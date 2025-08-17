Hot girl xứ Nghệ sở hữu làn da trắng phát sáng, thân hình cực phẩm

Sở hữu làn da trắng mịn màng và thân hình chuẩn từng centimet, Bạch Huyền Trang - hot girl đến từ Nghệ An luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)

Điểm nổi bật nhất ở cô chính là làn da trắng sáng không tì vết, tưởng chừng như "phát sáng" dưới ánh nắng mặt trời. (Ảnh: IGNV)

Làn da này không chỉ làm nổi bật mọi trang phục mà cô diện, từ những bộ bikini rực rỡ đến những chiếc váy nhẹ nhàng, mà còn giúp cô tỏa ra vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)

Không chỉ có làn da lý tưởng, hot girl xứ Nghệ còn sở hữu một thân hình "cực phẩm" với ba vòng cân đối. Trong những bức ảnh đi biển hay khoe dáng bên hồ bơi, cô nàng tự tin diện những bộ bikini đa dạng, khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và đường cong quyến rũ. (Ảnh: IGNV)

Dù là bikini chấm bi cổ điển hay bikini màu sắc rực rỡ, cô đều biết cách biến chúng thành những món đồ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của mình. (Ảnh: IGNV)

Kết hợp với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh và thần thái cuốn hút, Bạch Huyền Trang dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)

Dù ở góc chụp nào, cô nàng cũng khoe khéo được đường cong nóng bỏng, vòng eo con kiến và đôi chân thon dài. (Ảnh: IGNV)

Thân hình săn chắc, không chút mỡ thừa của Bạch Huyền Trang là minh chứng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc và lối sống lành mạnh. (Ảnh: IGNV)

Bạch Huyền Trang nổi tiếng từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Luật với nhiều biệt danh như: "Hot girl trường Luật", "Crush quốc dân"...(Ảnh: IGNV)

Khi còn là sinh viên trường Luật, hot girl xứ Nghệ sở hữu vẻ đẹp thơ ngây, kẹo ngọt. Hiện tại, cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính pha nét quyến rũ, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)