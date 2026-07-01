Từ cậu bé bị họ hàng chọc mù mắt đến thủ khoa đại học

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật tại Trung Quốc vừa được công bố. Quách Bân, quê tỉnh Sơn Tây, đạt 721/800 điểm, đứng đầu ngành và trúng tuyển Đại học Trường Xuân. Chàng trai sẽ theo học chương trình song bằng ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính, Y học cổ truyền Trung Quốc.

Quách Bân hiện tại. Ảnh: Sohu

13 năm trước, Quách Bân từng là nạn nhân của vụ án gây chấn động Trung Quốc. Tháng 8/2013, khi mới 6 tuổi, cậu đang chơi trước nhà thì bị một người phụ nữ dụ đến khu vực vắng rồi tấn công, khiến đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng và mất thị lực vĩnh viễn. Sau điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là người bác dâu, sống ở gần đó.

Sau khi qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Mắt Sơn Tây, Quách Bân được đưa đến Thâm Quyến để cấy mắt giả với sự hỗ trợ của các bác sĩ nhãn khoa Hong Kong. Một năm sau, khi đọc được câu chuyện của cậu, Phó hiệu trưởng Trường dành cho người mù Vũ Hán, đến bệnh viện thăm và mời Quách Bân về trường theo học.

Mẹ Quách Bân, bà Vương Văn Lệ, cho biết sự động viên của các thầy cô khiến gia đình quyết định chuyển đến Vũ Hán để con bắt đầu cuộc sống mới.

Năm 2013, Quách Bân bị bác dâu họ dụ đến chỗ vắng vẻ rồi chọc mù mắt. Ảnh: Sohu

Những ngày đầu nhập học, Quách Bân sống khép kín và thiếu tự tin. Cô Trương Long, giáo viên âm nhạc, tình nguyện làm giáo viên chủ nhiệm, đồng hành cùng cậu suốt 12 năm từ tiểu học đến hết trung học.

Không thể nhìn sách hay quan sát hình vẽ như các bạn, Quách Bân phải đọc chữ nổi Braille, ghi nhớ và suy luận mọi kiến thức bằng xúc giác. Thầy Trịnh Hiểu Khôn, giáo viên toán của trường, cho biết cậu luôn dành nhiều thời gian để tìm nhiều cách giải cho một bài toán và sẵn sàng hướng dẫn bạn bè.

"Thành tích của em hoàn toàn xứng đáng, là kết quả của sự tự giác và chăm chỉ mỗi ngày", thầy Trịnh nói.

Ngoài học tập, Quách Bân còn tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Năm 2015, dưới sự động viên của cô giáo, cậu cùng các bạn thành lập VMV Band, ban nhạc điện tử đầu tiên dành cho học sinh khiếm thị ở tỉnh Hồ Bắc.

Quách Bân và cô giáo chủ nhiệm đồng hành cùng cậu suốt 12 năm. Ảnh: Sohu

Kiên trì luyện tập từ 4h30 mỗi sáng trước khi đến trường, Quách Bân hiện thành thạo 4 loại nhạc cụ. Ban nhạc của trường nhiều lần biểu diễn trước công chúng và các video ghi lại tiết mục thu hút gần 100.000 lượt thích.

Quách Bân cho biết mong muốn lớn nhất sau khi tốt nghiệp là trở về Trường dành cho người mù Vũ Hán làm giáo viên. Cậu hy vọng dùng chính trải nghiệm và kiến thức của mình để tiếp thêm động lực cho nhiều trẻ khiếm thị, giống như cách các thầy cô từng giúp mình vượt qua biến cố cuộc đời.