Cách đơn giản giúp những con giáp nam nữ dưới đây bị sao Kế Đô chiếu năm 2023 hóa giải vận hạn và quan điểm nhà Phật về sao Kế Đô

Bảng sao hạn cho nam nữ năm 2023. Ảnh intenet.

Vài lưu ý khi gặp sao Kế đô

Theo dân gian, người gặp sao Kế Đô chiếu mạng năm nào thì năm đó gặp nhiều sóng gió, thị phi, tình cảm dễ sinh phiền muộn, sức khỏe kém, tiền bạc suy giảm, tình duyên lận đận… Chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương khuyên những con giáp gặp sao Kế đô cần lưu ý:

Về cuộc sống - công việc: Có thể gặp những chuyện hung dữ từ phương xa báo về, hoặc trong nhà xảy ra. Bản mệnh có thể mắc phải thị phi, bị tiểu nhân nói xấu, hay hãm hại sau lưng.

Nam giới gặp sao Kế Đô phải đi xa mới có tiền bạc, nếu quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại.

Nữ giới cực kị sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm của người xưa là phụ nữ có bầu bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng.

Về tình duyên gia đạo: Chuyện tình cảm khi gặp sao Kế đô có thể gặp phải những vấn đề tiêu cực, mâu thuẫn, căng thẳng và mệt mỏi.

Người đã có gia đình thì gia đạo dễ lục đục, bất an, xung đột vì vấn đề nhỏ nhặt.

Người chưa kết hôn thì tình duyên lận đận, khó tìm được "nửa kia".

Về sức khỏe: Bản mệnh mặc dù sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại nạn, đau ốm, thương tật bất ngờ... phải dùng nhiều thuốc thang.

- Gặp sao Kế đô nếu biết vận trình chi tiết năm 2023 sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho các công việc hợp lý, phần nào hạn chế những rủi ro, hung họa tiềm ẩn.

Các chuyên gia phong thủy cũng có thể giúp hóa giải vận hạn sao Kế đô toàn diện.

Lễ giải sao Kế đô vào giờ Mùi (13 giờ -15 giờ) ngày 18 âm lịch hàng tháng - là thời điểm sao Kế đô giáng hạ. Nếu không có điều kiện thì đầu năm, hàng tháng tới chùa làm lễ.

Hoặc người dân có thể tự hóa giải vận hạn bằng cách cúng sao Kế đô tại nhà qua tham khảo cúng giải hạn sao Kế đô trong Lịch vạn sự, Văn khấn cổ truyền Việt Nam... Lễ cúng sao đơn giản, mâm lễ hướng về phía chính Tây, ngồi lễ lưng quay về phía chính Đông.

Quan điểm nhà Phật về sao Kế đô

Theo Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ trên (trên báo Thanh niên), việc cúng sao giải hạn là tín ngưỡng dân gian chứ không có nguồn gốc trong văn hóa Phật giáo. Đó là do con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên nên cúng các vị thần để tránh tai ương, những điều không may mắn trong cuộc sống, cầu mong bình an. Một số chùa tổ chức dâng sao giải hạn, tụng kinh lễ Phật để cầu bình an, phước lành cho người dân.

Đạo Phật không phân biệt ngày tốt, hay ngày xấu - mà tất cả đều theo luật nhân quả. Nếu làm việc xấu ác, hay làm việc tốt với tâm xấu thì có mang lễ đi giải cũng không tránh được nhân quả. Những người giữ tâm ý trong sạch thì lúc nào cũng cảm thấy bình an.

Nhà Phật khuyên mọi người siêng làm việc lành, tránh làm việc dữ, tu tâm dưỡng tính, phục vụ nhân sinh - không chỉ dịp đầu năm mới, mà bất kể ngày nào trong năm cũng nên làm nhiều việc thiện, cúng dường, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa... thì phước lành ắt sẽ đến.

Người xưa cho rằng các con giáp phạm Kế đô nên ăn uống dùng đồ có các màu đỏ, vàng... Ảnh internet.

Sao Kế đô là một hung tinh thuộc hành Thổ và có cách hóa giải (nhất là tháng 3, tháng 9 âm lịch). Theo Ngũ hành thì hành Thổ (sao Kế đô) tương sinh là Hỏa, bình hòa với Thổ, tương khắc với Mộc, sinh xuất với Kim.

Từ đó người xưa cho rằng các con giáp phạm Kế đô nên dùng các màu thuộc hành Hỏa (hồng, đỏ, tím), và màu thuộc hành Thổ (nâu, vàng đất) - bao gồm cả việc ăn uống nên chọn các loại thực phẩm, rau củ quả có màu đỏ, màu vàng (nhưng đó cũng chỉ là những lưu truyền trong dân gian, chưa có kiểm chứng khoa học).

Cũng theo Ngũ hành thì sao Kế đô kị các màu thuộc hành Kim (trắng, bạc, vàng ánh kim) và hành Mộc (xanh lá cây).

Người xưa hay làm lễ dâng sao giải hạn hằng tháng tại nhà, hoặc tại chùa. Quan niệm xưa cho rằng, sao Kế đô chỉ đến vào một ngày nhất định trong tháng - nên mỗi tuổi con giáp lại bài trí nến, màu sắc bài vị, nội dung ghi trên bài vị, ngày cúng có khác. Nhưng sắm lễ vật cúng sao có điểm chung gồm:

- Trái cây (5 loại).

- Bình hoa nhỏ.

- Hương, nến.

- Trầu cau, rượu, nước, vàng mã, gạo, muối...

Tùy điều kiện gia chủ mà sắm lễ, rồi biện lễ thành 1 mâm nhỏ, cắm bài vị sao vào cốc gạo, đốt hương nến và độc văn khấn. Sau khi lễ sao xong thì đốt hóa tiền mã, bài vị (bài vị dán trên que hương, cắm vào ly gạo đặt trong bàn lễ sao).

Họa hay nghiệp cũng đều do tâm mà sinh. Năm gặp sao Kế đô gia chủ đừng vì lòng tham, hay xốc nổi mà làm chuyện sai trái, thị phi - đặc biệt kiểm soát bản thân, không tham lam của cải, tửu sắc, không loạn ngôn đặt điều, đừng bất chấp tất cả vì danh vọng, hay mua bán, đổi chác công danh...

Đồng thời tích cực làm nhiều việc thiện, bố thí nhã nhặn với tâm thiện lành (bố thí chớ có kể công, hay đòi hỏi...). Hàng ngày ăn ở ngay thẳng, hiền hòa, siêng giúp đỡ người, tích công đức cho bản thân và con cháu đời sau,... - làm được những điều trên, tự khắc tai ương sẽ được hóa giải, gặp hung hóa cát.

Ngoài ra, gia chủ có thể làm lễ dâng sao giải hạn để tâm lý an yên, vững vàng đón năm mới nhiều vui vẻ, may mắn, tài lộc...

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cach-don-gian-giup-nhung-con-giap-nam-nu-duoi-day-bi-sao-ke-do...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cach-don-gian-giup-nhung-con-giap-nam-nu-duoi-day-bi-sao-ke-do-chieu-nam-2023-hoa-giai-van-han-va-quan-diem-nha-phat-ve-sao-ke-do-172230110202549804.htm