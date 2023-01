Tử vi tuổi Dậu năm 2023: Tốt xấu lẫn lộn, phải tỉnh táo bình tĩnh

Tổng thể vận thế tuổi Dậu năm 2023: Dễ có trở ngại, mưu sự bất thành

Sang năm Quý Mão 2023, tuổi Dậu xung đột Thái Tuế, tài vận chung dao động lớn, sẽ có một số cơ hội phát tài, có lợi cho việc lập kế hoạch tiếp thị, có lợi cho các dự án, thu hoạch của cải một phần.

Tuy nhiên, do năm mới có nhiều biến động, tuổi Dậu sẽ phải đối mặt với khó khăn do sao xấu chiếu mệnh. Nhìn chung, trong năm 2023, việc lập kế hoạch kinh doanh dễ xảy ra nhiều bước ngoặt, lặp đi lặp lại, dễ gây tai họa, hao tài do hấp tấp. Người tuổi Dậu nên đề phòng các loại lãng phí, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Chi tiết vận thế tuổi Dậu năm 2023

Tài lộc: Tốt xấu lẫn lộn, chớ nên hấp tấp

Năm 2023, tuổi Dậu có vận tốt và vận xấu, tốt cho việc lập kế hoạch tiếp thị, nhìn chung khá vượng tài.

Đối với nhân viên văn phòng cầm tinh con gà, sẽ có chút may mắn về tài lộc vào năm 2023, thuận lợi cho việc lập kế hoạch marketing và có thể thu được thành tích nhờ sự khéo léo, nhưng lại không thích hợp để tham gia sâu vào những dự án lớn, chớ tham lam và hiếu thắng.

Đối với những con giáp tuổi Dậu đang tham gia kinh doanh sẽ có những cơ hội nhất định trong năm 2023, nhưng cũng không nên bốc đồng hay đòi hỏi nhiều hơn, nếu không sẽ chuốc lấy áp lực về kinh tế cho bản thân.

Sự nghiệp: Đủ loại bước ngoặt, hãy thận trọng chặt chẽ

Vào năm 2023, sự nghiệp của tuổi Dậu khá may mắn, trong công việc kinh doanh sẽ có nhiều bước ngoặt, khó thăng tiến vào năm 2023, mục tiêu nghề nghiệp do bản thân hoạch định dễ bị ảnh hưởng, mối quan hệ với người lãnh đạo không quá tốt.

Đối với những người tuổi Dậu đang làm công ăn lương, sẽ có một số cơ hội nghề nghiệp vào năm 2023, điều này sẽ có lợi cho việc lập kế hoạch tiếp thị và hơi có lợi cho việc cải thiện hiệu suất.

Đối với những tuổi Dậu đang kinh doanh, có thể không được phối hợp tốt với bộ phận quản lý, dễ mang đến tác động tiêu cực.

Tình duyên: Tan hợp liên tục, đề phòng kẻ thức ba

Sang năm Quý Mão 2023, tuổi Dậu xung khắc đường tình duyên, nam mệnh có thể có một số cơ hội tình cảm, nhưng dễ xảy ra nhiều bất ổn. Đối với các cô gái tuổi Dậu, bạn thụ động hơn về mặt cảm xúc và phải đề phòng sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài vào các mối quan hệ hiện có.

Đối với những tuổi Dậu còn độc thân, dễ bị ngoại lực quấy rầy, dễ phá hoại quan hệ nên không phải lúc để cố chấp, bốc đồng.

Đối với những tuổi Dậu có đôi có cặp hoặc đã kết hôn, năm 2023 sẽ có ít cơ hội tình cảm hơn, cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời đồng thời bao dung và thấu hiểu hơn.

Sức khỏe: Có nhiều mâu thuẫn, cần vững vàng hơn

Sức khỏe của người cầm tinh con gà trong năm Quý Mão 2023 không ổn do có hung tinh chiếu mệnh, nên đề phòng các bệnh ngoài da, có thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường về dạ dày.

Đối với những em bé tuổi Dậu trong năm 2023, về sức khỏe, cần đề phòng va chạm, thương tích, không nên bắt nạt trẻ khác, nếu không có thể xảy ra xung đột, xô xát.

Đối với người trưởng thành tuổi Dậu, trong năm 2023 không có mối nguy hiểm lớn tiềm ẩn nào, nhưng cũng không thích hợp để hấp tấp, vội vàng.

Đối với tuổi Dậu thường xuyên di chuyển, hay phải lái xe, đừng đi nhanh, đừng đi vội, nếu không có thể dẫn đến hậu quả lớn, tổn thương đến cơ thể, hao tổn tài lộc.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo!

