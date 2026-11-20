Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 20/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Tý

Nhờ sự chỉ dẫn của Chính Tài, con giáp tuổi Tý biết cách cân đối hoàn hảo giữa việc chi tiêu cho cuộc sống hiện tại và việc trích lập các quỹ dự phòng cho tương lai, tạo nên một chiếc "phao cứu sinh" an toàn tuyệt đối. Nếu cảm thấy tài chính duy trì ở mức an toàn trong thời gian dài. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ, nhưng hãy nhớ đặt ra hạn mức cụ thể trước khi mua.

Trong một mối quan hệ, bạn không thể nào ép người ta phải làm cho bạn hạnh phúc. Tình yêu đẹp nhất là khi cả hai cùng nắm tay nhau tốt lên mỗi ngày, trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình chứ không phải cố gắng thay đổi đối phương theo mô tuýp mình mong muốn.

Việc di chuyển lúc này không thực sự thuận lợi như mong muốn. Các chuyến đi có thể gặp nhiều trở ngại, chẳng hạn như bị trì hoãn hoặc xảy ra xích mích với những người thô lỗ. Hoặc bạn có thể cần đến thăm người ốm, dù là tại nhà hay trong bệnh viện nên phải hoãn lại một số việc. Nhìn chung, bản mệnh không vội đi xa trong thời điểm này.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11/2026 hôm nay, Kiếp Tài khiến hôm nay có nhiều việc bất như ý ập tới cuộc sống của con giáp tuổi Sửu. Khi cảm xúc đang dâng cao, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói hoặc hành động. Bạn có thể gặp phải nhiều tình huống bất ngờ, nhưng cũng có khả năng tận hưởng một cuộc gặp gỡ hoặc trò chuyện thú vị với bạn bè.

Về khía cạnh tiền bạc, khi đang có nguồn tiền đổ về đều, trước khi nghĩ đến việc gia tăng tài sản, hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ lãi suất cao. Nợ nần chính là hòn đá ngáng đường sự giàu có. Ngoài ra, hãy tránh tâm lý tham lam muốn sử dụng đòn bẩy tài chính để làm giàu nhanh, điều này giống như một con dao hai lưỡi sắc bén, nó có thể giúp bạn giàu lên nhanh chóng hoặc đẩy bạn vào vực thẳm nếu thiếu sự tính toán kỹ lưỡng.

Đừng quên bổ sung đủ nước lọc trong suốt cả ngày làm việc. Một cơ thể đủ nước sẽ giúp da dẻ mịn màng và duy trì sự minh mẫn, tập trung cao độ. Khi cảm thấy căng thẳng hay áp lực dồn dập, hãy dừng lại 3 phút để thực hiện vài nhịp thở sâu để giúp xoa dịu hệ thần kinh ngay lập tức.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11 nói rằng, ngày có Tam Hợp che chở cuộc sống của tuổi Dần trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Một bầu không khí hài hòa tại nơi làm việc sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được những kết quả đáng kể. Khi về nhà, mọi người vui vẻ, bạn sẽ có khao khát mãnh liệt hơn về sự yêu thương và hơi ấm từ những người xung quanh.

Tuy nhiên, vẫn có Thiên Quan cản trở, do đó bản mệnh không được chủ quan. Hãy tránh đưa ra các quyết định lớn, khởi động dự án mới hoặc thực hiện những thay đổi quan trọng. Bất kỳ xung đột nào nảy sinh vào lúc này đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của bạn.

Về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm pha chút chanh hoặc mật ong giúp thanh lọc cơ thể, kích hoạt hệ tiêu hóa và đánh thức toàn bộ giác quan của bạn. Nếu thấy năng lượng thể chất và tinh thần đang ở mức đỉnh cao, hãy rủ ngay bạn bè hoặc tự thưởng cho mình một buổi chạy bộ, tập gym để duy trì sự dẻo dai.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Mão

Dưới sự bảo trợ của Chính Quan trong ngày hôm nay tuổi Mão cảm thấy cuộc sống của mình đơn giản hơn khi mọi thứ đi vào nề nếp, bạn tìm thấy niềm vui trong sự trật tự và ngăn nắp. Từ bàn làm việc cho đến hòm thư điện tử, mọi thứ đều được dọn dẹp khoa học, mở ra nguồn năng lượng tươi mới.

Đừng xem thường giấc ngủ trưa ngắn từ 15 đến 20 phút vì chúng là "liều thuốc" thần kỳ giúp não bộ sạc lại năng lượng và lấy lại sự sắc sảo cho nửa ngày làm việc tiếp theo. Ngoài ra, đừng quên vận động nhẹ nhàng vùng cổ, vai, gáy vào giữa giờ làm việc giúp giảm thiểu tình trạng đau mỏi cơ do ngồi sai tư thế hoặc giữ nguyên một vị trí quá lâu.

Về khía cạnh tài chính đang có chút khởi sắc, một cơ hội hợp tác mới có thể mang lại nguồn thu nhập tiềm năng. Hãy trao đổi thật kỹ về các điều khoản tài chính trước khi đặt bút ký kết. Hạn chế tối đa việc dùng thẻ tín dụng hoặc mua trả góp cho những món đồ chưa thực sự cấp thiết để tránh gánh nặng nợ nần về sau.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11/2026, cục diện Tương Xung mang đến những thử thách lớn trong môi trường làm việc, tuổi Thìn có thể phải chịu áp lực từ cấp trên hoặc sự thay đổi nhân sự đột ngột. Để giữ an toàn, bạn nên giữ thái độ cầu thị, làm đúng chức trách và hạn chế tranh luận trực tiếp với cấp quản lý. Suy nghĩ cẩn trọng xem điều gì nên nói, để sau này có thời điểm phù hợp thì chia sẻ một cách chân thành.

Ngày có Tỷ Kiên chiếu mệnh nên bạn không được ai hỗ trợ, tuy nhiên mang lại cho tuổi Thìn sự độc lập trong tư duy và hành động. Bạn biết rõ mình muốn gì và kiên trì đuổi theo mục tiêu đến cùng. Sự tự lực cánh sinh giúp bạn tạo nên những bước tiến vững chắc mà không cần trông chờ vào sự may rủi.

Về khía cạnh tình cảm, đừng đem sự bận rộn ra làm cớ cho sự vô tâm sẽ khiến bạn đánh mất hạnh phúc mà mình đang có. Một tin nhắn được gửi đúng lúc, một lời hỏi thăm chân thành vào cuối ngày cũng đủ để người ấy cảm nhận được vị trí đặc biệt của mình trong lòng bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Tị

Ngày hôm nay có Thiên Ấn chiếu mệnh giúp con giáp tuổi Tị có cơ hội để phát huy trọn vẹn tài năng nghệ thuật và tư duy độc đáo. Sự nhạy bén với thị trường giúp bạn đưa ra những quyết định kinh doanh táo bạo nhưng chính xác. Hãy tiếp tục tận dụng chỉ số EQ cao để kết nối và xây dựng mạng lưới quan hệ chất lượng.

Về khía cạnh tình cảm, nếu bạn cứ tham lam muốn nhiều hơn nữa mà không biết lượng sức mình thì bạn sẽ mất nhiều hơn được. Hãy biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên nhau hơn là mong đợi những lời hứa hẹn xa xôi. Tình yêu bền chặt được xây dựng từ những hành động quan tâm nhỏ bé nhưng nhất quán mỗi ngày.

Để cải thiện sức khỏe của mình, việc bổ sung thêm các loại hạt dinh dưỡng hoặc trái cây tươi cho bữa xế chiều để cung cấp năng lượng lành mạnh, tránh cảm giác thèm đồ ngọt bốc đồng. Nếu không bạn sẽ dễ bị mất kiểm soát trong ăn uống khi để bản thân quá đói. Việc này không hề tốt cho sức khỏe lâu dài của bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Ngọ

Nhờ sự dẫn dắt của Tam Hợp, công việc buôn bán, bán hàng hay mở rộng quy mô kinh doanh của con giáp tuổi Ngọ đạt doanh số ấn tượng nhờ lượng khách hàng thân thiết ủng hộ nhiệt tình. Năng lượng này còn giúp bạn dễ dàng hóa giải những xung đột hay hiểu lầm không đáng có. Sự ôn hòa và thiện chí của bạn chính là chìa khóa thu phục lòng người.

Chính Ấn mang tới cho bạn cơ hội tiếp xúc với những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống đang diễn ra thời gian này. Bản mệnh cảm thấy vui khi được làm chủ mọi cuộc chơi nhờ sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực mình đang theo đuổi. Sự thông tuệ và bản lĩnh giúp bạn dễ dàng vượt qua mọi rào cản, biến thách thức thành bệ phóng để vươn tới đỉnh cao danh vọng.

Tình hình tiền bạc không có quá nhiều biến động lớn. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn bình tâm sắp xếp lại các mục tiêu tài chính cho giai đoạn tới. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi một số tiền lớn cho các thiết bị công nghệ hay làm đẹp vào lúc này. Liệu chúng có thực sự mang lại giá trị sử dụng lâu dài?

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Mùi

Chịu áp lực từ cục diện Tương Phá, thể trạng tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống rõ rệt với các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ hoặc mệt mỏi triền miên. Đừng quá ép bản thân gánh vác công việc vượt quá khả năng. Hãy dành thời gian thư giãn, ăn uống lành mạnh và phục hồi năng lượng thể chất lẫn tinh thần.

Cộng thêm Kiếp Tài hung hăng chiếu mệnh, tuổi Mùi dễ gặp phải những đồng nghiệp thiếu trách nhiệm, làm việc tùy hứng rồi đẩy phần việc dở dang sang cho bạn. Hãy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối những nhiệm vụ không thuộc phạm vi của mình. Yêu cầu đối phương bàn giao rõ ràng thay vì âm thầm chịu đựng.

Có thể bạn sẽ nhận được một tin vui nhỏ liên quan đến tiền thưởng, lợi nhuận kinh doanh hoặc quà tặng từ người thân. Hãy sử dụng khoản này một cách khôn ngoan. Ngoài ra, hãy lưu ý và cẩn trọng trong việc ký kết các giấy tờ, hợp đồng liên quan đến tiền bạc sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất tài chính đáng tiếc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Thân

Ngày có sự chỉ dẫn của Tam Hội tuổi Thân có thể muốn tập trung năng lượng vào đời sống tình cảm, sự ổn định tài chính, các vấn đề bất động sản, cũng như các mối quan hệ với bạn bè và gia đình. Những kế hoạch liên quan đến nhà cửa hoặc công việc gia đình rất thuận lợi để triển khai. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng chỉ đặt lợi ích và mong muốn cá nhân lên trên hết, tránh thao túng hoặc lợi dụng cảm xúc của người khác để đạt được mục tiêu của mình.

Cộng thêm Thực Thần che chở mang đến cho bản mệnh khả năng bao quát và quản lý tài chính tuyệt vời và điều đó giúp bạn cảm thấy an ổn. Bạn dễ dàng cân đối giữa việc tích lũy và chi tiêu, giúp nguồn dòng tiền luôn trong trạng thái an toàn. Việc tìm hiểu thêm các kênh đầu tư dài hạn vào lúc này cũng sẽ mang lại nhiều triển vọng tốt đẹp.

Về khía cạnh sức khỏe, bạn hãy kiểm tra lại tư thế ngồi làm việc của mình ngay, ví dụ cần giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, màn hình ngang tầm mắt để bảo vệ cột sống và thị lực về lâu dài. Ngoài ra, cố gắng vận động thường xuyên để phòng tránh các tác nhân có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Dậu

Tam Hội nhắc nhở tuổi Dậu rằng khi giải quyết các vấn đề quan trọng trong gia đình, cách duy nhất để thu hút vận may chính là tiếp cận bằng một tấm lòng chân thành. Hãy tránh thể hiện sự ghen tị hoặc hành xử tùy hứng, thất thường. Nhiều sự kiện hoặc cuộc trò chuyện quan trọng liên quan đến các thành viên trong gia đình và những người thân yêu có khả năng sẽ diễn ra thời gian này.

Bên cạnh đó hôm nay bạn còn gặp Thương Quan, vận trình đòi hỏi sự điềm tĩnh tối đa. Năng lượng khắc chế nhắc nhở bạn không nên đưa ra quyết định quan trọng trong lúc nóng giận hay bộc phát. Khi áp lực đè nặng, hãy lùi lại một bước để nhìn nhận toàn cảnh thay vì phản ứng gay gắt với những gì không vừa ý.

Về khía cạnh tiền bạc cho thấy tình hình tài chính có dấu hiệu cần được chấn chỉnh lại. Hãy tạm ngưng các buổi mua sắm bộc phát để tập trung hồi phục nguồn quỹ tiết kiệm cá nhân. Bạn cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư sinh lời nhanh chóng mà thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng trong giai đoạn này.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Tuất

Tỷ Kiên nhắc nhở đây là thời điểm thích hợp để tuổi Tuất suy ngẫm và làm rõ các mối quan hệ bạn bè cũng như sự hợp tác trong công việc. Một số mối quan hệ có thể dần trở nên xa cách, trong khi những mối quan hệ khác có thể chấm dứt do các cuộc xung đột cảm xúc gay gắt. Bạn có khả năng sẽ nhận được rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Về chuyện tình cảm, sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc nhất của một mối quan hệ dài lâu. Khi tình yêu đủ lớn, mọi khoảng cách hay khác biệt về quan điểm đều có thể dung hòa. Học cách lắng nghe bằng cả sự thấu hiểu thay vì chỉ phản hồi bằng lý lẽ. Đôi khi, điều đối phương cần không phải là một giải pháp đúng sai, mà đơn giản chỉ là một vòng tay ấm áp và sự đồng cảm.

Khoản thu nhập chính tạm thời ổn định, tạo cho bạn cảm giác an tâm. Tuy nhiên, việc duy trì thói quen ghi chép lại mọi khoản thu chi vẫn là điều vô cùng cần thiết. Nếu bạn đang ấp ủ một kế hoạch kinh doanh nhỏ, đây là lúc thích hợp để lên bảng dự trù kinh phí chi tiết thay vì vội vàng hành động ngay.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 20/11: Tuổi Hợi

Dưới tác động tích cực của Thiên Tài, con giáp tuổi Hợi không chấp nhận phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất mà chủ động linh hoạt thử sức ở nhiều lĩnh vực. Khả năng xoay xở tài tình giúp bạn vận hành song song nhiều dự án, tối ưu hóa thời gian và dòng tiền. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn xây dựng thêm các mô hình thu nhập thụ động bền vững.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đang cải thiện từng chút một từ nỗ lực của chính bạn. Sức mạnh của sự bao dung sẽ giúp tình yêu vượt qua những giông bão lớn nhất. Bạn không để những hiểu lầm vụn vặt làm phai nhạt đi những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã vất vả gầy dựng.

Về khía cạnh sức khỏe, để bảo về mắt và cơ thể của bạn được khỏe mạnh hãy tắt bớt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm suy giảm chất melatonin, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu.