĩ đại nhất trong cuộc đời của BLACKPINK. Mình xin lỗi vì đã không thể thể hiện một khía cạnh tốt hơn của bản thân trong khoảnh khắc đó, và hơn hết, mình chỉ muốn các bạn biết mình biết ơn tất cả những gì các bạn đã dành cho chúng mình trong suốt 10 năm qua.

Tôi luôn trân trọng những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi hy vọng các bạn biết được tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc mà tôi dành cho tất cả mọi người. Chúc mừng 10 năm ngày cưới của chúng ta, và cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh và chia sẻ mọi khoảnh khắc với chúng tôi.

Tôi sẽ không quên tất cả những gì mình đã học được và cảm nhận trong suốt chặng đường, và tôi sẽ tiếp tục trưởng thành và cố gắng hết sức để đáp lại tình yêu thương mà các bạn đã dành cho tôi.

Jennie của BLACKPINK. (Ảnh: Kbizoom)

“Tôi yêu các bạn, BLINK!”

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tình yêu mà BLINK đã dành cho BLACKPINK trong suốt thập kỷ qua, gọi người hâm mộ là một trong những phước lành lớn nhất của nhóm. Jennie xin lỗi vì đã làm một số người hâm mộ thất vọng và hứa sẽ tiếp tục trưởng thành và làm việc chăm chỉ để đền đáp sự ủng hộ của họ.

Tranh cãi bắt đầu với sự kiện “Gặp gỡ và giao lưu” của BLACKPINK vào ngày 8/8, bị nhiều người hâm mộ chỉ trích vì quy mô quá nhỏ. Sự kiện chỉ được thông báo trước hai ngày, chỉ có 40 người hâm mộ được chọn tham dự trực tiếp, và buổi livestream trên Weverse chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Sự kiện trực tiếp chỉ kéo dài 30 phút, trong khi một số người hâm mộ cũng cảm thấy quà tặng không xứng tầm với một cột mốc quan trọng như vậy.

Tình hình trở nên gây tranh cãi hơn sau khi có những câu hỏi được đặt ra về việc sử dụng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc làm địa điểm tổ chức sự kiện. Theo báo cáo, một đơn khiếu nại đã được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc yêu cầu điều tra quy trình phê duyệt của bảo tàng.

Phản ứng dữ dội này dường như cũng ảnh hưởng đến cộng đồng người hâm mộ, với một số fansite lâu năm của BLACKPINK tuyên bố đóng cửa, chuyển sang chế độ riêng tư hoặc tạm ngừng hoạt động.

Jisoo là thành viên đầu tiên lên tiếng về vấn đề này vào ngày 8/8, tiếp theo là Rose vào ngày 11/8 và Lisa vào ngày 14/8. Cả ba đều bày tỏ sự hối tiếc và thừa nhận sự thất vọng của người hâm mộ.

Với lời xin lỗi của Jennie, cả bốn thành viên BLACKPINK đều đã trực tiếp lên tiếng về vụ việc. Mặc dù thông điệp của cô ấy có thể giúp xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng BLINK, nhưng việc xây dựng lại niềm tin của người hâm mộ sau lễ kỷ niệm 10 năm của nhóm có thể cần thời gian.