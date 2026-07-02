Mua quần áo giấy cho cả nhà dự lễ tốt nghiệp

Giữa tháng 6, Anh Trang đăng lên mạng xã hội hình ảnh bảy bộ quần áo giấy được xếp ngay ngắn cùng dòng trạng thái: "Sáng nay, mình đi chợ mua quần áo cho ông bà và mẹ. Mình tâm đắc mãi, lựa mãi được bảy bộ đẹp cực".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều người cho biết họ lặng người khi nhận ra món quà ấy được gửi cho những người đã khuất. Không ít người nhắn hỏi ngày tổ chức lễ tốt nghiệp để mang đến cho Trang một bó hoa, thay gia đình chúc mừng cô.

"Tôi nghĩ ngày vui của mình thì mẹ và ông bà cũng phải có quần áo đẹp để đi dự", Trang nói.

Những bộ quần áo được Trang cẩn thận lựa chọn. Ảnh: NVCC

Tuổi thơ của Anh Trang chỉ có mẹ và bà ngoại. Từ nhỏ, cô không sống cùng bố. Năm 14 tuổi, bà ngoại qua đời sau thời gian lâm bệnh. Ba năm sau, khi Trang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, mẹ đột ngột mất vì tai nạn giao thông. Chỉ đến sau tang lễ, cô mới được người thân kể bố mắc bệnh tâm thần nhiều năm.

Sau biến cố, nhiều người khuyên Trang nghỉ học, xin vào một công ty làm công nhân rồi sớm lập gia đình. Trang im lặng và dần không còn liên lạc với những người đưa ra lời khuyên ấy.

"Mẹ lúc nào cũng mong tôi được học đại học. Dù nhà nghèo, mẹ vẫn chắt chiu từng đồng để tôi đi học. Với tôi, chỉ có học mới giúp cuộc sống sau này bớt vất vả", Trang kể.

Ngay từ lớp 12, Trang đã đi làm thêm để tự lo sinh hoạt phí. Tiền học đại học được người quen cho mượn, nhà trường hỗ trợ thêm nên cô có thể ra Hà Nội theo học ngành Luật Kinh tế.

Trang chọn ngành này vì mong muốn trở thành chuyên viên pháp chế cho doanh nghiệp. Khi mẹ còn sống, cô từng nghĩ sau bốn năm đại học sẽ ở lại Hà Nội làm việc vài năm để tích lũy kinh nghiệm rồi trở về quê nhà ở Vĩnh Phúc, tìm một công việc ổn định và được ở gần mẹ.

"Nếu mẹ còn sống đến ngày đó, chắc mẹ sẽ hạnh phúc lắm", cô nói.

Những ngày đầu xa quê cũng là quãng thời gian chật vật nhất. Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, cô choáng ngợp trước những dãy nhà san sát và dòng xe cộ đông đúc từ sáng đến tối.

"Thành phố này đông đúc và rộng lớn quá, còn tôi chỉ có một mình", Trang nhớ lại.

Ăn xong bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội, Trang chủ động xin chủ quán cho rửa bát để kiếm thêm tiền. Từ đó, cô lần lượt làm gia sư, trợ giảng, phục vụ tiệc cưới, chạy sự kiện, bảo vệ... Miễn là công việc chân chính và có thu nhập, cô đều nhận. Có những ngày tan ca lúc gần nửa đêm, sáng hôm sau cô lại có mặt trên giảng đường.

"Suốt bốn năm đại học, tôi không dám nghỉ ngơi", cô gái 22 tuổi kể.

Cuối tháng 4 năm nay, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, Trang chạy xe máy từ Hà Nội về quê để báo với mẹ rằng mình đã học xong đại học. Vừa đến đầu ngõ, Trang nghe tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn ràng từ buổi liên hoan do hàng xóm tổ chức. Đối diện khung cảnh ấy là căn nhà của cô với cánh cửa đóng kín, đèn tắt. Trang bật khóc.

Điều khiến cô đau lòng nhất không phải căn nhà vắng lặng, mà là sẽ không còn ai ngồi đợi để nghe mình kể về cuộc sống xa nhà, những ngày vừa học vừa làm hay niềm vui khi sắp hoàn thành chặng đường đại học.

"Tôi mở cửa rồi gọi mẹ. Mẹ không đáp nhưng mẹ vẫn ở đó, trên bàn thờ", Trang kể.

Cuối tháng 5, Trang nhận tấm bằng cử nhân. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định làm nhân viên kinh doanh thay vì theo nghề luật. Theo Trang, mức lương khởi điểm của ngành luật chưa đủ để một người trẻ tự trang trải cuộc sống tại Hà Nội.

"Giờ tôi ưu tiên sống đã. Ước mơ tính sau", cô cho hay.

Lễ tốt nghiệp của Trang. Ảnh: NVCC

Đến nay, Trang vẫn giữ thói quen mua quà cho mẹ và ông bà vào mỗi dịp lễ, Tết hoặc sau những cột mốc quan trọng của cuộc đời.

"Tôi nghĩ mẹ chỉ đi làm xa thôi, chỉ là gặp khó khăn nên chưa về được. Vì thế, mỗi lần mua quà, tôi vẫn tin mẹ ở đâu đó và sẽ vui như ngày còn sống", Trang cho hay.