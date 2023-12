Bài tập về nhà của học sinh lớp 1 thách thức hàng ngàn phụ huynh tìm ra lời giải

Thường thì ai cũng nghĩ rằng bài tập của học sinh lớp 1 là cực kỳ dễ - rõ ràng và đơn giản. Nhưng một bài tập của học sinh lớp 1 lại đã khiến hàng ngàn bậc phụ huynh ở một cộng đồng cha mẹ online phải “gãi đầu gãi tai”.

Chuyện bắt đầu khi một người mẹ trong nhóm phụ huynh ở Mỹ đăng hình chụp bài tập của con gái 6 tuổi, học lớp 1. Cô viết rằng đây là bài tập về nhà và khiến cô rất lúng túng, thấy chẳng khác gì đánh đố nên mới hỏi cộng đồng mạng.

Bài tập của học sinh lớp 1. Ảnh: FAMILY LOWDOWN.

Câu hỏi trong bài tập là: “Từ nào khác với những từ còn lại? Giải thích tại sao”. Những từ học sinh được cho để chọn là “người bạn”, “bàn chải răng”, “(cái) bàn”, “bạc” và “trứng”.

Hơn 4.000 phụ huynh đã tham gia trả lời với rất nhiều cách lý giải.

Một số phụ huynh cho rằng đáp án là “người bạn”, vì khác với những thứ còn lại, “người bạn” không phải là một đồ vật.

Có những phụ huynh chọn đáp án là “trứng” vì đó là thứ duy nhất ăn được.

Lại cũng có những người chọn đáp án là “bàn chải răng” vì đó là từ ghép duy nhất, và lại là thứ duy nhất mà nói chung là người ta không chia sẻ/ dùng chung với người khác.

Trứng và bàn chải răng là 2 câu trả lời được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Aileen Son for The New York Times.

Cuối cùng, người mẹ đăng bài đã cập nhật rằng cô giáo “chốt” đáp án là “bạc” vì đó là từ duy nhất là tính từ, những từ còn lại đều chỉ là danh từ.

Nhưng đáp án này vẫn khiến các phụ huynh tranh luận, vì họ cho rằng từ “bạc” (silver) vừa là danh từ (chỉ một kim loại), vừa là tính từ (màu bạc, làm bằng bạc).

Dù sao, phần lớn phụ huynh đều cho rằng đây là câu hỏi dễ gây nhầm lẫn một cách không cần thiết, khiến ngay cả người lớn còn không chắc chắn nữa là trẻ em.

