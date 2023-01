Vận trình cát hung của 12 con giáp tháng 1/2023

Bạn đọc lưu ý đây chỉ là tổng đoán chung cho 12 con giáp trong tháng 1/2023 theo quan niệm tử vi, phong thủy nên thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Vận trình của người tuổi Tý

Vận trình con giáp tuổi Tý tháng 1/2023 có nhiều thay đổi về tài lộc, có thể phát sinh đi công tác bất ngờ khiến người tuổi Tý khá mệt mỏi. Vận trình tháng 1/2023 có dấu hiệu tranh chấp với xóm giềng kế bên, hoặc người ngoài đường dễ dẫn đến kiện tụng pháp lý.

Nhà có người cao tuổi chú ý đến sức khỏe, nguồn nước sinh hoạt xem có điều gì bất thường hay không. Đồng thời người tuổi Tý sinh năm 1972 cũng cần đề phòng bị kiện tụng ảnh hưởng trong tháng này và chú ý các chi tiết liên quan đến giấy tờ, hợp đồng.

Vận trình người tuổi Tý tháng 1/2023 có nhiều thay đổi về tài lộc. Ảnh internet.

Vận trình người tuổi Sửu

Tháng 1/2023 công việc phát triển thuận lợi (do những nỗ lực và hy sinh năm qua hoàn toàn xứng đáng), được đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận và gia đình là niềm vui lớn.

Phần thưởng Tết nhận được người tuổi Sửu không nên vội sử dụng, hãy dùng đầu tư kinh doanh, hoặc tài chính nói chung - bởi đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Trước những lời chào mời, hay giới thiệu của người quen về đầu tư, người tuổi Sửu cần xem xét kỹ lưỡng.

Tháng 1/2023 có nhiều điềm xui rủi, dễ thất thoát tài lộc, vận trình kém - để cân bằng vượng khí và duy trì tài lộc người tuổi Sửu có thể thỉnh vật phẩm hộ thân giúp bình ổn trường khí nhân mạnh, sức khoẻ bình an.

Vận trình người tuổi Dần

Có vận may tốt hơn trong tháng 1/2023, thu nhập sẽ tăng lên, niềm vui được cải thiện, tâm trạng vui vẻ... bạn nên cùng bạn bè đi mua sắm hoặc đi chơi.

Lưu ý khi có người thân hỏi vay tiền, hoặc nhờ bạn đứng ra bảo lãnh bạn phải khéo léo từ chối kẻo rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Tháng đầu tiên của năm mới người tuổi Dần có thu nhập tăng lên, hạnh phúc, vui vẻ... lưu ý ai hỏi vay tiền hay nhờ đứng ra bảo lãnh thì hãy khéo léo từ chối. Ảnh internet.

Vận trình người tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão sẽ có xu hướng tăng nhẹ về triển vọng, đặc biệt là về tài lộc. Cuối năm cũ bạn sẽ nhận được một phần thưởng cuối năm khá hậu hĩnh - là niềm tự hào trong sự nghiệp của bạn. Nhìn chung bạn khá hạnh phúc về thể chất và tinh thần, hài lòng về các thành tựu đạt được suốt 1 năm cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ.

Sức khoẻ của người tuổi Mão khá ổn định, nhưng không nên uống quá nhiều rượu, hoặc dùng chất kích thích kẻo xảy ra các tranh chấp liên quan đến pháp luật.

Vận trình người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận may tương đối ổn định tháng 1/2023, sẽ có khá nhiều tin mừng về triển vọng và thành tích học tập tốt. Nên hoạch định phương hướng làm việc, hoặc kế hoạch học tập cho năm mới, làm rõ mục tiêu và nỗ lực vì chúng.

Sức khỏe người tuổi Thìn cần quan tâm hơn trong thời điểm cuối năm cũ, nên dành thời gian đi kiểm tra sức khoẻ, tuyệt đối không nên chủ quan lơ là thể trạng của chính mình.

Vận trình người tuổi Tị

Sự phát triển sự nghiệp của bạn bước vào giai đoạn khởi phát và đi lên trong tháng 1/2023, nhưng áp lực cũng có. Lưu ý cuối năm cũ hạn chế nổi nóng kẻo ảnh hưởng tới các mối quan hệ thân cận lâu năm của mình.

Sẽ có những giấy tờ và hợp đồng phức tạp cần bạn xem xét vào thời điểm cuối năm khiến công việc dồn ứ, mất nhiều thời gian để xử lý.

Công việc kinh doanh mà bạn tâm huyết đầu tư có những việc cần xử lý khiến tâm trạng bạn chán nản khi vận hành công việc. Bạn hãy tìm người lớn tuổi có kinh nghiệm nhờ họ cho lời khuyên về công việc, cách giải tỏa căng thẳng... rồi mọi thứ sẽ dần được cải thiện.

Vận trình người tuổi Ngọ tháng 1/2023 nên xem tổng quan để có đánh giá chi tiết cho mình. Ảnh internet.

Vận trình người tuổi Ngọ

Mối quan hệ giữa các cá nhân có dấu hiệu yếu đi trong tháng này, có nhũng bất đồng quan điểm với đồng nghiệp trong môi trường làm việc.

Lời khuyên hữu ích là bạn không nên đôi co và đẩy những mâu thuẫn lên cao trào, những tình tình huống có thể làm ảnh hưởng đến ấn tượng của bạn với sếp. Tháng này bạn nên nói ít hơn và làm nhiều hơn để tránh rắc rối. Bạn nên xem tổng quan tuổi Ngọ năm 2023 để có đánh giá chi tiết cho mình.

Vận trình người tuổi Mùi

Tài lộc của tuổi Mùi không ổn định trong tháng 1/2023 này.

Bạn nên tránh xung đột với hàng xóm. Nên sửa sang, hoặc bổ sung nội thất mới trong tháng 1/2023 để hóa giải vận rủi (như một biện pháp cải tạo phong thủy nhà ở giúp năng lượng thay đổi, thúc đẩy vượng khí tốt hơn).

Để cải thiện hiệu quả tốt hơn, bạn có thể áp dụng những đấu pháp hỗ trợ cải vận trong phong thuỷ (như dùng vật phẩm phong thuỷ, cải tạo phong thuỷ dựa trên mệnh lý cá nhân...).

Vận trình người tuổi Thân

Tháng 1/2023 người tuổi Thân mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may tháng này rất mạnh mẽ do có Quý nhân đáo đến tương trợ - bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của Quý nhân.

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp - nhưng không nên đầu tư mạo hiểm kẻo bị phá tài.

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Vận trình người tuổi Dậu

Tiếp tục thận trọng trong sự nghiệp. Khi có đối tác đề nghị hợp tác cần nhiều lần đánh giá rủi ro, sử dụng hợp lý nguồn vốn trong tay và thảo luận với đối tác trước khi tiến hành các bước tiếp theo để tránh tranh chấp sau này.

Hãy chú ý đến sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình bạn.

Người tuổi Tuất nên mang bên mình Phật bản mệnh để luôn bình an, may mắn. Ảnh internet.

Vận trình người tuổi Tuất

Tháng 1/2023 chưa may mắn - vì là tháng sát phạt, vận may bị ảnh hưởng nhiều nhất. Người lớn tuổi trong gia đình có thể bị bệnh nặng, bản mệnh đang xuất ngoại nên về nhà chăm sóc do tình hình sức khoẻ không mấy khả quan.

Về tài chính, cuối năm cũ có các khoản chi tiêu rất lớn (ngoài chi tiêu hàng ngày và mua sắm hàng hóa Tết còn hay bị đau ốm, áp lực kinh tế lớn).

Những người sinh năm 1994 đề phòng tai nạn thương tích - do đó hãy cẩn thận khi lái xe và đừng đi đến những khu vực dễ xảy ra tai nạn.

Người tuổi Tuất nói chung và đặc biệt tuổi Tuất 1994 nên mang bên mình Phật bản mệnh để luôn bình an, may mắn.

Vận trình người tuổi Hợi

Tháng 1/2023 người tuổi Hợi chưa thể khởi sắc về đường tài lộc - có thể gặp khá nhiều rắc rối ở mức tầm thường.

Khi gặp một vấn đề khó khăn người tuổi Hợi không nên suy nghĩ một mình hoặc né tránh - vì chỉ khiến vấn đề không được giải quyết, sức khỏe thể chất và tinh thần có thể bị suy giảm, thu được những tổn thất không đáng có.

Người tuổi Hợi hãy hỏi những tiền bối có kinh nghiệm, chỉ cần thái độ chân thành, kiên nhẫn và nghiêm túc thì chuyện cuối cùng sẽ thành.

Người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất dễ xảy ra kiện cáo trong tháng này, khi ký kết các văn bản, hợp đồng với mọi người bạn cần tự mình thực hiện.

Tháng 1/2023 đã đến, nói chung để khởi đầu cho một năm mới được hanh thông, thuận lợi, mong ước về vận may, tài lộc cho năm mới, các tuổi con giáp có thể sử dụng vật phẩm phong thủy Hoa Mai Đại Cát - là vật phẩm có thể dùng chung cho 12 con giáp - giúp các bạn đón cát lành, tài lộc (còn giúp hóa sát mạnh).

