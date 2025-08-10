Hẹn hò xem mắt, cô gái muối mặt khi nhầm đối tượng

Cô Lý vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng khi chợt nhận ra có lẽ cô nhận nhầm người. (Ảnh minh họa).

Câu chuyện hẹn hò xem mắt đầy bất ngờ và hài hước vừa xảy ra tại Trung Quốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Một cặp đôi trẻ, mỗi người đều có cuộc hẹn xem mắt riêng tại cùng một trung tâm thương mại, đã vô tình nhận nhầm đối tượng của nhau ngay tại cửa ra vào.

Theo chia sẻ của một cô gái họ Lý, người Phúc Kiến (Trung Quốc), cô được gia đình sắp xếp đi xem mắt và hẹn gặp đối tượng tại một trung tâm thương mại gần nhà để ăn tối. Khi đến nơi, cô nhắn tin thông báo đã đến cửa ra vào chính của trung tâm. Chỉ vài phút sau, một chàng trai mà cô thấy "hơi đẹp trai" tiến lại gần.

"Không hiểu sao, chúng tôi chỉ nhìn nhau một cái đã tưởng đối phương là người hẹn", cô gái hậm hực khi nhớ lại.

Để chứng minh mình không bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của chàng trai, cô gái nói thêm rằng cô có hỏi tên đối phương, nhưng có vẻ anh ta không nghe rõ, chỉ cười chào hỏi. Sau đó, cả hai cùng nhau vào trung tâm thương mại tìm nhà hàng để ăn tối.

Sau khi gọi món, cô Lý và đối tượng xem mắt càng trò chuyện càng thấy có gì đó không ổn. Thông tin và tình trạng các mối quan hệ dường như khác hẳn so với những gì họ đã biết trước đó về đối tượng xem mắt của mình. Cuối cùng, cô Lý vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng khi chợt nhận ra có lẽ cô nhận nhầm người. Nhìn sang phía đối phương, cô Lý cũng thấy chàng trai đang sững sờ.

Sau đó, cô Lý và đối phương trao đổi tên và phát hiện ra rằng họ đã thực sự nhận nhầm đối tượng xem mắt. Đáng xấu hổ hơn là đối tượng thực sự của cả hai vẫn đang đợi ở tầng trệt của trung tâm thương mại. Sau khoảnh khắc ngượng ngùng, cả hai đành chia tay để đi tìm đối tượng xem mắt thực sự của mình.

Sau khi cô Lý chia sẻ câu chuyện của mình, rất nhanh đã khiến cộng đồng mạng chú ý và bàn tán xôn xao. Không ít người đề xuất: "Sao hai bạn không thử tiếp tục? Có vẻ duyên phận lắm đấy", "Các bạn nên kiên trì thêm chút nữa... biết đâu cặp kia lại thành công?", "Ông Tơ bà Nguyệt đã buộc dây cho các bạn rồi, sao không nắm lấy cơ hội?"...

Một số người còn bình luận hài hước hơn: "Ra ngoài xem mắt một lần mà gặp được hai người, chị gái ơi, chị lời to rồi!", "Hay là cả bốn người cùng ăn đi. Càng nhiều sự kết hợp hoán vị, cơ hội thành công càng cao!".