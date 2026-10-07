Messi đưa ba con ra sân, bật khóc trong trận cuối cho tuyển Argentina

Hơn 80.000 khán giả phủ kín sân Monumental tối 6/10 để tạm biệt Messi, người đã dẫn dắt Argentina tới ba trận chung kết World Cup và giúp đội tuyển chấm dứt 36 năm chờ đợi danh hiệu vô địch thế giới.

Những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt siêu sao 39 tuổi từ trước khi trận đấu bắt đầu. Anh xúc động trên xe buýt của đội tuyển và tiếp tục bật khóc khi bước ra sân cùng ba con trai trước lễ chào cờ.

Messi rơi nước mắt trong lễ chào cờ trên sân Buenos Aires tối 6/10. Ảnh chụp màn hình

Trên sân Monumental, người hâm mộ chuẩn bị một màn tri ân đặc biệt dành cho đội trưởng. Một tấm biểu ngữ khổng lồ mô phỏng áo đấu Argentina với dòng chữ "Gracias 10" (Cảm ơn số 10) bằng chữ vàng được trải trên sân. Các cầu thủ Argentina cũng mặc áo có tên và số màu vàng, trong khi logo chữ "M" cách điệu của Messi thay thế biểu tượng ba sọc quen thuộc của Adidas.

Đến phút thứ 10, trận đấu với Benin được tạm dừng để hơn 80.000 khán giả dành những tràng pháo tay cho Messi. Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, trong khi các cầu thủ Benin cũng vỗ tay hưởng ứng. Thủ môn Emiliano 'Dibu' Martinez còn cạo logo chữ "M" của Messi phía sau đầu để tri ân đội trưởng. Không cầu thủ Argentina nào cố gắng chiếm lấy khoảnh khắc vốn được dành trọn cho Messi.

Người hâm mộ chờ đợi một khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của "số 10". Messi suýt mở tỷ số trong hiệp một khi đón đường chuyền của Rodrigo De Paul nhưng cú dứt điểm đi chệch cột. Hai phút sau, cú đá phạt sở trường của anh bị thủ môn Benin đẩy ra ngoài.

Messi trên sân Monumental cùng ba con trai, Thiago, Mateo và Ciro. Ảnh: Reuters

Phút 32, Messi tiếp tục có cơ hội sau đường chuyền của Lautaro Martinez nhưng cú dứt điểm một lần nữa đi sát cột. Hiệp một khép lại không bàn thắng. Trong giờ nghỉ, nhạc sĩ Gaspar Benegas chơi guitar acoustic cùng một nghệ sĩ cello, mang đến màn trình diễn mang màu sắc chia tay cho đêm được gọi là El Ultimo Tango (Điệu tango cuối cùng).

Bốn phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Messi thực hiện quả phạt góc để Nicolas Otamendi đánh đầu mở tỷ số. Otamendi, người cũng chơi trận cuối cho Argentina, lập tức chạy về phía Messi, ôm rồi nhấc bổng đội trưởng trong tiếng reo hò của khán giả. Sau đó, Otamendi vẫy tay chào người hâm mộ, ôm Messi lần cuối trước khi rời sân nhường chỗ cho Lisandro Martinez.

Phút 60, Messi có thêm một cú đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Marcel Dandjinou kịp đẩy bóng. Chỉ ít phút sau, anh tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chuyền cho Nico Paz. Tiền vệ đang khoác áo Como nhận bóng rồi cứa lòng chân trái đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Mẹ Messi và vợ con anh ăn mừng khi danh thủ ghi bàn cho Argentina ở phút 69. Ảnh: Instagram

Sau hai lần kiến tạo, Messi cuối cùng cũng có được khoảnh khắc mà hơn 80.000 người hâm mộ chờ đợi. Phút 69, Argentina được hưởng phạt đền sau khi Agustin Giay bị phạm lỗi trong vòng cấm. Messi bước lên chấm 11 m. Anh dừng lại trong giây lát, lấy hơi rồi tung cú sút vào góc cao bên phải, nâng tỷ số lên 3-0 và hoàn tất đêm chia tay gần như hoàn hảo.

Các đồng đội lập tức vây quanh Messi, nhảy lên ăn mừng trong khi trên khán đài, ba con trai anh hòa cùng tiếng hát của người hâm mộ. Mẹ Messi, bà Celia, và vợ anh, Antonela Roccuzzo, mỉm cười và vỗ tay. Sau khi ghi bàn, Messi chỉ tay lên trời như cách anh vẫn thường làm trong nhiều năm qua. Nhưng lần này, động tác ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi anh hướng ánh mắt lên bầu trời chỉ vài tháng sau khi cha anh, ông Jorge, qua đời.

Messi nhận tràng pháo tay vang dội từ hơn 80.000 khán giả và cầu thủ trên sân. Video: X

Ở tuổi 39, Messi khép lại hành trình khoác áo Argentina bằng một đêm giàu cảm xúc tại Monumental: đưa ba con trai ra sân, bật khóc trước hàng vạn người hâm mộ, kiến tạo hai bàn rồi tự mình ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển.

Đó là lời chào tạm biệt xứng đáng dành cho một trong những "số 10" vĩ đại nhất từng khoác áo xanh trắng của Argentina.

Tùng Anh (Theo USA Today, Mail, Yahoo Sport)